Tietovuoto viittaa siihen, että Kiina on valmis käyttämään ammatti­rikollisia operaatioissaan – myös suomalaisia rikollisia on listalla

Kiinalaisyrityksen rikollistietokannassa on lähes yksinomaan huumerikoksista ja petoksista tuomittuja rikollisia, ja tietokanta vaikuttaa huolellisesti kootulta.

Valtava kiinalainen tietokanta viittaa siihen, että Kiina saattaa olla valmis käyttämään ammattirikollisia vaikutusoperaatioissaan ulkomailla. Tietokannassa on myös suomalaisten rikollisten nimiä ja henkilötietoja.

HS uutisoi tiistaina kiinalaisen Zhenhua Data -yrityksen tietokannasta, joka vuodettiin yhdysvaltalaisen professorin kautta julkisuuteen. Australialainen Internet 2.0 -yritys onnistui selvittämään 2,4 miljoonan nimen tietokannasta noin 250 000 nimeä. Suomalaisnimiä aineistosta löytyi noin 800.

Yhteistä nimittäjää vaikutti olevan vaikea löytää: Suomen listalla on poliitikkoja ja muita vaikuttajia sekä heidän lapsiaan.

Lisäksi listalla oli silmiinpistävän paljon huume- ja petosrikollisia.

Tämä ei vaikuta olevan sattumaa, sillä sama kaava toistuu tietokannassa olleiden australialaisnimien kohdalla.

Australian aineisto on huomattavasti Suomea vahvempi, sillä aineistossa on kaikkiaan noin 35 000 australialaisnimeä. Australialaisten rikollisten listalla on lähes yksinomaan huumerikollisia ja ihmiskaupasta ja petoksista tuomittuja ihmisiä, kertoo tietoja analysoimassa ollut toimittaja Angus Grigg Financial Review -lehdessä.

On mahdollista, että nämä rikollisuudenlajit korostuvat tekotapansa takia, australialaistutkijat otaksuvat. Vakavat huumerikokset ja petokset vaativat pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta, ja niiden tekijät voivat olla helpommin ostettavissa.

”Tämä on hyvin vakavasti otettava varoitus siitä, että Kiina on ottamassa rikollisia mukaan ulkomaisiin vaikutus- ja tiedonkeruuoperaatioihinsa kaikkialla maailmassa”, australialainen tiedustelulähde sanoi Financial Review’n haastattelussa.

Tietokantaa on kerätty bottien avulla, mutta aineiston aikaleimat viittaavat siihen, että rikollistietokanta on poimittu huolellisesti käsin.

Suomen aineistossa on esimerkiksi United Brotherhood -jengin entinen johtaja Keijo Vilhunen. Vilhusen nimi on itse asiassa tallentunut tietokantaan kolmeen kertaan.

Suomalaisnimistä löytyy myös petoksista tuomittuja. Listalla on esimerkiksi mies, joka on tuomittu hyväntekeväisyysjärjestöjen nimissä tehdyistä huijauksista.

Tietokannan suomalaiset tuomiotiedot ovat melko vanhoja, osa jo 2000-luvun alusta, ja usein ne näyttävät olevan peräisin englanninkielisistä STT:n uutisista.

Kiinan ei tiedetä käyttäneen laajasti rikollisia ulkomaanoperaatioissaan, vaikka Kiinan tiedustelun ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä otaksutaan olevan yhteyksiä.

Kesällä 2019 Kiinan epäiltiin käyttäneen triadit-rikollisjärjestöä Hongkongissa hajottamaan mielenosoituksia ja pelottelemaan. Vastaavia väitteitä on Taiwanilta, jota Kiina pitää kapinoivana maakuntanaan.