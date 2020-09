Sateen mukana maahan tulleet pienhiukkaset eivät Ilmatieteen laitoksen mukaan hengitysilman laatuun vaikuttaneet.

Kaliforniasta elokuun puolivälissä alkaneet ja naapuriosavaltioihin levinneet maastopalot ovat nostattaneet savupilvien massat, jotka ovat kulkeutuneet tällä viikolla Pohjois-Eurooppaan saakka. Asiasta kertoo Euroopan ilmakehän tarkkailun palvelu CAMS keskiviikkona julkaisemassaan katsauksessa.

”Nämä palot tuottavat niin paljon päästöjä ilmakehään että voimme nähdä paksua savua vielä kahdeksan tuhannen kilometrin päässä”, CAMS:n tutkija Mark Parrington kommentoi. ”Se osoittaa, kuinka tuhoisia palot ovat olleet niin laajuudeltaan kuin kestoltaankin.”

Yhdysvaltain länsirannikon savut kulkevat tutkijoiden mukaan 5–10 kilometrin korkeudella mutta havaintoja voidaan tehdä maassakin. Suomen ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikön Antti Hyvärisen mukaan Atlantin yli tulleita pienhiukkasia tuli keskiviikkona sateen mukana maahan Keski-Suomessa.

”Kyllä sieltä joku pölähdys on tullut”, Hyvärinen sanoo. ”Mutta maassa mittausarvot eivät ole tällä hetkellä millään tavalla kohollaan. Sateen vaikutuksesta alas tulleet hiukkaset eivät jää leijumaan hengitysilman hiukkasmassaan.”

Torstaiksi ennustetut sateet ja myrskytuulet puhdistavat muutenkin ilman kaikenlaisista epäpuhtauksista, Hyvärinen huomauttaa.

”Ja kyllä ilmiö Suomessa kuriositeetti on. Tuollaisella matkalla päästöt laimenevat niin paljon, etteivät ne meidän elämäämme täällä haittaa.”

Tilanne Yhdysvaltain länsirannikolla Kalifornian, Washingtonin ja Oregonin osavaltioissa on sen sijaan vakava. Tulessa on ollut yhteensä noin 20 000 neliökilometriä eli yli kahden Uudenmaan verran maastoa. Tuhot ovat olleet mittavat, ja ainakin 35 ihmistä on kuollut paloissa, kertoo uutistoimisto AFP.

Tutkija Mark Parringtonin mukaan Yhdysvaltain metsäpaloista nousseet savut ja myrkyt ylittävät vuosien 2003–2019 keskiarvot jopa monisatakertaisesti. CAMS:n laskelmien mukaan ilmakehään on tuprunnut palojen myötä elokuun puolivälin jälkeen noin 30 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Savupilvet levisivät maanantaina sakeina yli Pohjois-Amerikan mantereen, ja New Yorkin metropolialueen ilmanvalvonta kertoi pilvien olleen tuolloin silmin havaittavia. CAMS:n ennusteen mukaan lisää savuja kulkeutuu Atlantin ylitse Eurooppaan vielä tämän viikon aikana.

Liekit ja savu nousivat Arcadiassa Kaliforniassa 13. syyskuuta.­