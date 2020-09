Japanin uusi pääministeri tekee aamuviideltä sata vatsalihasliikettä ja sopii työhullun maan johtajaksi – tällainen on 71-vuotias Rautaseinä-lempinimen saanut Yoshihide Suga

Shinzo Aben kabinettipäällikkö on kompromissivalinta, jonka karisma vaalikentillä mitataan ehkä jo tänä syksynä.

Keskiviikkona 71-vuotias Yoshihide Suga heräsi tapansa mukaan aamuviideltä, teki uutistoimisto Reutersin kertomien rutiinien mukaan sata vatsalihasliikettä ja hörppi aamiaiseksi vaimonsa valmistamaa kasviscurrykeittoa, jonka avulla hän on kertonut laihtuneensa 14 kiloa.

Yleensä pääministeri Shinzo Aben kansliapäällikkö on lukenut tämän jälkeen sanomalehdet ja aloittanut poliittiset manööverit klo 6.30. Mutta tämä päivä oli poikkeuksellinen.

Hän saa nyt valita oman kansliapäällikkönsä. Sillä keskiviikkona hänet valittiin Japanin pääministeriksi ja maailman kolmanneksi suurimman talouden johtajaksi.

Suga ei vielä alkuvuodesta kuulunut Aben ilmeisimpiin seuraajaehdokkaisiin. Hänellä oli Japan Timesin mukaan vain alle kymmenen prosentin kannatus kyselyissä osin siksi, että hän itse halusi pysyä poissa seuraajapelistä.

Asia ei myöskään ollut ajankohtainen, koska Aben oletettiin jatkavan ainakin kesään 2021 ja Tokion olympialaisiin.

Toistuvat sairaalakäynnit pakottivat Aben kuitenkin kertomaan erostaan kroonisen suolistotulehduksen vuoksi 28. elokuuta.

Se muutti poliittisen tilanteen täysin.

Aben ja Sugan liberaalidemokraattinen puolue (Ldp) on Japanin perinteinen, konservatiivinen valtionhoitajapuolue.

Puoleessa on monia valtakeskittymiä, joiden johtohenkilöt ovat toisen tai kolmannen polven Ldp-päättäjiä. Aben isä oli Japanin ulkoministeri ja isoisä Japanin pääministeri.

Suga ei kuulu puolueen valtakeskittymiin. Hän on pohjoisjapanilaisen mansikkaviljelijän poika, joka nousi Aben kabinettipäälliköksi ahkeruudellaan ja uskollisuudellaan.

Virassaan hän piti keskimäärin kaksi tiedotustilaisuutta joka arkipäivä, luki ne paperista eikä yleensä jäänyt vastaamaan toimittajien kysymyksiin.

Hän sai tuskastuneilta toimittajilta lisänimen ”Teppeki” eli vapaasti käännettynä ”Rautaseinä”. Kansanvillitsijän ominaisuuksia hänestä ei voinut havaita.

Harmaa eminenssi huomioitiin laajemmin vasta, kun hän sai kunnian ilmoittaa keisari Naruhiton valtaannoususta tämän isän Akihiton luovuttua vallasta ja Heisei-aikakauden vaihtumisesta uuden keisarin kunniaksi Reiwa-aikakauteen, mikä tarkoittaa suunnilleen ”kaunista harmoniaa”.

Se hetki tarttui kansan tajuntaan. Sugaa ryhdyttiin kutsumaan ”Reiwa-sedäksi”. Hän inhimillisti imagoaan sopivasti myös muistuttamalla vastalihasliikkeistään, dieetistään ja eittämättömästä ahkeruudestaan, mitä työhullu Japani osaa pitää arvossa.

Yoshihide Suga julisti Japanin saapuneen Reiwa-aikakauteen uuden keisarin valtaannousun aikaan 1. huhtikuuta 2019. Hän sai tuona päivänä uuden lisänimen ”Reiwa-setä”.­

Liberaalidemokraattinen puolue päätti tyypilliseen tapaansa, että koko jäsenistöltä on turha kysyä mielipidettä Ldp:n seuraavasta puheenjohtajasta ja siis myös Japanin seuraavasta pääministeristä. Äänestää saivat vain Ldp:n kansanedustajat ja 141 puolue-edustajaa eri puolilta maata, muistuttaa esimerkiksi uutistoimisto Kyodo.

Se tarkoitti kabinettineuvotteluja, joissa Suga on mestari. Neuvotteluissa kansansuosikki ja nykyhallituksesta pudotettu Abe-kriitikko Shigeru Ishiba ei saanut enemmistöä, ei myöskään toinen ennakkosuosikki eli maltillisemmin argumentoiva Fumio Kishida.

Se avasi Sugalle tien valtaan.

Ldp;n kärkihahmot Fumio Kishida, eronnut pääministeri Shinzo Abe, hänen seuraajansa Yoshihide Suga ja Abe-kriitikko sekä kansansuosikki Shigeru Ishiba vannoivat puolueen yhtenäisyyden nimiin Sugan voitettua puheenjohtajavaalit.­

Suga on ollut ahkera ongelmanratkaisija puolueen sisäisissä väännöissä ja mestari luovimaan valtakeskittymien välillä. Seuraavaksi hänen on kuitenkin osoitettava myös kykynsä voittaa parlamenttivaalit. Muuten valtakausi jää hyvin lyhyeksi.

Aben eroilmoitus sairauden johdosta toi sympatiaa ja nosti puolueen kannatusta kesän alhosta. Ei olisi ihme, jos Suga siirtäisi ensi vuoden vaalit jo tälle syksylle. Japan Times arvioi vaalien voivan olla jo lokakuussa.

Näin Suga voisi vahvistaa nopeasti valtaansa ennen kuin juuri yhdistyneet kaksi pääoppositiopuoluetta pääsevät vauhtiin uuden johtajansa Yukio Edanon johdolla.

Oppositio oli viimeksi vallassa 2009–2012. Silloin tsunamin ja Fukushiman ydinvoimaonnettomuuden heikko jälkihoito nosti Ldp:n takaisin valtaan ja Aben lopulta Japanin pitkäaikaisimmaksi pääministeriksi.

Nykyisillä kannatusluvuilla valtapuoluetta hieman uudistusmielisempi oppositio ei voi voittaa. Mutta jos pandemian tuoma ahdistus jatkuu ja kasvaa Sugan kaudella, tilanne voi muuttua.

Abe oli Ldp:n haukkoja ja äärikansallisen, konservatiivisen ja sukupuolten tasa-arvoa vierastavan Nippon Kaigi (”Japanin konferenssi”) -järjestön neuvonantaja. Hän oli myös pragmaatikko, joka patisti naisia yhä enemmän työelämään, kun ikääntyvän Japanin huoltosuhde heikkeni.

Haukkamaisuus näkyi ärtymisenä Japanin pasifistiseen perustuslakiin, jota Abe yritti uudistaa pystyäkseen täysimittaisiin sotilaallisiin toimiin Yhdysvaltain johtamissa liittoutumissa.

Haukkamaisuus näkyi Foreign Policy -lehden tuoreen analyysin mukaan myös välien viilenemisessä Etelä-Koreaan, koska Abe ei pahoitellut edeltäjiensä tapaan Japanin hirmutekoja sen imperialistisina vuosina.

Suga on Aben tavoin Nippon Kaigi -yhdistyksessä ja oikeistolainen konservatiivi. Hänellä ei silti uskota olevan yhtä voimakasta tarvetta valkopestä Japanin historiaa.

Jos Sugalla on merkittäviä omia talouspoliittisia ideoita, hän on pitänyt ne piilossa lukuun ottamatta suosionkalastelua, jota hän on tehnyt vastustamalla eräitä tietulleja ja puoltamalla halvempia matkapuhelintaksoja.

Hän aikoo jatkaa edeltäjänsä ”abenomiaa” talouspolitiikassa. Se tarkoittaa Ldp:n perinteisen avokätistä julkisten investointien linjaa, nollakorkoja ja runsasta lainanottoa. Abenomian tavoitteisiin kuuluivat myös rakenteelliset uudistukset, mutta Ldp ei ole leimallisesti uudistajapuolue.

Toisaalta japanilainen arki on varsin hyvää ja turvallista – monissa asioissa parempaa kuin maailman kahden suuremman talouden eli Yhdysvaltojen ja Kiinan asukkaiden arki.

Bruttokansantuote asukasta kohti mitattuna Japani on suunnilleen Ranskan ja Britannian tasolla, kun Kiina on köyhän maaseutunsa johdosta vasta Botswanan ja Meksikon tasolla.

Japanin kyky tuottaa kansalaisilleen turvallista ja korkeaa elintasoa vuosikymmenestä toiseen on välillä jäänyt suotta Kiinan kovin alhaalta ponnistaneiden kasvulukujen varjoon.

Asia muistettiin kuitenkin jälleen kuunvaihteessa kun sijoittajanero Warren Buffet huomasi Japanin suuryritysten aliarvostuksen ja ilmoitti miljardien eurojen sijoituksista viiteen suureen japanilaisyritykseen.

Se nosti välittömästi pörssikursseja ja on mukava huomenlahja myös uudelle pääministerille.

Jos pandemiasta selvitään ilman suuria lisätuhoja, Suga voinee luottaa äänestäjien näkevän Japanin nykytilassa paljon säilyttämisenkin arvoista.

Ja Suga jos kuka on säilyttäjähahmo.