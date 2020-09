YK:n Venezuela-tutkijat: Presidentti Maduro murhien ja kidutusten takana

Tutkijaryhmä kävi läpi yli 5 000 turvallisuusviranomaisten tekemää surmaa ja pitää rikoksia järjestelmällisinä.

Venezuelan presidentti Nicolás Maduro ja keskeiset ministerit ovat suoraan vastuussa murhista ja järjestelmällisestä kidutuksesta, ilmenee YK:n ihmisoikeusneuvoston asettaman tutkijaryhmän raportista. Vuosi sitten työnsä aloittanut kolmihenkinen asiantuntijaryhmä julkaisi ensimmäisen raporttinsa keskiviikkona Genevessä.

Ryhmä kävi lävitse muun muassa 2 552 vuoden 2014 jälkeen tapahtunutta tekoa, joissa yhteensä 5 094 ihmistä kuoli turvallisuusjoukkojen käsissä. Tarkempaan tutkintaan otettiin lisäksi 223 tapausta, ja 48 ihmisoikeusrikkomuksesta laadittiin tapaustutkimus.

”Nämä eivät ole mitään erillisiä tapauksia, nämä rikokset on koordinoitu ja toteutettu osana valtion politiikkaa, komentajien ja keskeisten virkamiesten tietäen ja suoralla tuella”, tutkimusryhmän johtaja Marta Valiñas päättelee.

Tutkintaryhmän jäsenet eivät päässeet Venezuelaan vaan joutuivat tekemään työnsä todistajien ja uhrien etähaastatteluilla ja asiakirjoihin tutustumalla.

Ryhmän 411-sivuinen dokumentti käy lävitse muun muassa 140 niin sanottua ”kansan vapautuksen operaatiota” vuosina 2015–2017. Operaatioiden tarkoituksena oli alun perin vastustaa rikollisuutta mutta ne johtivat yli 400 siviilin mielivaltaiseen surmaan.

Tutkijoiden mukaan Venezuelan Faes-erikoisjoukot ja turvallisuuspalvelu Sebin ovat yhdessä vastuussa yli puolesta laittomista hengenriistoista. Tutkijaryhmän jäsenen Fransisco Coxin mukaan presidentti Maduro on joissakin tapauksissa kertonut Sebinille suoraan, ketä on varjostettava ja kenet on pidätettävä.

”Maduro on osallistunut rikoksiin joko suoraan komentoketjun kautta tai joskus komentoketjun kiertäen antamalla suoraan määräyksiä”, Cox sanoi raportin julkistamistilaisuudessa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Nicolás Maduro nousi Venezuelan presidentiksi 2013 edeltäjänsä ja suojelijansa Hugo Chávezin jälkeen. Protestit talouskurimukseen ajautuneessa Venezuelassa alkoivat toden teolla jo seuraavana vuonna.

Oppositio ei hyväksynyt Maduron uudelleenvalintaa 2018 ja viime vuoden tammikuussa oppositiojohtaja Juan Guaidó julistautui Venezuelan virkaa tekeväksi presidentiksi.

Useat Etelä-Amerikan maat ja muun muassa Yhdysvallat, Kanada ja EU-maat mukaan lukien Suomi ovat tunnustaneet Guaidón Venezuelan lailliseksi presidentiksi.