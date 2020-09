Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan maan johtava tartuntatautien viranomainen on väärässä, kun koronavirusrokotteen aikataulusta paljastui presidentin lupauksia realistisempia arvioita.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti keskiviikkona hampaisiinsa Yhdysvaltain tartuntatautiviraston (CDC) johtajan Robert Redfieldin. Trumpin mukaan Redfield on ”ehkä hämmentynyt”.

Presidentin lausunto liittyy siihen, että aiemmin keskiviikkona Redfield asettui puolustamaan hengityssuojainten käytön tehokkuutta koronavirusepidemian torjunnassa. Redfieldin arvion mukaan hengityssuojaimet eli maskit saattaisivat olla jopa tehokkaampi ratkaisu kuin kehitteillä oleva rokote.

Robert Redfield oli senaatin alakomitean kuultavana koronavirusepidemian torjuntatoimiin liittyen ja kertoi, että koronavirusrokotteen kehittämistyö kestää sen verran, että rokote voisi olla julkisesti saatavilla vuonna 2021: joko myöhään toisella vuosineljänneksellä tai kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tämä tarkoittaa ensi vuoden kesää tai syksyä.

Rokotekehitys on presidentti Trumpin lempilapsi.

Robert Redfield on koulutukseltaan virologiaan ja immunologiaan erikoistunut lääketieteen tohtori. Hänen johtamansa CDC on liittovaltion virasto, eli kansallinen toimielin. Yksinkertaistaen: CDC:n asema vastaa sitä, millainen asema Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL).

CDC ja THL esimerkiksi vastaavat koronavirustartuntojen seurannasta ja tilastoinnista sekä toimivat terveysviranomaisina kun koronavirusepidemioista pyristellään takaisin kohti normaalia arkea.

Tartuntatautivirasto CDC:n johtaja Robert Redfield käytti keskiviikkona 16.9. komiteakuulemisessa hengityssuojainta.­

Trump piti keskiviikkona lehdistötilaisuuden Valkoisessa talossa. Tilaisuudessa Trump sanoi että oli soittanut Redfieldille heti tämän esittämien arvioiden jälkeen.

”Minusta hän teki virheen vastatessaan, hän ei varmaankaan tarkoittanut sitä. Ehkä hän erehtyi kysymyksestä”, Trump sanoi. ”Uskon, että vastatessaan hän oli hämmentynyt.”

Presidentti Trumpin mukaan koronavirusrokotteen saamisessa käyttöön ”kyse on viikoista” ja rokote on tarkoitus saattaa laajaan jakeluun heti, kun ruoka- ja lääketurvallisuusvirasto FDA on hyväksynyt sen.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Trumpin into osoittaa, että rokotekehitys edistyy liittyy marraskuun alussa pidettäviin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Useat lääkeyhtiöt kehittelevät ja testaavat rokotetta koronavirukseen. Osa niistä on ollut optimistisia rokotteen markkinoille saamisen suhteen, mutta yhtäkään koronarokotetta ei toistaiseksi ole todistettu sekä tehokkaaksi että turvalliseksi.

Kongressivierailullaan CDC:n johtaja Redfield sanoi myös, että maskin käyttö voi olla yhtä tehokas suoja koronavirustartuntaa vastaan kuin mahdollinen tulevaisuudessa häämöttävä rokote. Trump kiisti tämän jyrkästi.

”Ensinnäkin, se ei ole tehokkaampi kuin rokote ja huomautin hänelle siitä”, Trump sanoi lehdistötilaisuudessa.

Trump ei ole ollut koronavirusepidemian aikana mikään maskien ystävä. Hän piti hengityssuojainta julkisesti ensimmäisen kerran vasta heinäkuun puolivälissä.

Robert Redfield kommentoi keskiviikkona viestipalvelu Twitterissä, ettei suinkaan ole mikään rokotevastustaja. Hänen mukaansa juuri rokote on se asia, joka auttaa Yhdysvaltoja palaamaan normaaliin elämään.

Kyse on lähinnä epäselvyydestä siinä, mitä milloinkin tapahtuu. Komiteakuulemisessa Redfield sanoi, että rokotetta voidaan saada testikäyttöön pieniä eriä jo marras-joulukuussa. Kansalliseen jakeluun, jossa Yhdysvaltain väestö saavuttaisi immuniteetin, rokote voi ennättää puolessa vuodessa tai noin yhdeksässä kuukaudessa.

Donald Trump on jaellut presidenttikautensa aikana potkuja useille Valkoisen talon ja muun Yhdysvaltain hallinnon johtaville virkamiehille, joiden kanssa hänellä on kerrottu olleen erimielisyyksiä.

Tartuntatautivirasto CDC:n johtajaan presidentti sanoi edelleen luottavansa rokote-erimielisyydestä huolimatta.

Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin kuoli keskiviikkona 1 147 ihmistä. Yhteensä epidemiaan oli keskiviikkoon mennessä kuollut Yhdysvalloissa 196 871 ihmistä.