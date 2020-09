Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan seuraavasta influenssakaudesta tuskin tulee kovin raju, sillä monet riskiryhmästä ovat jo kuolleet covid-19-tautiin.

Lievä influenssakausi vuonna 2019 saattaa olla yksi osaselitys Ruotsin korkeaan koronaviruskuolleisuuteen, pohtii Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell Dagens Nyheter -lehden haastattelussa.

Ruotsissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin väkilukuun suhteutettuna enemmän ihmisiä kuin monissa muissa läntisissä teollisuusmaissa. Kuolemantapauksia oli paljon etenkin viime keväänä, sittemmin ne ovat vähentyneet.

Maailman terveysjärjestön WHO:n tuoreen raportin mukaan ruotsissa on ollut 579 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on 61. Ruotsin kuolemantapausten määrä on kuitenkin väkilukuun suhteutettuna pienempi kuin esimerkiksi Belgiassa, Britanniassa, Espanjassa ja Italiassa.

Tegnellin mukaan Ruotsin suurta alkuvaiheen kuolleisuutta voi selittää moni tekijä, mutta ehkä eniten se, että Ruotsissa oli hyvin lievä influenssakausi vuonna 2019. Tämä johti siihen, että monet hauraat ja sairaat ihmiset, jotka helposti kuolevat tavalliseen influenssaan, selvisivät influenssakaudesta ja kuolivat sen sijaan uuden koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin, Tegnell arvioi Dagens Nyheterin mukaan.

”Uusi raportti osoittaa, että matalan influenssakuolleisuuden ja korkean covid-19-kuolleisuuden välillä, ja päinvastoin, on vahva yhteys”, Tegnell sanoo Dagens Nyheterissä.

Lehden mukaan Euroopan tartuntatautiviraston tilasto osoittaa, että influenssa osui kovemmin esimerkiksi Norjaan ja Suomeen kuin Ruotsiin, ennen kuin koronavirus saavutti Pohjoismaat.

Ruotsissa kuolleisuus tavalliseen influenssaan oli viime influenssakaudella hyvin pieni, kertoi Ruotsin kansanterveysviranomainen Folkhälsomyndigheten raportissa, jonka se julkaisi viime kesäkuussa.

Raportin mukaan influenssaan sairastui Ruotsissa 7 928 ihmistä influenssakaudella 2019–2020, 13 758 ihmistä kaudella 2018–2019 ja jopa 20 686 ihmistä kaudella 2017–2018.

Toisaalta syksy tuo tullessaan taas uuden influenssakauden. Tengell ei kuitenkaan usko, että kaudesta tulee erityisen raju.

”Monet niistä ihmisistä jotka ovat influenssakuolleisuuden riskiryhmässä ovat jo kuolleet covid-19 -tautiin. Tämä voi kuulostaa kyyniseltä, mutta olemme havainneet, että kun influenssakautena on runsaasti kuolemia, niitä on vastaavasti vähemmän, jos vaikka seuraavana kesänä on voimakas helleaalto”, Tegnell sanoi.

Pelättyä koronavirusepidemian toista aaltoa ei Ruotsissa Tegnellin mukaan ole toistaiseksi näkynyt.

”Sitä, että virus olisi lähtenyt leviämään, kun ihmiset ryhtyivät tapaamaan toisiaan vapaammin, ei oikeastaan tapahtunut. Näimme pientä tapausten kasvua Gotlannissa, Hallandissa ja muutamassa muussa paikassa, mutta niistä ei seurannut mitään dramaattista”, Tegnell sanoi DN:lle.

Kuluvalla viikolla Ruotsi ilmoitti purkavansa vanhainkotien vierailurajoitukset lokakuun alusta alkaen.

Sosiaalihallituksen pääjohtajan Olivia Wigzellin mukaan päätöksen taustalla ovat uusien tartuntojen määrän vähentyminen ja se, että vanhainkodit ovat nyt varustautuneet paremmin torjumaan tartuntoja. Samaa painotti Anders Tegnell DN:ssa.

Tilanne ei kuitenkaan ole vielä ohi. Tegnell uskoo, että toinen aalto tulee – ainakin globaalisti.

”Globaalisti tartunnat lisääntyvät. Varmaankin tilanne menee heikommaksi ennen kuin se muuttuu paremmaksi. Riippuu, mitä Euroopassa kokonaisuutena arvioiden tapahtuu.”

Tegnell ei halua arvioida, milloin ruotsalainen yhteiskunta pääsee palaamaan normaaliin.

”Minusta on liian aikaista arvioida. Haluamme nyt ehkä tarkkailla ainakin kuukauden, miten covid käyttäytyy.”