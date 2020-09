Vähintään tuhansia, jopa miljoonia lintuja on kuollut Yhdysvaltojen eteläisissä osavaltioissa. Syytä ei tiedetä, mutta asiantuntijat epäilevät niiden johtuvan ehkä säästä tai länsirannikon maastopalojen savusta.

Kerttuleja, pääskyjä, sinikkoja: lintujen joukkokuolemat hämmästyttävät Yhdysvalloissa.

New Mexicon osavaltion biologien mukaan kuolleita lintuja on löytynyt viime päivinä tuhansia. Osavaltion yliopiston professori Martha Desmondin mukaan niitä voi olla yhteensä miljoonia, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Toistaiseksi joukkokuoleman syystä tai syistä ei ole varmuutta, mutta niiden epäillään liittyvän maastopaloista tulevaan savuun, joka on voinut vaikuttaa lintujen keuhkoihin. Toinen vaihtoehto saattaa olla sää. Esimerkiksi Coloradossa on ollut viime aikoina poikkeuksellisen kylmä ja satanut lunta, mikä on saattanut pakottaa linnut vaihtamaan maisemaa.

New Mexicon lisäksi myös naapuriosavaltioissa kuten Texasissa, Coloradossa ja Arizonassa on havaittu paljon kuolleita lintuja.

”Tämä on musertavaa”, villieläinsuojelun ja -ekologian professori Desmond kuvaili kuolleiden lintujen määrää paikalliselle KRQE-uutissivustolle.

Desmondin havaintojen mukaan joukkokuolemat alkoivat elokuussa. Nyt Desmond yrittää selvittää, mitä on tapahtunut. Se edellyttää esimerkiksi sen arvioimista, missä kunnossa linnut ovat olleet kuollessaan.

New Mexicon metsänhoitoviranomaiset pyysivät perjantaina yleisön apua ja toivoivat, että asukkaat ilmoittaisivat havainnoistaan. Viranomaisten mukaan kaikki kuolleet linnut eivät ole olleet muuttolintuja, vaan myös ympäri vuoden alueella asuvien lintujen on havaittu kuolleen.

KRQE-uutissivustolle professori Desmond arvioi, että kuolleet linnut ovat hyönteisiä syöviä lajeja. Osa niistä on Desmondin mukaan myös käyttäytynyt poikkeuksellisen uneliaasti ja päästänyt ihmisiä lähelleen.