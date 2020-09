Italia on poistamassa yli kolmasosan kansanedustajistaan – poliitikot itse kannattivat ajatusta lähes yksimielisesti

Kyselyjen mukaan noin 70 prosenttia kannattaa perustuslain muuttamista.

Firenze.

Italiassa järjestetään sunnuntaina ja maanantaina kansanäänestys, jossa äänestäjillä on mahdollisuus antaa runsaalle kolmannekselle kansanedustajistaan lähtöpassit. Populistisen hallituspuolueen Viiden tähden liikkeen aloitteesta syntyneessä perustuslakimuutoksessa italialaisilta kysytään, kannattavatko he parlamentin kansanedustajien lukumäärän leikkaamista 945:stä kansanedustajasta 600:aan.

Viimeisten gallupien mukaan noin 70 prosenttia äänestäjistä aikoo kannattaa kansanedustajien lukumäärän leikkaamista. Helsingin Sanomien haastattelemat politiikan asiantuntijat luonnehtivat perustuslakimuutosta populismin riemuvoitoksi ja Italiassa pitkään muhineen politiikan ja eliitin vastaisen mielipideilmaston materialisoitumiseksi.

”Parlamentin kansanedustajapaikkojen vähentämistä 36,5 prosentilla perustellaan lakiehdotuksessa politiikan kulujen leikkaamisella. Leikattavien 345 kansanedustajan vuosipalkat ja edut, joiden arvo on noin 80 miljoonaa euroa, painavat valtion 662 miljardin vuotuisessa menokassassa kuitenkin vain noin 0,01 prosentin verran”, sanoo valtiotieteiden professori Luciano Bardi Firenzen yliopistollisesta Eurooppa-instituutista.

”Runsaalle 60 miljoonalle italialaiselle säästöä syntyy siis kahvikupillisen verran vuodessa”, Bardi jatkaa.

Bolognan yliopiston politiikan professorin Piero Ignazin mukaan parlamentin kurittaminen on tulella leikkimistä.

”Nyt sanotaan, että yli kolmannes kansanedustajista on turhia ja ansaitsee lähtöpassit. Huomenna voidaan sanoa, että loputkin joutaa mennä.”

Populismin voittokulusta Italiassa viestii myös se, että nykyiset kansanedustajat lähes kaikista puolueista ovat äänestäneet parlamentissa kansanedustajien lukumäärän vähentämistä esittävän perustuslakimuutoksen puolesta.

Viiden tähden liikkeelle, joka nousi Italian parlamenttivaaleissa vuonna 2018 maan suurimmaksi puolueeksi, kansanedustajien lukumäärän leikkaaminen on ollut ehto hallitusyhteistyölle. Perustuslakimuutos sai puoltavan enemmistön Italian parlamentissa ensimmäisen kerran pääministeri Giuseppe Conten johtaman keskustaoikeistolaisen koalition äänten turvin.

Conten keskustaoikeistolainen hallitus kaatui Viiden tähden liikkeen ja tärkeimmän hallituskumppanin – muukalaisvihamielisen Lega Nordin – väliseen luottamuspulaan elokuussa 2019.

Muukalaisvihamielisen Lega Nord -puolueen johtaja Matteo Salvini piti kädessään Italian rannikkovartioston lippalakkia Italian parlamentin istunnossa heinäkuussa 2020.­

Conten niin ikään johtama Italian nykyhallitus muodostuu Viiden tähden liikkeen ja Demokraattisen puolueen johtamasta keskustavasemmistolaisesta koalitiosta. Kun perustuslakimuutoksesta äänestettiin viimeisen kerran Italian parlamentissa, ehdotusta vastusti ainoastaan 14 kansanedustajaa.

”Politiikan vastainen ilmapiiri ja vihamielisyys kastiksi kutsuttua poliittista eliittiä kohtaan koetaan puolueissa niin vahvaksi, ettei yksikään suurista puolueista ole halunnut leimautua vanhan systeemin puolustajaksi”, sanoo valtiotieteiden professori Oreste Massari Sapienzan yliopistosta Roomasta.

”Kansanäänestyksen lähestyessä tilanne on saanut osittain koomisiakin piirteitä: osa kansanedustajista kehottaa ihmisiä äänestämään kansanedustajien määrän leikkaamista vastaan, toisin kuin he itse äänestivät parlamentissa”, Massari jatkaa.

Mitä väliä kansanedustajien määrän vähentämisellä runsaalla kolmanneksella sitten on? Kuinka se muuttaa Italiaa?

Professori Ignazin mukaan kansanedustajien määrän vähentäminen heikentää Italian parlamentin edustuksellisuutta suhteessa kansalaisiin eli sitä, kuinka montaa kansalaista yksi kansanedustaja parlamentissa keskimäärin edustaa. Nykyisellään Italian parlamentin alahuoneen kansanedustajat edustavat keskimäärin noin 90 000 italialaista.

Suomessa yksi kansanedustaja edustaa noin 27 500 kansalaista.

Mikäli kansanäänestys Italiassa puoltaa kansanedustajien määrän leikkaamista, Italian seuraavasta parlamentista tulee koko Euroopan vähiten edustuksellinen demokratia: yksi alahuoneen kansanedustaja edustaisi noin 151 000 italialaista ja yksi ylähuoneen kansanedustaja jopa yli 300 000 kansalaista.

”Kun ottaa huomioon, että Viiden tähden liike kampanjoi avoimesti suoran demokratian puolesta ja pitää parlamentarismia suurena ajanhukkana, kyseessä on nähdäkseni isku edustuksellisen demokratian sydämeen. Kansalaisten ääni ja moniäänisyys tullee heikommin kuuluviin parlamentissa”, sanoo Ignazi.

Eurooppa-instituutin professorin Luciano Bardin mukaan riskinä on, että valtiokoneisto jumittuu erityisesti parlamentin ylähuoneessa.

”Italian kaksikamarisen parlamentin erikoisuus on, että ala- ja ylähuoneilla on identtinen toimenkuva. Jokainen lakialoite on käsiteltävä samassa järjestyksessä molemmissa kamareissa. Uuden parlamentin ylähuoneessa tulisi olemaan vain 200 kansanedustajaa tekemässä samaa työtä, jota tällä hetkellä tekee parlamentin alahuoneessa 630 kansanedustajaa”, sanoo Bardi.

Helsingin Sanomien haastattelemat valtio-oppineet ovat yhtä mieltä siitä, että kansanedustajien lukumäärä ei itsessään ole määrittävä tekijä demokratian toimivuudessa. Täytyy katsoa valtiokoneiston kokonaisuutta.

”Kansanedustajien lukumäärää voidaan aivan hyvin vähentää, mutta radikaali vähennys edellyttää väistämättä säätämistä ja uudistustarvetta valtiokoneessa yleisemminkin. Italiassa säästöjä ja tehostamista olisi löytynyt esimerkiksi ala- ja ylähuoneiden päällekkäisten toimenkuvien muuttamisesta”, sanoo Bardi.

Massarin mukaan parlamentin suoraviivainen leikkaaminen ala- ja ylähuoneessa yhdistettynä nykyiseen vaalilakiin suosii suuria puolueita.

”Useilta Italian alueilta valitaan ylähuoneeseen vain muutama kansanedustaja. Silloin pienemmät puolueet eivät saa noilta alueilta lainkaan edustajiaan läpi.”

Valtio-oppineet ovat yhtä mieltä myös siitä, että perustuslakiehdotus kansanedustajien määrän leikkaamisesta tulee voittamaan kansanäänestyksen äänivyöryllä. Bardi ottaa käyttöön jalkapallovertauksen.

”Tämä on lähes irvokasta. Toisen leirin viesti on, että lähetetäänkö kasti kotiin? Ja toinen leiri analysoi suhteellisen monimutkaisia ja ehkä tylsiäkin kokonaisuuksia, joiden ymmärtäminen edellyttää valtiokoneiston toiminnan ja kansanedustajien työn tuntemusta. Ja tästä järjestetään kansanäänestys? Ei ihme, että kun asiasta viimeksi äänestettiin parlamentissa, ainoastaan 14 kansanedustajaa uskalsi potkaista pallon muualle kuin omaan maaliin.”