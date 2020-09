Ympäristönsuojelijat huolissaan vaikutuksista, sijaintitietojen pimitys herätti epäilyksiä.

Lähes 300 Galápagossaarten vesille heinäkuussa tullutta kiinalaista kalastusalusta pyydysti päätöikseen mustekalaa aivan Ecuadorin talousvesien rajalta. Pyyntitunteja kertyi kuukauden aikana yhteensä 73 000 ja saalis kohoaa tuhansiin tonneihin.

Tiedot selviävät ympäristöjärjestö Oceanan keskiviikkona julkaisemasta raportista.

”Koko maailma seurasi kuukauden ajan, mitä Kiinan valtava kalastuslaivasto tekee Galápagossaarilla, ja nyt me sen tiedämme”, Oceanin laittoman kalastuksen analyytikko Marla Valentine kommentoi brittilehti The Guardianille. ”Valitettavasti tämä on vain jäävuoren huippu siitä, mikä on Kiinan valtamerikalastuksen vaikutus merillemme.”

Kiinan kalastuslaivaston aluksia saapui Galapagos-saarten tuntumaan päiväntasaajalla Tyynellä valtamerellä heinäkuussa. Laivaston saapuminen herätti Ecuadorin ja ympäristöjärjestön epäilyksiä, sillä monet aluksista olivat kytkeneet kansainväliseen AIS-paikannusjärjestelmään paikkatietoa lähettävät laitteensa pois päältä.

Ympäristöjärjestöjen mukaan laaja kalastus Galápagossaarten vesillä saattaa vaarantaa luonnon monimuotoisuuden ja sellaisten lajien kuten merikarhun ja uhanalaisen vasarahain ravinnon saannin.

Oceana perustaa johtopäätöksensä havaintoihin aluksista ja laivaston liikkeistä koottuihin satelliittitietoihin. Sen julkaisemien satelliittikuvien perusteella koko kiinalaisarmada oli kalassa metrilleen Ecuadorin vesialueen rajalla.

Ecuador protestoi Kiinan aiempaa huomattavasti laajempaa kalastusintoa alueella, ja Kiinan Ecuadorin-lähettiläs kävi todistelemassa isäntämaansa ulkoministeriössä, että Kiina noudattaa lakia ja kansainvälisiä sopimuksia. Yhdysvaltain merivartiosto avusti kesällä Ecuadoria partioinnissa alueella.

Uutistoimisto Reuters kertoi elokuun lopulla, että puolet kiinalaisaluksista oli jo palannut saaliinsa kanssa kotiin. Fish Information & Services -julkaisu raportoi kesäkuussa Kiinan ilmoittaneen yllättäen mustekalan kalastuksen rajoituksistaan Atlantilla ja itäisellä Tyynellä valtamerellä syys-lokakuussa, mikä saattaisi selittää suuren kalastuspurjehduksen Tyynen valtameren länsilaidalle.

Kiinalaisalukset pyytävät puolikiloisia mustekaloja tiettävästi taljojen vetämillä jigisiimoilla, minkä sanotaan vähentävän sivusaalina tulevien muiden kalalajien määrää muihin pyyntitapoihin verrattuna.

Galápagossaarten merialue ja saaristo muodostavat yli 133 000 neliökilometrin kokoisen Unescon maailmanperintökohteen. Yli viidennes alueen merilajeista on sellaisia, joita ei tavata missään muualla maailmassa.