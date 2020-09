Suomen uusi Yhdysvaltain-suurlähettiläs tapasi presidentti Trumpin ehdittyään olla virassa vasta puoli tuntia – Suomen hallussa olleet intiaanien jäänteet on palautettu ja haudattu

Suomen tuore Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala tapasi presidentti Donald Trumpin pueblo-intiaanien jäämistön palauttamisen kunniaksi järjestetyssä tilaisuudessa.

Suomen tuore Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala ja Suomen kansallismuseon johtaja Elina Anttila tapasivat presidentti Donald Trumpin torstaina Valkoisessa talossa Washingtonissa. Lähetystö kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa.

Tapaamisen aiheena oli Suomen kansallismuseon hallussa ollut pueblo-intiaanien jäänteitä sisältänyt kokoelma, joka nyt palautettiin Yhdysvaltoihin.

Valkoinen talo julkaisi muodollisessa tapaamisessa käydyn keskustelun sivuillaan.

Mikko Hautala on Suomen uusi suurlähettiläs Yhdysvalloissa. Hänen toimikautensa alkoi virallisesti 1. syyskuuta. Suurlähettiläiden tehtävät alkavat käytännössä sillä, että lähettiläs jättää valtakirjansa kohdemaan presidentinhallintoon. Hautala ehti tehdä myös tämän torstaina, mikä nauratti Trumpia.

”Sanon vain uudelle lähettiläälle, joka on ollut täällä vasta noin 35 minuuttia (naurua), että hyväksyin hänen valtakirjansa juuri 35 minuuttia sitten. Toimit todella nopeasti (naurua), 35 minuutissa. Olet todellakin jotakin. Please”, Trump sanoi Hautalalle.

Tilaisuuteen osallistuivat Trumpin, Hautalan ja kansallismuseon johtaja Anttilan lisäksi Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Bob Pence, sisäministeri David Bernhardt ja alkuperäiskansojen asioista vastaava apulaissisäministeri Tara Sweeney.

Suomen presidentti Sauli Niinistö sai kaikilta, myös Trumpilta, vuolaat kiitokset.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pueblo-intiaanien jäämistön palauttamista käsitelleessä tilaisuudessa 17. syyskuuta.­

Pueblo-intiaanien kokoelma on peräisin kaivauksista, jotka ruotsalaistutkija Gustaf Nordenskiöld suoritti osuttuaan muinaisten pueblo-intiaanien asumuksille Mesa Verdessä Coloradon osavaltiossa vuonna 1891. Nordenskiöld lähetti kaivauksilta yli 600 esinettä kotiinsa Tukholmaan.

Kokoelman osti suomalainen keräilijä Herman Antell, jolta se päättyi testamenttilahjoituksen osana Suomelle ja kansallismuseon haltuun. Palautettavat jäänteet luovutetaan Mesa Verden alueen alkuperäiskansojen edustajille, ja ne on tarkoitus haudata uudelleen.

Yhdysvalloista tullut palautuspyyntö on koskenut yksinomaan kokoelman ihmisjäänteitä ja niihin liittyviä hautajaisesineitä, joita on yhteensä 64. Mukana on luurankoja, muumioita ja luunkappaleita sekä kauhoja, mukeja ja ruukkuja. Ne ovat peräisin noin 1200-luvulta.

Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Bob Pence kertoi Valkoisessa talossa, että intiaaneja on noin kahdeksantoista.

”Kyllä, ihmisten jäänteitä on: ehkä kahdeksantoista yksilöä – kolme kokonaista ruumista, joista yksi noin nuori – sekä useita muita jäänteitä”, Pence kertoi Trumpille.

”Ne on nyt haudattu uudelleen. Ne kaikki haudattiin sunnuntaiaamuna, sir.”