Ikiroudan sulaminen on tuonut esiin poikkeuksellisen hyvin säilyneitä esihistoriallisten eläinten jäänteitä.

Luolakarhun kuononpääkin on tallessa.­

Siperialaiset poronhoitajat ovat löytäneet luolakarhun raadon, jonka pehmytkudokset nenänpäätä myöten ovat säilyneet ikiroudassa jopa kymmeniä tuhansia vuosia. Löytö on laatuaan ensimmäinen.

”Se on säilynyt niin täydellisesti, että tallella ovat niin kaikki sisäelimet kuin nenäkin”, sanoo koillisen valtionyliopiston tutkija Lena Grigorjeva yliopiston sivuilla julkaistussa uutisessa.

Tähän asti on löydetty vain luolakarhujen luurankoja.

Koillis-Siperian yliopistossa löytöä pidetään maailmanlaajuisesti merkittävänä, ja karhun jäännöksiä kutsutaan tutkimaan myös kansainvälisiä asiantuntijoita. Toiveissa on saada kartoitettua eläimen dna.

Tutkijat pitävät karhun löytymistä maailmanluokan tapauksena.­

Luolakarhujen arvioidaan kuolleen sukupuuttoon Siperiassa noin 15 000 vuotta sitten. Ljahovinsaarilta löytynyt yksilö on tutkijoiden mukaan elänyt viime jääkauden lämpimässä vaiheessa 22 000–39 500 vuotta sitten.

Tarkempi ajoitus vaatii vielä radiohiilitutkimusta, sanoo Jakutskin mammuttimuseon laboratorion tutkija Maksim Tšeprasov.

Kolme poronhoitajaa löysi luolakarhun Ljahovinsaarilta, jotka sijaitsevat Jäämerellä siperialaisessa Sahan tasavallassa.

Viime vuosina Siperiasta on löytynyt poikkeuksellisen paljon erityisen hyvin säilyneitä muinaisia eläimiä. Tämä on seurausta ikiroudan sulamisesta, joka on kuitenkin erittäin haitallinen ilmiö etenkin ilmastolle.

Roudan sulaessa on tullut esiin muun muassa mammutteja, villasarvikuonoja, jääkaudella elänyt hevosen varsa sekä luolaleijonan pentuja.

Esimerkiksi varsalla oli edelleen suonissaan nestemäistä verta.

Esihistoriallinen luolakarhu eli Euraasiassa pleistoseenikauden keski- ja myöhäisvaiheissa.