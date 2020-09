Puolan parlamentin alahuone asettui tukemaan turkistarhauksen ja rituaaliteurastamisen kieltämistä. Lain esitellyt konservatiivinen päähallituspuolue Laki ja oikeus uhkaa nyt heittää ulos kaksi lakia vastustanutta hallituskumppaniaan.

Puolan hallitus uhkaa kaatua eläinoikeuskysymyksiin, kertoo uutistoimisto AFP. Taustalla on Puolan parlamentin äänestys, jossa torstaina hyväksyttiin opposition tuella hallituksen rivejä jakanut esitys uudeksi eläinoikeuslaiksi.

Puolan johdossa on oikeistolainen Laki ja oikeus -puolue (PiS), joka esitteli uuden eläinoikeuslain. Kaksi PiS:n hallituskumppania kuitenkin äänesti lakia vastaan.

Puolan hallituksen tiedottaja Piotr Muller sanoi perjantaina, että tilanne on epäselvä.

”Kaikki vaihtoehdot ovat nyt mahdollisia – niin vähemmistöhallitus kuin uudet vaalit”, Muller sanoi AFP:n mukaan.

Normaalin aikataulun mukaan Puolassa olisi seuraavat parlamenttivaalit vasta vuonna 2023.

PiS-puolueen pitkän linjan edustaja Marek Suski ehti jo julistaa televisiokanava TVN24:lle torstaina, että puolueen hallituskumppanit ovat lopettaneet hallitusyhteistyön.

”Tästä päivästä lähtien meillä on vähemmistöhallitus. Entisten hallituskumppaneidemme on aika siivota pöytänsä”, Suski sanoi.

PiS:n tiedottajan mukaan puolueen johto tapaa ensi viikolla ja ryhtyy silloin pohtimaan nykyhallituksen kohtaloa.

Vähemmistöhallituksessa PiS:lla jäisi vain 197 paikkaa. Parlamentin alahuoneessa eli Sejmissa on 460 paikkaa. Eläinoikeuslaki hyväksyttiin Sejmin äänestyksessä äänillä 356. 75 edustajaa äänesti lain hyväksymistä vastaan ja 18 edustajaa oli poissa.

PiS:n puheenjohtaja Jarosław Kaczyński on uhannut jo aiemmin hallituskumppaneitaan potkuilla tai jopa ennenaikaisilla vaaleilla ellei lakia hyväksytä. PiS:n kahtena hallituskumppanina ovat vielä virallisesti kansalliskonservatiivinen Solidarna Polska ja liberaalimpi oikeistopuolue Porozumienie.

Uusi eläinoikeuslaki kieltää uskonnollisten halal- ja kosher-lihatuotteiden viennin heti sekä turkistarhauksen vuoden siirtymäajalla. Lisäksi se sisältää määräyksiä ja tarkennuksia eläinoikeusrikkomuksista ja riittävistä eläinsuojista ulkona pidettäville eläimille.

Uutistoimisto AFP mainitsee, että PiS:n puheenjohtaja Jarosław Kaczyński tunnetaan kissojen ystävänä. Kaczyński teki viime viikolla ensiesiintymisensä nuorten suosimassa Tiktok-videopalvelussa, jossa kampanjoi eläinoikeuslain puolesta. PiS:n nuorisofoorumin TikTok-tilillä julkaistulla videolla kuvaan on liitetty efektiksi kissa.

Lakiesityksen valmisteli Gazeta-lehden mukaan PiS:n nuorisojärjestö ja se esiteltiin aiemmin syyskuussa. Kaczyński asettui esityksen tueksi kuvaten sitä muun muassa ihmisen hyvyyteen ja rehellisyyteen liittyväksi omantunnon kysymykseksi.

Puola on Tanskan ja Kiinan jälkeen maailman kolmanneksi suurin minkintuottaja, ja kiellon talousvaikutukset voivat nousta paikallisen Gazeta Wyborcza -lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan noin 1,6 miljardiin euroon.

Lakiesitys on herättänyt vastustusta erityisesti Puolan maaseudulla, joka on tavallisesti PiS-puolueelle vahvaa äänestysaluetta. PiS tuli valtaan vuonna 2015. Puolue on katolilainen ja konservatiivinen, ja se on muun muassa asettunut voimakkaasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia vastaan. Euroopan unionin mukaan osa euroskeptisen PiS:n ajamista uudistuksista on vastoin oikeusvaltion periaatteita.

Eläinoikeuslain voimaan astuminen edellyttää vielä Puolan senaatin hyväksyntää.