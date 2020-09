Kiinalla on meneillään taisteluharjoitus Taiwaninsalmen lähistöllä.

Useita Kiinan ilmavoimien lentokoneita ylitti Taiwaninsalmen keskiviivan ja lensi Taiwanin lounaiselle ilmapuolustusalueelle perjantaina, kertoi Taiwanin puolustusministeriö uutistoimisto Reutersin mukaan.

Taiwan lähetti hävittäjälentokoneita tarkkailemaan kiinalaiskoneita, ministeriö kertoi.

Sekä Manner-Kiina että Taiwan ovat pitäneet keskiviivaa rajana, jota niiden asevoimat eivät ylitä. Rajan tarkkaa sijaintia ei ole sovittu.

Kiinan ja Taiwanin välit ovat kiristyneet entisestään tämän vuoden mittaan, ja viime aikoina Kiina on yhä useammin testaillut Taiwania lentelemällä rajan tuntumassa ja sen yli.

Nyt tilanteen tekee erityisen herkäksi se, että Taiwanissa vierailee parhaillaan korkea-arvoinen Yhdysvaltojen hallinnon edustaja. Talousasioista vastaava Yhdysvaltain ulkoministeriön osastopäällikkö Keith Krach saapui Taiwaniin kolmipäiväiselle vierailulle torstaina.

Yhdysvallat on Taiwanin liittolainen. Se on periaatteessa sitoutunut puolustamaan Taiwania mahdolliselta Kiinan hyökkäykseltä. Kiinan ja Yhdysvaltojen välit ovat tätä nykyä erittäin kireät, ja niillä on muun muassa vakavia kauppakiistoja.

Manner-Kiinassa Krachin vierailua ei katsota hyvällä. Torstaina Kiina kehotti Yhdysvaltoja heti lopettamaan kaiken virallisen kanssakäymisen Taiwanin kanssa, kertoi valtiollinen China Daily -lehti.

”Tällainen toiminta on sekaantumista Kiinan sisäisiin asioihin, loukkaa Kiinan kansan tunteita ja rikkoo kansainvälisten suhteiden sääntöjä”, ilmoitti Kiinan hallituksen Taiwanin-asioista vastaavan osaston tiedottaja Ma Xiaoguang China Dailyn mukaan viitaten Krachin Taiwanin-vierailuun.

Kiina pitää Taiwania osana Kiinaa, kapinoivana maakuntanaan.

Mahdollisesti reaktiona Krachin vierailuun Kiinan kansanarmeijalla (PLA) on meneillään taisteluharjoitus Taiwaninsalmen lähistöllä.

”PLA:n operaatioilla on monia ulottuvuuksia, joiden ansiosta saaren itsenäisyysmieliset ovat kuin kilpikonnia saviruukussa”, luonnehti sotaharjoitusta Kiinan kommunistipuolueeseen kytköksissä oleva ärhäkkä sanomalehti Global Times perjantaina.

Kiinalaishävittäjät ylittivät hetkeksi Taiwaninsalmen keskiviivan myös viime kuussa, kertoo Reuters. Tuolloin Taiwanissa vieraili Yhdysvaltojen terveysministeri Alex Azar.

Kiinalaiskoneiden toiminta Taiwaninsalmella on nykyään niin aktiivista, että Taiwanin asevoimat on avannut erillisen verkkosivun, jonka kautta se tiedottaa tapauksista kansalaisille. Asiasta kertovat sanomalehti Taipei Times perjantaina ja uutissivusto Focus Taiwan torstaina.