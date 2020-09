Kritiikin mukaan Invisible Heroes -sarja esittää suomalaiset liian sankarillisessa valossa.

Suomalais-chileläinen tv-sarja Invisible Heroes on viime viikolla näytetty ensi kertaa Chilen televisiossa tunnekuohun saattelemana.

Historiallisiin tapahtumiin perustuva draamasarja kertoo, kuinka suomalaisdiplomaatti Tapani Brotherus piilotti Santiagon-kotiinsa chileläisiä vasemmistoaktiiveja sotilasvallankaappauksessa vuonna 1973, kun Augusto Pinochetin johtama juntta vainosi Salvador Allenden hallituksen tukijoita.

Nyt sarjan on nähnyt ensi kertaa myös osa niistä chileläisistä, jotka piileksivät Brotherusten luona. Kaikkien mielestä sarja ei vastaa todellisuutta.

”Näin eilen toisen jakson suomalaista sarjaa. Järkytyin. Kaikki se, mitä sanotaan asiainhoitaja Tapani Brotheruksen talon valtaamisesta, on täyttä valetta”, kirjoittaa Rudy Carrasco Facebookissa.

Hän kertoo olleensa yksi niistä chileläisaktivisteista, jotka tunkeutuivat Brotherusten residenssiin luvatta päästäkseen turvaan vainoja, mutta Helsingin Sanomat ei ole tavoittanut häntä vahvistaakseen kertomuksen.

Carrascon mukaan Brotherus ei olisi koskaan halunnut ottaa heitä vastaan.

”Hyppäsimme aidan yli, se on totta. Tulimme sinne väkisin, se on totta. Mutta he aikoivat heittää meidät ulos, he sanoivat, että soittaisivat sotilaille”, hän kirjoittaa.

Sarjassa kuvatun viininjuonnin ja seurustelun sijaan olot olivat ankeat. Carrasco kirjoittaa, että chileläiset poliittisen vainon uhrit nukkuivat takahuoneiden lattioilla ja ruoaksi oli tähteitä. Alkoholia ei hänen mukaansa nautittu lainkaan. Samaa kertoo kirjoituksen kommenttiosiossa toinen Suomeen Chilestä paennut.

Aiheesta kirjoittaa Facebookissa myös yhden suomalaisresidenssin suojiin päässeen miehen tytär, joka kertoo keskustelleensa tapahtumista paikalla olleiden kanssa.

”Heitä käskettiin lähtemään. Isäni kieltäytyi, hän sanoi ettei lähtisi talosta. Tilanne oli niin kireä, että sen seurauksena kaksi ihmistä lähti ja heidät murhattiin”, Kirjoittaa Cata Paz Facebookissa.

Chileläislehti De Frente kirjoittaa ristiriidoista otsikolla ”Historiallinen vääristely Invisible Heroes -sarjassa. Totuus siitä, mitä suomalaisdiplomaatti Tapani Brotheruksen talossa tapahtui”.

De Frenten mukaan kipeisiin tositapahtumiin perustuvan sarjan tekijöillä on vastuu olla vääristelemättä tapahtumia ja tahrimatta osallisten muistoa, vaikka kyse on fiktiosta.

”Tämä ei tarkoita, ettemme olisi kiitollisia Suomen kansalle ja hallitukselle. Mutta diplomaatti Tapani Brotherus ei toiminut ’sankarillisesti’, ja Invisible Heroes -sarja vääristelee voimakkaasti todellisia tapahtumia diplomaatin residenssissä”, lehti kirjoittaa.

Invisible Heroes -sarja on suomalais-chileläinen yhteistuotanto. Ohjaaja Mika Kurvisen mukaan sarja on herättänyt Chilessä paljon tunteita ja keskustelua, mutta kritiikki faktoista yllättää.

Fiktiivisessä sarjassa on tietenkin myös fiktiivisiä hetkiä, Kurvinen sanoo, ja pitkää ajanjaksoa on jouduttu juonen eteenpäin viemiseksi tiivistämään. Mutta minkäänlaista tahallista vääristelyä ei ole hänen mukaansa tehty.

”Olemme tehneet perusteellisen taustatyön. Kaikki sarjan keskeiset tapahtumat on tarkistettu faktoiksi ja ovat tapahtuneet. Lisäksi olemme tukeutuneet Heikki Hiilamon kirjaan.”

Sarja perustuu löyhästi professori Hiilamon kirjaan Kuoleman listat. Myös Hiilamo kertoo seuranneensa sarjan herättämää keskustelua.

”En itse osaa espanjaa, mutta käänsin keskustelut englanniksi”, Hiilamo sanoo.

”Ymmärsin, että kritiikki koski sarjan kuvausta siitä, millaista siinä talossa oli elää. Viinittely on sarjassa dramatisoitu, ja todellinen tilanne oli varmasti vaikea. Tilanne kuitenkin kesti pitkään, ja siinä oli hyvin erilaisia vaiheita. Ihmiset, jotka ovat olleet Brotherusten talossa eri aikoina, voivat kokea asiat hyvin eri tavalla.”

Hiilamo arvelee kritiikin kumpuavan osin Chilen sisäisistä ristiriidoista.

Maa on hyvin jakautunut vasemmiston ja oikeiston välillä. Oikeisto on levittänyt vasemmistosta narratiivia, jonka mukaan he olisivat Allenden sosialistihallituksen aikana yrittäneet varastaa chileläisten rahat ja paeta sitten maasta päästäkseen helpolla. Myös osa Chileen vainon keskelle jääneistä vasemmistoaktiiveista kantaa kaunaa lähtijöille. Voi siis osua herkkään paikkaan, jos sarja kuvaa elämää diplomaattiresidenssissä liian ruusuisena.

”Jotkut chileläiset moralisoivat sarjaa kritisoineita sosiaalisessa mediassa. Toiset ovat teidät pelastaneet ja yli 40 vuotta myöhemmin valitatte”, Hiilamo sanoo.

”Chilessä on myös huomattava määrä ihmisiä, jotka ovat edelleen sitä mieltä, että Pinochet teki ihan oikein.”

Kritiikkiä Tapani Brotheruksen henkilökohtaista toimintaa kohtaan Hiilamo ei allekirjoita. Hänen mukaansa kukaan suomalainen diplomaatti ei ollut aikaisemmin ottanut suojatteja luvatta kotiinsa. Brotherus oli hankalassa paikassa sekä suhteessa Suomen ulkoministeriöön että perheensä turvallisuuden takia.

”En usko, että se kuva, jonka annoin kirjassani hänen työstään, olisi ollut virheellinen”, Hiilamo sanoo.

”Olen haastatellut monia chileläisiä, jotka tulivat silloin Suomeen, ja he ovat kiitelleet Brotherusten toimintaa. Chilessä kirjamessuilla yksi ihminen tuli kertomaan, kuinka Tapani haki hänet vankilasta.”

Tapani Brotherus kotonaan Helsingissä kesäkuussa 2018.­

Tapani Brotherus itse on pitäytynyt sivussa sarjan tuotannosta. HS:lle hän kuitenkin sanoo sarjan tavoittavan taiteellisista vapauksista huolimatta hyvin tuon ajan ilmapiirin ja miljöön.

Brotherus ei pysty vahvistamaan Carrascon kertomusta.

”Näin hänen kirjoituksensa kyllä, mutta en ole varma, onko hän todella ollut talossamme. En tunnista häntä, eikä listoillamme ole sellaista nimeä”, Brotherus sanoo.

Hän on joka tapauksessa lähettänyt De Frente -lehdelle vastineen heidän juttuunsa. Brotheruksen mielestä nyt esitetystä kritiikistä paistaa läpi tietämättömyys tuolloin vallinneesta laajemmasta tilanteesta.

Osa residenssiin tunkeutuneista luuli, että heitä koskee poliittinen turvapaikkaoikeus, vaikka Suomessa ei vielä sellaista ollut. Brotheruksen oli piilotettava vieraansa sekä Chileltä että Suomelta.

”Meillä ei ollut siihen aikaan edes ulkoministeriön lupaa ihmisten pitämiseen kotonamme. En toivottanut tulijoita tervetulleiksi vaan sanoin, että täällä on tupa täysi.”

Brotherus kertoo pyörittäneensä huushollia kahdestaan vaimonsa Lysa Brotheruksen kanssa. Vain yksi apulainen kävi päivisin auttamassa kymmenien kutsumattomien vieraiden ylläpidossa.

”Vaimo pyöri ympäri Santiagon toreja, että saimme raavittua kasaan ruokaa. Tämä, että palvelu oli huonoa, on vähän sama kuin sanoisi, että huonosti sammutettu tulipalo”, Brotherus sanoo.

”Jos luulee, että kerran kun pääsee muurin yli sieltä aukeaa taivas, eikä sitten saa ruokaakaan, se on subjektiivisesti ikävää. Mutta tällaiset vikisijät laittaisin omaan luokkaansa.”

Brotherus antaa kuitenkin yhden esimerkin kohtauksesta, jossa tv-sarja on luonut hänestä turhankin sankarillista kuvaa.

Vasemmistolaisen runoilijan Pablo Nerudan hautajaisissa Brotheruksen hahmo kävelee Ruotsin suurlähettilään Harald Edelstamin kanssa rinta rinnan kulkueen eturivissä sotilasjunttaa uhmaten.

”Meillä ei ollut varaa Ruotsin näkyvään vastarintaan. Todellisuudessa olin näkymätön, kuten sarjan nimessä, pienen maan pienen lähetystön pieni päällikkö. Pyörin hautausmaalla hiljaa kusi sukassa jonon jatkeena.”