Tiedon tarve on valtava, ja asiaan onkin havahduttu – Ruotsissa.

Ei liene vastaanpanijoita, jos sanon, että meidän on opittava Kiinasta enemmän.

Kiinan-kauppa on tärkeää. Liikeihmisten pitää ymmärtää, kuinka Kiinan talous, hallinto ja politiikka toimivat. Ymmärtäminen ei ole ihan helppoa, sillä eurooppalaisen silmin Kiinan systeemi on omalakinen ja kimurantti.

Pohjolan poliitikkojen ja virkamiestenkin on tajuttava Kiinan toimien logiikkaa ja muutoksia, kun Kiina kurottaa kättään kauemmas ja tiukentaa otettaan maailmasta.

Ja mikä tärkeintä: kansalaisten on saatava ymmärrettävää tietoa ja analyysia maailman nousevasta mahdista. Miksi Kiina toimii, kuten se toimii? Millaista Kiinan-politiikkaa vaatia omilta poliitikoilta, kauppaa vai ihmisoikeuksia painottavaa?

Tämä kaikki onkin oivallettu hyvin – esimerkiksi Ruotsissa.

Ruotsiin perustetaan parhaillaan kahta Kiinan-tutkimukseen keskittyvää instituuttia. Toista rahoittaa valtio, toista liike-elämä. Eräs suomalainen alan tuntija arvioi, että sen jälkeen pelkästään Tukholmassa tehdään merkittävissä määrin yhteiskunnallista Kiinan-tutkimusta ainakin seitsemässä yliopiston ulkopuolisessa tutkimuslaitoksessa, yhteensä lähes 40 tutkijan voimin.

Suomesta hän ynnäili vastaavia lukuja: 1,5 tutkijaa Ulkopoliittisessa instituutissa ja muutama ekonomisti Suomen Pankissa.

Yliopistoissakaan Suomi ei loista yhteiskunnallisen Kiinan-tietämyksen keskittymillä. Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa tutkitaan myös Kiinaa. Muualta Kiinan-tutkimuksen professoreita löytyy kaksi, yksi Helsingin ja toinen Lapin yliopistosta, mutta heidän ympärillään ei juurikaan ole palkattuja, Kiinaan keskittyneitä tutkijoita. Helsingin yliopistossa pientä China Law Centeriä johtaa muiden töiden ohessa työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori.

Toki yksittäisiä Kiinan-tutkijoita löytyy sieltä täältä eri puolilta yliopistoja, mutta kokonaiskuvaa se ei muuta: Ruotsissa yliopistojenkin yhteydessä on useampia ja isompia Kiinan-tutkimuksen tyyssijoja kuin Suomessa

Uutisia ja uutiskirjettä kokoava Kiina-ilmiöt selvitti verkkoartikkelissaan, että kiinan kielen opetus kielen ammattilaisiksi tähtääville on jäänyt Suomen yliopistoissa jälkeen monista verrokkimaista.

Tätä nykyä on vaikea tavata suomalaista Kiinan-tutkijaa, joka ei ottaisi tutkimuksen resurssipulaa puheeksi. He valittavat – syystäkin – työpaikkojen puutetta. Moni lupaava nuori tutkija on vaihtanut alaa. Suomen kannalta ongelma on yksittäisten tutkijoiden murheita suurempi. Alan osaaminen kuihtuu, ja se käy kalliiksi.

Eikö Suomi sitten voisi käyttää hyväkseen Ruotsin tai vaikkapa Saksan tutkijoiden Kiina-tietoutta? Osin voikin, mutta raja tulee vastaan viimeistään silloin, kun pitää saada juuri Suomeen räätälöityä tietoa. Miten Kiina vaikuttaa Suomessa? Millaisia mahdollisuuksia juuri suomalaisella osaamisella on valtavan maan mutkikkailla markkinoilla? Kuinka joustavasti tai itsepäisesti poliitikoiden kannattaa toimia Kiinaan päin?

Tiedon tarve vaikuttaa olevan melkoinen. Suomalaiset Kiinan-tutkijat ovat kertoneet kommenttipyyntöjen määrän olevan tutkijaa kohden sangen suuri, jopa niin suuri, että osa kokee niihin hukkuvansa.

Tarvitaan siis lisää resursseja, jotta suomalaiset liikeihmiset, poliitikot, virkamiehet ja toimittajat saavat nopeasti luotettavaa analyysia Kiinasta. Olisiko Suomeen aika perustaa Kiinan-tutkimuksen instituutti?