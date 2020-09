Ampuminen tapahtui Rochesterin kaupungissa ilmeisesti pihajuhlissa.

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa on tapahtunut joukkoampuminen, jossa on poliisin mukaan kuollut kaksi ihmistä, kertoo paikallinen Whec-tv. Poliisin mukaan 16:ta ihmistä on ammuttu.

Ampuminen tapahtui Rochesterin kaupungissa ilmeisesti pihajuhlissa. Surmansa saivat nuori nainen ja nuori mies. Poliisi ilmoittaa heidän olevan 18–22-vuotiaita.

Tapauksesta on muutoin vielä vähän tietoa.