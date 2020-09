Amerikkalainen jalkapallo on työväenluokkainen laji, joka tuo kenoshalaiset yhteen.­

Kenoshassa mustien ja valkoisten elämä on jyrkästi eriytynyt. HS vieraili symboliksi nousseessa kaupungissa, jossa jännitteet kytevät nyt pinnan alla.

Kenosha

Kypäriin ja hartiasuojiin pukeutuneet lapset harjoittelevat pelaamista hyökkäyksen linjamiehenä.

Valmentaja huutelee ohjeita. Amerikkalaisessa jalkapallossa linjamies yrittää blokata vastustajia ja suojata oman joukkueen pelinrakentajaa.

Toisiinsa törmäilevien lasten vanhemmat istuvat retkituoleissa kentän laidalla.

”Kuulitko, että autokaupan omistaja tappoi itsensä”, yksi äideistä kysyy.

Hän puhuu käytettyjen autojen kauppiaasta, jonka sadan auton varasto paloi mellakoissa kolme viikkoa aiemmin. Mutta autokauppias ei ole tehnyt itsemurhaa. Se on valeuutinen – tai huhu kuten ennen sanottiin.

Viime viikkoina huhut ovat levinneet Kenoshassa ja Kenoshasta.

Nämä ovat faktat: Sunnuntaina 23. elokuuta kaupungin poliisi ampui lähietäisyydeltä mustaa Jacob Blakea seitsemästi selkäpuolelle. Blake selvisi hengissä mutta on halvaantunut vyötäröstä alaspäin.

Mielenosoitukset poliisiväkivaltaa vastaan alkoivat samana iltana. Joukossa oli mellakoitsijoita ja ryöstäjiä. Sunnuntai-iltana poltettiin esimerkiksi roska-autoja ja edellä mainittu autokauppa.

Mellakointi jatkui maanantaina rauhanomaisten mielenosoitusten jälkeen. Tiistaina kaupunkiin tuli aseistautuneita vastamielenosoittajia. Kaksi mielenosoittajaa ammuttiin kuoliaaksi. 17-vuotias valkoihoinen Donald Trumpin kannattaja pidätettiin seuraavana päivänä ja on nyt syytettynä ampumisista.

Kolme päivää riitti muuttamaan Kenoshan. Viehättävä sadantuhannen asukkaan rantakaupunki nousi otsikoihin ympäri maailman.

Kaupungin oikeustalo suojattiin aidalla. Kaduilla leijui kyynelkaasua, ja niillä partioi panssaroituja ajoneuvoja. Valtakunnallisten uutiskanavien lähetysautot vyöryivät kaupunkiin.

Presidentti Trump näyttäytyi kaupungissa. Hänen vastaehdokkaansa Joe Biden seurasi perässä.

Poliitikot, panssarit ja mediasirkus jatkoivat nopeasti matkaa, mutta ne ehtivät tehdä Kenoshasta symbolin poliisiväkivallalle, rasismille, mellakoinnille, äärioikeistolle, äärivasemmistolle, vuodelle 2020, Yhdysvalloille.

Kenosha tarjosi jokaiselle jotakin. Samalla jalkoihin jäi ihan tavallinen amerikkalainen kaupunki.

Kenoshan rantabulevardilla eletään eri todellisuudessa kuin kaupungin köyhissä naapurustoissa.­

Kenosha sijaitsee Wisconsinin osavaltiossa, puolivälissä Chicagosta Milwaukeehen. Näillä seuduilla mustien ja valkoisten amerikkalaisten elämä on eriytynyt toisistaan jyrkemmin kuin juuri missään muualla maassa.

Sen huomaamiseen ei tarvitse edes katsoa tilastoja. Kaupunkilaiset puhuvat alakaupungista ja yläkaupungista kuin kahdesta eri maailmasta, vaikka kaupunginosien välissä on vain rautatiekiskot.

Alakaupungin rantabulevardilla ja ostoskaduilla tulee harvoin vastaan muita kuin valkoihoisia ihmisiä. Kun kulkee kilometrin pohjoiseen eli yläkaupunkiin, asia on päinvastoin.

Mutta amerikkalainen jalkapallo on yhteistä. Kentän laidalla poikiensa harjoituksia seuraava musta äiti Ajillian Burrell juttelee kolmikymppisen valkoihoisen isän kanssa, joka on muuttanut takaisin kotikaupunkiinsa kuusi viikkoa sitten.

Isä ei kerro nimeään, mutta on aiemmin sanonut HS:lle, että pitää rasismia vastustavia Black Lives Matter -mielenosoittajia ”poliittisina”. Siten moni konservatiivi mielenosoituksia kuvailee. ”Poliittinen” on yhtä kuin epäilyttävä. He puhuvat radikaaleista ryhmistä, jotka haluavat tuhota Amerikan tai kaapata mielenosoitukset.

Mielenosoittajien vaatimukset ja protestien kimmokkeet he ohittavat. Paluumuuttajaisän mielestä 17-vuotias asemies ampui mielenosoittajat vain itsepuolustukseksi.

”Suoraan sanottuna olisin itsekin painanut liipaisinta siinä tilanteessa.”

Burrell on päinvastaista mieltä. Miten kukaan voi ajatella, että se olisi ollut itsepuolustusta?

Paluumuuttaja äänestää Trumpia, Burrell Bidenia.

Kumpikaan ei kerro mielipiteitään toisilleen. He varovat aihetta. Yhteistä puhuttavaa löytyy urheilusta, asuntojen hinnoista, lasten kasvatuksesta ja siitä, miten kaupunki on muuttunut sitten heidän nuoruutensa.

Mustiin pukeutunut Ajillian Burrell seurasi poikiensa harjoituksia Kenoshassa.­

Burrell kertoo palaajalle tarinan siitä, miten hänen poikansa siirtyi Grewenowin koulusta Lincolniin yläasteelle.

”Se oli kulttuurisokki. Hän tuli kotiin ja sanoi, että ’äiti, en tiennyt, että Kenoshassa on niin paljon mustia ihmisiä’.”

Paluumuuttaja nauraa.

”Grewenow on kyllä tosi valkoinen koulu.”

Lincoln ei ole. Burrell osti tarkoituksella talon eri koulupiiristä, mutta sitten rajat vedettiin uudestaan niin, että uusi talo jäi sittenkin mustan koulupiirin alueelle. Kadun toisella puolen lapset menevät eri kouluun.

Mutta Lincoln on nykyään ihan hyvä koulu, Burrell vakuuttaa.

”Pakko myöntää, että minulla oli mielessäni koulujen vanha maine. Panin poikani yksityiskouluun”, isä vastaa.

Kolme viikkoa aiemmin Burrell seurasi mellakoita ensin kotoa käsin. Moni kuvasi tapahtumia suorana lähetyksenä sosiaaliseen mediaan.

Burrell näki puhelimestaan, että väkijoukko kääntyi kohti hänen kampaamoaan. Tuli kiire. Hän veti verryttelyasun päälleen, kaivoi aseensa esiin ja lähti kampaamolle.

Liikkeen yläkerrassa asuva mies tuli hänen seurakseen kadunkulmaan. Ensin ohi marssivat mielenosoittajat, heidän joukossaan oli sekä tummaihoisia että valkoisia. Burrell ei nähnyt tuttuja kasvoja, vaikka on kasvanut Kenoshassa.

Sitten paikalle ajoi autoja, ja pian rakennuksia oli liekeissä. Sen jälkeen Burrell ei enää tiennyt, kuka teki mitäkin. Hän keskittyi puolustamaan yritystään.

Mutta hiljaisuuden hän pani merkille. Hälytysajoneuvojen sireenejä ei kuulunut. Missä oli poliisi? Palokunta?

”Eivät ne tule”, yläkerran mies sanoi.

Tulivat lopulta, mutta monen mielestä liian myöhään. Yläkaupungissa ajatellaan, että alakaupungin suojelu ajoi heidän edelleen.

Burrell nukkui yön kampaamossaan. Seuraavana päivänä puhelin soi tiheään. Jokainen asiakas perui ajanvarauksensa.

”Menetin puolet asiakkaistani”, hän sanoo.

Valkoisen puolen. He eivät ole palanneet, eikä Burrell usko heidän koskaan palaavan. He asuvat kaupungin rajojen ulkopuolella ja pelkäävät nyt tulla kaupunkiin.

Myös Burrell pelkää mutta eri asioita. Hänellä on neljä lasta, joista kolme on poikia. Vanhin on 16-vuotias, mutta äiti ei anna tämän ajaa vielä ajokorttia. Hän pelkää poliisia, joka pysäyttää mustia nuoria miehiä ratissa ja kaduilla.

Esikoinen harrastaa pikajuoksua. Äiti kertoo, miten hän otti kerran aikaa, kun poika harjoitteli yläkaupungin kaduilla. Juoksu keskeytyi, kun poliisiauto ajoi pojan vierelle ja pysäytti tämän.

Äiti oli kaukana. Nähdessään poikansa elekielen hän pinkaisi juoksuun.

”Pääsin heidän luokseen ja kerroin poliisille, että poika on alaikäinen ja kysyin, mitä he haluavat.”

Poliisi rullasi ikkunansa kiinni ja ajoi vastaamatta pois. Poika kertoi näiden kertoneen, että hän sopi rikoksesta epäillyn tuntomerkkeihin.

”Sopi tuntomerkkeihin. Niinpä niin”, Burrell sanoo.

Uudelle tuttavalleen kentän laidalla Burrell ei kerro tästä mitään.

Saman kentän laidalla seisova Logan Rivelli uskoo, että suora puhe olisi paras lääke kaupungin jännitteisiin.

Logan Rivelli lastensa Lillianan ja Jaxxonin kanssa pojan treenien jälkeen.­

Rivelli on valkoihoinen ilmavoimien veteraani ja republikaani. Hänen vaimonsa ja lapsensa ovat tummaihoisia. Lasten ihonväriä ei voi isästä päätellä. Siksi isän korviin kantautuu rasistisia puheita, joista muuten vaiettaisiin.

”Tämä kaupunki on äärimmäisen eriytynyt”, hän sanoo.

Rivelli uskoo, ettei Jacob Blaken rikostaustalla ollut mitään merkitystä siihen, että poliisi ampui häntä. Rivellin mukaan poliisit eivät koskaan pysäytä häntä pikkuasioiden takia. Mutta jos autossa on mukana mustia perheenjäseniä, pillit soivat herkästi.

”Minun on pakko olla lasteni puolella tässä”, hän sanoo.

Kaupunkilaiset puhuvat siitä, miten kaikkien olisi nyt kokoonnuttava yhteen, mutta silti he päätyvät valitsemaan puolia.

Tapahtumista ei osata oikein puhua. Niihin viitataan epämääräisesti:

”Kaiken jälkeen.”

”Kun se tapahtui.”

”Se oli niin surullista.”

Kun kysyy, mikä oli surullista, vastaukset eroavat. Moni valkoihoinen tarkoittaa ennen kaikkea tulipaloja, paikkojen rikkomista ja ryöstelyä.

Kaikki HS:n tapaamat kenoshalaiset tuomitsevat mellakat, mutta kaikki eivät tuomitse poliisin tai 17-vuotiaan ampujan väkivaltaa. Niistä pitää erikseen kysyä. Monen valkoisen kenoshalaisen vastauksissa ampumiset olivat itsepuolustusta, ”valitettavaa” tai ”inhimillinen virhe”.

Rauniot ja palaneiden autojen raadot ovat yhä näkyvillä. Ampumisten uhrit ovat poissa silmistä.

Silti mustat kaupunkilaiset ja heidän tukijansa muistavat myös ampumiset. He muistavat sen, että Blakea ampunut poliisi on yhä vapaalla jalalla ja senkin, että 17-vuotias valkoihoinen ampuja päästettiin tekonsa jälkeen yöksi kotiin nukkumaan.

Alakaupungissa ei ymmärretä, miksi yhden poliisin virhearviosta nousi niin hirveä meteli. Yläkaupungissa ei ymmärretä, miten kukaan voi kuvitella, että kyse olisi vain yhdestä poliisista.

Alakaupungissa miestenvaateliike SJ Crystalsin ovi on auki. Lewis Aceto omistaa yli satavuotiaan liikkeen, jossa hänen isänsä aloitti työt 1940-luvulla palattuaan toisesta maailmansodasta.

Vaateliikkeen omistaja Lewis Aceto ei ymmärrä protestoijia, sillä hän on tyytyväinen elämäänsä.­

Liike säästyi mellakoitsijoilta. Kadun vastapuolella kaikki ikkunat rikottiin, Aceto kertoo.

Liikkeessä on valvontakamerat. Aceto seurasi tapahtumia kotoa käsin.

”Ne eivät olleet täkäläisiä”, hän sanoo.

Aceto ei voi käsittää, miksi kukaan ryhtyy moiseen.

”Elämä on liian hyvää sellaiseen.”

Yläkaupungissa ajatellaan toisin.

”Kenen elämä on hyvää? Hänen varmaan onkin”, Chanel Anthony kommentoi kauppiaan puheita.

31-vuotias Anthony on ehdonalaisessa ja sairastaa laajalle levinnyttä rintasyöpää. Anthony asuu kummitätinsä talossa, jonka ikkunasta tuli luoti läpi kuukausia sitten. Vuokraisäntä on kieltäytynyt korjaamasta ikkunaa. Kummitädin mukaan vuokraisäntä vetoaa siihen, että ”naapurusto on huono”.

Chanel Anthony sairastaa levinnyttä rintasyöpää. Sairaus ei ole vähentänyt kiukkua kaupungin poliisilaitosta kohtaan.­

Anthonyn mukaan poliisipartio ajaa hänen kotitalonsa ohi yleensä kerran tunnissa. Siitä ei ole kauan, kun poliisit viimeksi pyysivät Anthonyn kihlattua näyttämään, mitä hänellä on repussaan. Satunnaisia pysäytyksiä tehdään koko ajan.

Kenosha News -paikallislehden mukaan kaupungin 207 poliisista seitsemän on mustia. Kaiken kaikkiaan 89 prosenttia poliiseista on valkoisia, kun kaupungin asukkaista valkoisten osuus on 67 prosenttia.

”Puolet Kenoshan poliiseista on rasisteja, ja puolia ei voisi vähempää kiinnostaa”, Anthony sanoo.

Hänet on pidätetty esimerkiksi sopimattomasta käytöksestä, vakuuttamattomalla ajoneuvolla ajamisesta ja kannabiksen hallussapidosta. (11 kilometrin päässä Illinoisin osavaltiossa kannabis on laillista.)

Vankilassa istuvien mustien miesten osuus oli Wisconsinissa koko maan suurin edellisessä väestönlaskennassa vuonna 2010.

”Sanonta kuuluu, että tule Wisconsiniin lomalle ja lähde ehdonalaisessa”, Anthony sanoo.

Hän seurasi elokuun tapahtumia omin silmin ja toistaa saman kuin kaikki muutkin: paikalliset eivät aloittaneet mellakoita. Jos halusi tuhota paikkoja, Chicagosta ja Milwaukeesta ehti paikalle 45 minuutissa.

”Miksi ihmeessä me polttaisimme oman naapurustomme?”

Ruokakauppaan oli jo valmiiksi 15 kilometriä matkaa. Nyt palveluita on entistä vähemmän.

Anthony on vihainen siitä, että kaupungin valtaapitävät ja valkoiset kuuntelevat mustien ongelmia vasta, kun naapurustossa palaa.

Vai kuuntelevatko he nytkään?

”Tuskinpa. He nauravat meille, että senkin typerykset, polttivat omat kotikulmansa”, hän sanoo.

”He jatkavat elämäänsä niin kuin ei mitään.”

Liiketilojen ikkunat on peitetty vanerilla ilkivallan pelossa.­

Kenoshan tapahtumien jälkeen tehdyt mielipidetutkimukset kertovat, etteivät tapahtumat heilauttaneet Yhdysvaltain presidenttikisaa suuntaan tai toiseen.

Wisconsin on yksi kisan keskeisistä vaa’ankieliosavaltioista. Väkiluvultaan Suomen kokoinen osavaltio on edellisen vuosikymmenen aikana jakautunut poliittisesti jyrkästi kahtia. Vuonna 2016 Trump otti niukan 23 000 äänen yllätysvoiton.

Samalla Trump oli ensimmäinen republikaaniehdokas 44 vuoteen, joka sai Kenoshan piirikunnassa äänienemmistön. Ero oli 255 ääntä.

Tällä viikolla julkaistussa The Washington Post -lehden ja ABC-kanavan gallupissa Bidenia kannatti Wisconsinissa 52 prosenttia todennäköisistä äänestäjistä. Trumpia kannatti 46 prosenttia.

51 prosenttia osavaltion asukkaista kertoi tukevansa viime aikojen mielenosoituksia. 44 prosenttia vastusti.

Bideniin luotettiin jännitteiden liennyttämisessä enemmän kuin Trumpiin. Rikollisuuteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa ehdokkaihin luotettiin yhtä paljon.

Loppukesän ärhäköitä ampiaisia pörrää kaikkialla kaupungissa. Auringon peittää ohut verho. Se on tuhansien kilometrien päästä länsirannikolta kulkeutunutta maastopalojen savua.

Kaupunki on pinnan alla hermostunut kuin ampiaispesä. Maanantaiksi odotetaan päätöstä siitä, asetetaanko Blakea ampunut poliisi syytteeseen.

Vanerit peittävät vielä liiketilojen ikkunoita. Moni pitää ikkunat peitettyinä maanantaihin asti. Kaupungissa ajatellaan, että jos poliisi ei saa syytteitä, mellakat alkavat uudestaan.

Kenoshan pormestari John Antamarian piti lehdistötilaisuuden Kenoshan sisällissotamuseossa. Tilaisuuden jälkeen hän joutui vastaamaan myös kaupunkilaisten kysymyksiin.­

Mutta muutakin on alkanut. Pormestarin tiedotustilaisuudessa kansalaiset vaativat vastauksia. Naapurikunnan lukion jumppasalissa väitellään kiihkeästi siitä, miten lapsille tulisi opettaa tasa-arvosta.

Kaikenlaisia kokouksia järjestetään. Liittovaltion viranomaiset ovat tulleet kuulemaan kenoshalaisia vaikuttajia. Kun kokousväki purkautuu kadulle, joku kysyy yhdeltä osallistujista, miten meni.

”Hevonpaskakokous!” kuuluu vastaus.

Musta kansalaisaktivisti, sotaveteraani ja ehdonalaisvalvoja Gregory Bennett Jr. kuvailee kokousta diplomaattisesti ”esittelytapaamiseksi”.

Bennett aikoo pyrkiä kaupungin pormestariksi neljän vuoden päästä. Hän keskusteli Kenoshan poliisipäällikön kanssa jo kesäkuussa poliisin käsissä kuolleen George Floydin kuoleman jälkeen.

”Kerroin hänelle, miten estää tämä kaikki.”

Tällaisia olisivat Bennettin ratkaisut: Poliiseille vartalokamerat. Kansalaisille edustus lautakuntiin, jotka arvioivat poliisin voimankäytön. Poliisien koulutus ajan tasalle.

Blaken olisi saanut pysäytettyä taklauksella, vetämällä jalat alta, lukitsemalla kädet, Bennett sanoo. Jos aseeseen olisi ollut pakko turvautua, poliisi olisi voinut ampua pohkeeseen.

”Ei olisi tarvinnut tarttua häntä paidasta ja ampua, ampua, ampua seitsemää kertaa.”

Kenoshassa ja sen ulkopuolella poliisi saa myös sympatiaa. Kampanjakylteissä lukee: Suojele virkamerkkiä!

Poliisin puolustajat sanovat hänen pelänneen henkensä edestä.

”Minä pelkäsin henkeni edestä Irakissa. En silti ampunut satunnaisia kusipäitä”, Bennett sanoo.

Yläkaupungissa vapaaehtoiset levittävät hilloa ja maapähkinävoita paahtoleiville. Leivillä ja muilla lahjoituksilla ruokitaan vanhuksia ja lapsia. Seuraavalle päivälle on suunnitteilla myös juhlat naapurustolle: ruokaa, musiikkia ja äänestäjien rekisteröimistä.

”Onko maapähkinävoita lisää?” joku kysyy.

Jacob Blaken setä Justin Blake (kesk.) valmisteli vapaaehtoisten kanssa ruokapaketteja jaettavaksi vanhuksille ja lapsille.­

Jacob Blaken setä Justin Blake on paikalla. Hän levittää täytettä leiville ja kehuu, miten on suvussa ainoa, joka osaa tehdä gumbo-pataa isoisoäidin reseptillä.

Blake kertoo suvun olevan kaikesta huolimatta onnellinen siitä, että Jacob on elossa.

”Me aiomme hyödyntää sitä, mitä hänelle tapahtui ja korjata koko joukon asioita.”

Voileipä, mielenosoitus ja vaalit kerrallaan.