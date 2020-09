Uima-allas tyhjeni liekkeihin – Piilaakson suomalaiset kertovat, millaista on elää keskellä Kalifornian historian suurimpia maastopaloja

Koronaeristys ja maastopalojen roihu ovat pakottaneet Kalifornian suomalaiset sisätiloihin ja poikkeuselämään.

Kalifornian historian suurimmat tulipalot roihuavat ympäri osavaltiota. Yhdysvaltain länsirannikolla on palanut syksyn aikana yli 20 000 neliökilometriä maastoa. Satojatuhansia ihmisiä on evakuoitu ja tuhansien kodit ovat tuhoutuneet.

Elokuun lopussa syttyi maastopalo Carmel Valleyn viehättävällä viinialueella. Siellä sijaitsee Hanna Tikkanen-Merkin kolme vuotta sitten hankkima viinitila.

Kaliforniassa on syttynyt liki 8000 tulipaloa syksyn aikana. Hanna ja Axel Merkin viinitila pelastui, mutta läheltä paloi 80 kotia.­

Juuri edellisenä päivänä hän oli ajanut kahden tunnin matkan kotiin Palo Altoon.

”Puhelin alkoi hälyttää evakuointikäskyä. Soitin tilalle, etten tiedä mitä tapahtuu, mutta teidän on lähdettävä turvaan välittömästi.”

Suosittuun Airbnb-kohteeseen olivat jääneet siivoojat, puutarhurit, viinityöntekijät ja vuokralaisperhe lapsineen.

”Mieheni hyppäsi autoon ja lähti varmistamaan, että henkilöstö saadaan turvaan ja avaamaan portteja palokunnalle.”

Hanna Tikkanen-Merkin viinitila Kalifornian Carmel Valleyssä on suosittu Airbnb-kohde. Maastopalot polttivat puolet tilan tammimetsistä, mutta rakennukset säästyivät.­

Ajomatkan aikana tuli ehti levitä 300 metrin päähän rakennuksista. Ketään ei enää päästetty alueelle.

Tikkanen-Merk ohjeisti palokunnan käyttämään uima-altaan veden, 75 000 litran vesisäiliön, ottamaan kaivosta vettä ja käyttämään sitä koko naapurustossa.

”Alueella ei ole vesijohtoverkostoa. Metsäpaloa ei voi sammuttaa vettä ajamalla, eikä sammutus­helikoptereita riitä kun kaikkialla palaa.”

Palomiehet käyttivät Hanna Tikkanen-Merkin uima-altaan veden tulipalon sammuttamiseen.­

Palokunta raivasi metsää ja suihkutti taloja kahden vuorokauden ajan. 40 hehtaarin tilan tammimetsistä paloi puolet, mutta rakennukset säästyivät.

”Olen kiitollinen, mutta kärsin selviytyjän syyllisyydestä. On vaikea olla iloinen, kun ympäriltä paloi 80 muuta kotia.”

Vääryydet kertaantuivat. Useat menettivät kaiken siitä vähästä, mitä heillä oli.

”Monilla ei ole maanjäristys- tai edes palovakuutusta. Ne ovat kalliita ja vaikeita saada, eivätkä ne kata läheskään kaikkea. Naapurit auttavat nyt toisiaan.”

Viinitilalle palannut Hanna Merk löysi ladon ovesta kirjeen palokunnalta. ”Suojelimme kotianne kahden päivän ajan. Käytimme uima-altaan veden. Oli kunnia suojella yhteisöänne.”­

Finanssialalla ja konsulttina työskennelleen, Kaliforniassa 20 vuotta asuneen Tikkanen-Merkin perheessä on neljä lasta, kaksi hevosta, neljä kanaa, kaksi koiraa ja evakkovieraana neljä tulipaloista pelastettua kissanpentua.

Kymmenen päivän jälkeen he pääsivät vihdoin käymään tilalla.

”Tuhkaa oli kaikkialla, lennätin sitä pois viinirypäleistä lehtipuhaltimella. Tuleva vuosikerta taitaa olla savuviini.”

N95-maskia hän käyttää savun vuoksi, vaikka kävisi vain postilaatikolla.

Hanna Tikkanen-Merkin hevonenkin on saanut happihoitoa. ”Eläimet kärsivät savusta, hevosilla on isot keuhkot.”­

”Pää on kipeä, silmiä polttaa, ääni on käheä ja kaikilla on fyysisiä oireita. Savu vaikuttaa myös henkisesti, tuntuu ettei ajatus kulje”, Tikkanen-Merk kuvailee.

Palojen syyt ovat moninaiset. Ankarat helleaallot, äärimmäinen kuivuus, voimakkaat tuulet, kuivat ukkosmyrskyt, rakennustavat, syrjäseutujen asuttaminen ja puutteellinen metsän ja maa-alueiden hoito.

Savusta seuraa terveysongelmia. Myrkyt leviävät pinta- ja pohjavesiin.

Kaksi kriisiä koettelee Kaliforniaa samaan aikaan, eikä kummankaan lopusta ole tietoa. On koronavirus ja on tulipalot. Yleensä palot päättyvät joulukuuhun mennessä. Nyt uusia paloja syttyy vieläkin, eivätkä edellisetkään ole hallinnassa. Maa on yhä kuivaa.

Paloista ja savusta on kärsitty koko länsirannikolla, missä asuu tuhansia suomalaisia.

Liekit valtasivat metsäisen rinteen Elkhorn Fire -palossa Kaliforniassa.­

”Laukut olivat pakattuna autossa. Olimme valmiita lähtöön. Yritimme löytää paikkaa, johon voisi mennä viikoksi turvaan, mutta paloja oli joka puolella”, Piilaaksossa San Josen lähellä asuva Nina Dahlblom kertoo.

Helleaalto ja kuiva ukkonen sytyttivät Piilaakson alueelle kaikkiaan 500 pientä tulipaloa. Kipinät lensivät jopa kahden kilometrin päähän, sytyttäen uusia roihuja. Palot yhdistyivät kolmeksi valtavaksi liekkimereksi.

Alueelle asetettiin evakuointivaroitus, joka oli voimassa kaksi viikkoa. Sitten se vaihtui evakuointi­määräykseksi.

Helpotus oli suuri, kun koti pelastui.

Maastopalot punasivat San Franciscon taivaan syyskuun alussa.­

”Palojen laajuus yllätti jokaisen. Tulen voima oli niin hurja, ettei sellaiseen pysty mikään palokunta varautumaan.”

Palojen alkaessa Dahlblom oli ollut karanteenissa koronaviruksen vuoksi 160 päivää. Savu täytti maiseman, eikä ulkoilu ollut mahdollista. Ilmanlaatuindeksi pysyi violetilla. Se tarkoittaa vaaraa terveydelle.

”Mieheni pyöräilee autotallissa ja yritän käydä koiran kanssa nopeilla lenkeillä.”

Sitten tuli se päivä, kun aurinko ei noussut lainkaan.

Tuhkaa satoi taivaalta. Piilaakso verhoutui synkkään oranssiin, maailmanlopun epätoivoiseen tunnelmaan.

Taivas stadionin yllä oli oranssi ennen San Francisco Giantsin ja Seattle Marinersin kohtaamista San Franciscossa syyskuun alussa.­

San Franciscossa lämpötilat nousivat 40 asteeseen.

Alueella asuvia suomalaisia ei ole vaikea tavoittaa. He ovat kaikki kotona. He ovat kerääntyneet videopuheluun keskustelemaan tilanteesta.

”Kaupunkiasuntoja ei todellakaan ole suunniteltu siihen, että sisällä vietetään kaikki aika. Yleensä ikkunat ovat aina auki. Nyt ne on pidettävä kiinni, höyry kerääntyy ikkunaruutuihin ja parkettiin on turvonnut monen sentin kohoumia”, San Franciscossa asuva, Meltwaterilla työskentelevä Anna Laurila kertoo.

Piilaakson yllä leiskuvat salamat sytyttivät valtavia maastopaloja. Nina Dahlblomin koti oli kahden viikon ajan evakuointivalmiudessa. Sitten se vaihtui evakuointimääräykseksi.­

Laurila istuu autossaan puhumassa.

”Autosta on tullut monille kodin jatke. Etätyömääräys on edelleen voimassa ja moni asuu todella ahtaasti.”

Laurila kertoo muuttoautojen letkan olevan kadulla päivittäinen näky. Monet ystävät ovat muuttaneet pois, jotkut väliaikaisesti. Usein lähemmäksi isovanhempia, jotta lasten hoitoon saadaan apua.

”Aloimme miettiä, että asuuko täällä enää ketään. Kadut ovat monin paikoin täysin autioita.”

Kalifornialaisten joviaali mitä kuuluu -huikkaus on muuttunut raskaaksi kysymykseksi.

Kriisit kuormittavat jokaista omalla tavallaan.

”Tältä vuodelta puuttuu enää maanjäristys”, Facebookilla työskentelevä, San Franciscossa asuva Irene Hjelt huokaa.

Lapsiperheet tasapainottelevat lastenhoidon ja työn yhdistämisessä, monet sinkut ovat yksinäisiä ja masentuneita.

Suomalaisen Anna Laurilan ottamassa kuvassa San Franciscon maamerkit Salesforce ja Transamerica Pyramid -tornit verhoutuivat maastopalojen oranssiin väriin.­

Palo Altossa asuva Varian Medical Systemsillä työskentelevä Hanna Vuornos tottui ensin seuraamaan koronalukuja. Nyt hänen puhelimellaan päivittyvät ilmanlaadun lukemat.

Perheissä mietitään alati kriisien vaikutuksia lapsiin.

Vuornoksen 11- ja 14-vuotiaat lapset sopeutuvat parhaillaan uuteen normaaliin.

”Molemmat aloittivat uudessa koulussa, eikä kumpikaan ole tavannut yhtään luokkakaveriaan. Nyt he yrittävät tutustua Zoomissa”, Vuornos sanoo.

Hän huomauttaa heti perään, ettei ole oikeutta valittaa.

”Meillä on sentään työtä, ruokaa, talo ja ilmanpuhdistin. Moni on menettänyt kaiken.”

Samaa korostaa myös San Franciscossa asuva Kirsti Chou. Pahimmillaan puoli miljoonaa ihmistä on ollut evakuoituna. Koronan vuoksi pitäisi olla erillään.

”Apua tarvitsevia on aivan älyttömästi, tunnen epätoivoa, kun en tiedä, miten voisin olla hyödyksi.”

Sekä korona että tulipalot kärjistävät eriarvoisuutta. On syntynyt kierre, joka ajaa isoa osaa väestöstä huono-osaisuuteen.

”Tuntuu kauhealta tilata ruokaa kotiin, kun se tarkoittaa, että joku toinen on ulkona puolestani hengittämässä myrkyllistä ilmaa”, Chou sanoo.

Ne, joilla on varaa, hankkivat happipulloja ja ison talon, jossa on oma kaivo.