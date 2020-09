Andrés Manuel López Obradorin populistisen vaalilupauksen piti tuottaa Meksikon sairaaloille kaivattua rahoitusta. Seurasi kansallinen ”lentokonearvonta”, jonka hyödyt ovat kyseenalaiset.

Meksikolainen vasemmistopopulisti Andrés Manuel López Obrador lupasi vuoden 2018 kampanjassaan, että mikäli hänet valitaan presidentiksi, kaikenlainen prameilu saa luvan jäädä.

Meksikon presidentin luksuslentokone on ollut yksi korskeuden huipentumista. Se maksoi meksikolaisille noin 110 miljoonaa euroa. López Obrador lupasi, että presidenttinä hän myisi ökykoneen ja matkustaisi reittilennoilla.

Lentokoneesta saatavat rahat hän lupasi lahjoittaa Meksikon sairaaloille.

López Obrador valittiin. Hän sai heinäkuun 2018 vaaleissa murskavoiton, 53 prosenttia äänistä heti ensimmäisellä kierroksella.

Presidentti Andrés Manuel López Obrador osallistui Meksikon itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin 15. syyskuuta.­

Oli siis siirryttävä sanoista tekoihin. Presidentin Boeing 787–8 Dreamlineria alettiin kaupata. Ostajaa ei kuitenkaan löytynyt.

Isojen Boeingien markkinat eivät olleet helpot edes ennen koronapandemiaa. Ei varsinkaan, kun virkakoneen sisustus on räätälöity presidentillisiin tarkoituksiin. Koneessa on muun muassa suurikokoinen parisänky ja juoksumatto.

Presidentin koneessa on suuri parisänky.­

Luksus-Boeing seisoi melkein kahden vuoden ajan tyhjän panttina Kaliforniassa. Heinäkuussa se lennettiin takaisin Meksikoon.

Sillä välin López Obrador oli saanut idean. Konekaupoista luvatut ja saamatta jääneet rahat päätettiinkin hankkia kansallisen arvonnan avulla.

Tammikuussa presidentti ehdotti, että arvonnan päävoittona olisi itse lentokone ja sen alkuvaiheen ylläpito.

Idea oli kuitenkin kuolleena syntynyt. Harva tarvitsee laajarunkoista Boeingia, ja vielä harvemmalla on varaa tehdä sillä mitään. Meksikon sosiaalisessa mediassa ideasta revittiin loputtomiin huumoria, kertoi yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Kuukautta myöhemmin arvonnan luonnetta muutettiin. Arpalipuissa oli presidentin lentokoneen kuva, mutta muulla tavoin kone ei enää suoraan liittynyt arvontaan.

Arpakupongeissa oli presidentin virkakoneen kuva.­

Nyt meksikolaisilla oli mahdollisuus voittaa rahaa. Jaossa oli sata kappaletta palkintoja, kukin suuruudeltaan 20 miljoonaa Meksikon pesoa eli noin 800 000 euroa.

Arvonnan tuotot ohjattaisiin López Obradorin alkuperäisen lupauksen mukaisesti sairaalalaitteisiin.

”Jokaiseen sairaalalaitteeseen kiinnitetään pieni laatta”, López Obrador sanoi syyskuun alussa meksikolaislehti Expansiónin mukaan.

”Niissä lukee: ’Hankittu presidentin lentokonearvonnan avulla, kansan tuella vuonna 2020.’”

Spektaakkeli – viralliselta nimeltään ”Suuri erityisarvonta numero 235” – huipentui viime tiistaina, jolloin arvonta suoritettiin.

Suuri presidentillinen lentokonearvonta suoritettiin Méxicossa tiistaina.­

Kansallisen rahapeliyhtiön Lotería Nacionalin pääjohtaja Ernesto Prieto piti arvonnan yhteydessä pienen juhlapuheen.

”Olemme hankkiutumassa eroon uusliberaalin hallituksen epätasa-arvon, korruption, ökyilyn ja ylilyöntien symbolista”, Prieto sanoi espanjalaislehti El Paísin mukaan.

Prieto viittasi lentokoneeseen, josta eroon pääsemiseen arvonta ei vaikuta millään lailla.

Lentokonearvonnan hyöty on vähintäänkin kyseenalainen.

Expansión-lehden mukaan vain 70 prosenttia arpalipuista saatiin myytyä. Brittilehti The Economistin mukaan arvonnan tulos saattaa lähellä nollaa, kun tuotoista vähennetään palkintorahat ja hallinnolliset kulut.

Arvontaan osallistuneiden joukossa oli uutistoimisto Reutersin mukaan Meksikon terveysvirasto Insabi, joka osti arpalippuja noin 20 miljoonalla eurolla. Normaalisti Insabi jakaa varojaan suoraan sairaaloille.

Toisin sanoen, ainakin osittain Meksikon hallitus siirsi rahaa yhdestä taskusta toiseen. Sivutuotteena saatiin aikaan näyttävä kansallinen show.

Sairaaloiden rahantarpeesta ei ole epäselvyyttä. Noin 130 miljoonan asukkaan Meksiko on köyhä maa, jota koronapandemia on runnellut pahoin. Tartuntoja on vahvistettu lähes 700 000, ja kuolonuhreja on ollut ainakin 72 000.

Presidentti López Obradorilla oli torstaina kerrottavanaan uutisia luksus-Boeingistaan: koneelle on löytynyt ostaja.

”Onnellista kyllä, pöydällä on ostotarjous”, López Obrador sanoi tiedotustilaisuudessa Méxicossa uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Me arvioimme tarjousta, ja todennäköisesti kone myydään.”

Presidentti ei antanut täsmällisiä tietoja aikataulusta tai ostajasta.