Valkoiseen taloon on lähetetty risiini-nimistä myrkkyä sisältänyt kirje, kertovat yhdysvaltalaismediat CNN, The New York Times ja The Wall Street Journal lähteidensä perusteella. CNN:n mukaan kirje oli osoitettu Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille.

The New York Timesin mukaan kirjeen uskotaan olevan lähetetty Kanadasta. Lehden mukaan tutkitaan, kuka kirjeen on voinut lähettää ja onko vastaavia kirjeitä lähetetty muitakin.

Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisi FBI tutkii asiaa. FBI kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan tutkivansa ”epäilyttävää kirjettä” vahvistamatta väitettä myrkystä. FBI:n mukaan ainakaan tällä hetkellä ei ole tiedossa, että asia aiheuttaisi vaaraa yleiselle turvallisuudelle.

Valkoinen talo ei suoraan kommentoinut asiaa medioille, vaan ne perustavat tietonsa nimettömänä pysyttelevän virkamiehen tai virkamiesten kertomiin tietoihin.

CNN:n haastatteleman kahden lähteen mukaan kirje havaittiin tällä viikolla. Myrkky varmistettiin kahdessa testissä. CNN:n mukaan kaikki Valkoiseen taloon tuleva posti lajitellaan ja tarkistetaan ennen kuin ne kuljetetaan Valkoiseen taloon.