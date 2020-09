Lauantaiseen mielenosoitukseen Bangkokin keskustassa kokoontui jopa 30 000 ihmistä.

Thaimaan mielenosoitukset ovat saaneet sunnuntaina jatkoa. Tuhannet mielenosoittajat seurasivat hurraten, kun aktivistit uhmasivat kuningashuonetta ja kiinnittivät pääkaupungissa Bangkokissa palatsialueen lähistölle kansanvaltaa korostavan laatan.

Samalla paikalla oli aiemmin laatta sen muistoksi, että ehdoton itsevaltius päättyi vuonna 1932. Kyseinen laatta katosi mystisesti vuonna 2017, kun nykyinen kuningas oli noussut valtaan.

Mielenosoitukset ovat olleet lähes päivittäisiä jo heinäkuun puolivälistä lähtien. Niissä on vaadittu vuoden 2014 sotilasvallankaappausta johtaneen pääministerin eroa ja hallinnon uudistamista. Vaatimuslistalla on myös, että hallinnon on lopetettava oppositioon kohdistuva ”ahdistelu”.

Osa mielenosoittajista uskaltautuu uhmaamaan jopa kuningashuonetta. He vaativat uudistuksia sen asemaan, vaikka sitä suojaavat erittäin tiukat lait majesteettirikoksista.

Thaimaan nuorisosta lähtenyt liike on saanut innoitusta Hongkongin demokratialiikkeestä. Sille ei ole muodostunut selkeää johtoa, mutta mukana on muun muassa opiskelijoita.

Mielenosoittajat muodostivat ihmistketjuja Bangkokissa sunnuntaina.­