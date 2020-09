Turvallisuusakatemia Tšingis luonnehtii itseään Kiinan ainoaksi oppilaitokseksi, joka on erikoistunut nimenomaan henkivartijoiden koulutukseen.

Se on kova koulu. Itäisessä Tianjinin kaupungissa toimivan Tšingis-akatemian opiskelijat painavat pitkää päivää mustissa puvuissaan.

Tšingis-akatemiassa harjoitellaan tummissa puvuissa.­

Oppitunnit alkavat aamuvarhaisella ja jatkuvat jopa keskiyöhön, kertoo uutistoimisto AFP, joka pääsi vierailemaan oppilaitoksessa.

Vuosittain valmistuu noin tuhat turvamiestä. He toivovat pääsevänsä Kiinan rikkaiden ja kuuluisien palvelukseen. Houkuttimena on palkkataso, jopa 60 000 euroa vuodessa. Se on monin verroin enemmän kuin kiinalaisen toimistotyöntekijän ansiot.

Tšingis-akatemian mukaan koulu ei pysty vastaamaan kysyntään. Pitkään jatkuneen nopean talouskasvun myötä Kiinassa riittää raharikkaita. Sveitsiläinen rahoitusyhtiö Credit Suisse arvioi vuonna 2019, että miljoonäärejä on 4,4 miljoonaa.

Kurssimaksu on noin 2 500 euroa, mutta tulijoita olisi silti paljon. Vain parhaat kelpuutetaan, sanoo akatemian perustaja Tšen Jongqing.

Tšenillä on sotilastausta. Hän vakuuttaa, että Tšingis-akatemiassa pidetään vielä tiukempaa kuria kuin armeijassa.

”Olen kiivasluontoinen ja erittäin vaativa”, Tšen sanoo. ”Vain ankaruudella voidaan karkaista hyvä miekka. Jos miekkaa ei taota hyvin, se ei kestä.”

Noin puolet opiskelijoista on entisiä sotilaita.

He harjoittelevat suuressa, nuhjuisessa voimistelusalissa. Yhdessä harjoitustilanteessa he ovat rivissä. Käsissä on siniset muovipyssyt ja silmissä vakaa tuijotus.

Myöhemmin he harjoittelevat asiakkaan työntämistä mustaan Audiin, jonka ikkunat ovat rikki.

Meneillään on harjoitus, jossa kuvitteellinen asiakas täytyy saada nopeasti suojaan auton sisälle.­

Osa harjoituksista on luokkahuoneessa ja osa kuntosalilla, jossa he nyrkkeilevät punaisissa t-paidoissa.

Nyrkkeilyharjoituksissakin asut ovat yhdenmukaiset.­

Puhelimet oppilailta on kielletty. Ateriat syödään hiljaisuuden vallitessa. Ruokasalin seinällä on kuvia Tšingis-akatemiasta valmistuneista, urallaan menestyneistä turvamiehistä. He ovat suojanneet silmäätekeviä kuten Kiinan toiseksi rikkainta miestä Jack Ma’ta ja Kiinassa vierailleita Ranskan presidenttejä.

”Olemme asettaneet standardit kiinalaisille henkivartijoille”, kouluttaja Ji Pengfei sanoo.

Lounasaika Tšingis-akatemiassa.­

Yhdellä oppitunnilla harjoitellaan pareissa. Harjoitustilanteessa tunkeilija saapuu häiritsemään asiakasta.

”Vaaratilanne!” kouluttaja Ji huutaa. Silloin opiskelijan täytyy suojata ”pomo” salamannopeasti ja vetää samanaikaisesti pistooli esiin. Jos ei pysty tähän kahdessa sekunnissa, joutuu tekemään 50 punnerrusta.

Tšingis-akatemian koulutustilanteissa ei käytetä aitoja aseita, koska Kiinan laki ei sitä salli. Asekoulutusta varten opiskelijat viedään Kaakkois-Aasian Laosiin.

Harjoitus on alkamassa, ja harjoituspyssyt tulevat jakoon.­

Turvamiesten koulutuksessa painotetaan myös teknologiataitoja. Kiinalaismiljonäärien uhkakuviin kuuluvat esimerkiksi hakkerit ja salakuuntelijat.

Raha on opiskelijoille tärkeä kannustin. Opiskelija Zhu Peipei kertoo toivovansa turvamieskoulutuksen korvaavan sen, ettei hänellä ole muita tutkintoja. Zhu on 33-vuotias entinen sotilas.

”Ja onhan tämä tietysti siistiä”, Zhu sanoo.

Osalla tulevat työt saattavat tosin olla hyvinkin arkisia. Turvamiehiä palkataan muun muassa saattamaan Kiinan rikkaiden ja kuuluisien lapsia kouluun. Silläkin pääsee kiinalaisittain erinomaisille tienesteille, yli 20 000 euroon vuodessa.

Kouluttaja Ji Pengfei kertoo, että varakkailla asiakkailla on toisinaan hyvinkin täsmällisiä vaatimuksia.

Jotkut miljonäärit luottavat vain turvamiehiin, joilla on sama eläinmerkki kiinalaisessa horoskoopissa. Eräs kiinalaismiljardööri taas suostui palkkaamaan ainoastaan turvamiehiä, jotka ovat lähtöisin omasta kotikaupungista.

Harjoituskalustoon kuuluu tumma Audi, jonka ikkunoista osa on rikki.­