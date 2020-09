Fidžillä taksiin unohtuneesta kännykästä löytyi järkyttävä video, jossa neljä merimiestä teloitetaan. Ampumiset määrännyt kiinalaiskapteeni on nyt saatu kiinni.

Meressä kelluva mies nostaa kätensä ilmaan ikään kuin antautumisen merkiksi.

Aurinko paistaa, taivas on kirkas. Meri aaltoilee rauhattomasti.

Sitten alkaa kuulua laukauksia. Ensimmäiset menevät ohi, mutta viides tai kuudes laukaus – rakeiselta ja heiluvalta videolta sitä on vaikea nähdä varmasti – osuu, ja miehen pää painuu veteen.

Vesi värjäytyy punaiseksi. Joku nauraa.

Järkyttävä videonpätkä löytyi alun perin vahingossa. Se oli taltioitu kännykkään, jonka joku unohti taksiin Fidžin pääkaupungissa Suvassa vuonna 2014.

Sittemmin on selvinnyt, että videon tapahtumat on kuvattu Intian valtamerellä ehkä vuonna 2012. Rakeisessa kuvassa näkyy, kuinka ainakin neljä miestä tapetaan teloitustyyliin keskellä merta.

Miehet ovat tarrautuneet puunpalasiin, ehkä ylösalaisin kääntyneen puisen veneen hylkyyn. Suuret kalastuslaivat kiertelevät heidän ympärillään. Kuvan ulkopuolella joku, ilmeisesti yhden aluksen kapteeni, käskee ampua heidät. Teurastaa yksi kerrallaan.

”Edessä, vasemmalla! Mitä te oikein teette? Edessä, vasemmalla”, miesääni huutaa kiinan kielellä.

”Ampukaa, ampukaa, ampukaa!”

Elokuun lopussa Taiwanissa pidätettiin mies, jonka epäillään olevan videolla huutanut ja ampumaan käskenyt mies. Taiwanin rannikkovartiosto pidätti 43-vuotiaan Kiinan kansalaisen nimeltä Wang Feng Yu pian sen jälkeen, kun hänen aluksensa, Seychellien lipun alla purjehtiva Indian Star oli kiinnittynyt laituriin Kaohsiungin satamassa.

Kun video löytyi vuonna 2014, sanomalehti The New York Times (NYT) aloitti siitä oman selvityksensä, joka jatkui kokonaisen vuoden. Sen tulokset julkaistiin vuonna 2015.

Selvitystyö paljasti, millaisia haasteita merellä tehtyjen rikosten tutkintaan liittyy ja miksi ne jäävät usein rankaisematta.

Suurin osa monien maiden kalastuslaivojen miehistöjen jäsenistä joutuu antamaan puhelimensa takavarikkoon ollessaan laivassa. Siksi merellä tapahtuvat rikokset tallentuvat vain harvoin videolle, toisin kuin maissa.

Jos tapahtumasta ei ole jäänyt verkkoon jaettua videota, sitä ei välttämättä koskaan edes tapahtunut. Se tekee väkivaltatapauksista vaikeita tutkittavia.

Suvalaisesta taksista löytyneen kännykkävideon tapahtumat ovat erityisen räikeitä sen takia, mitä ampumisten jälkeen tapahtuu.

Miehistö nauraa, juhlii ja poseeraa kameralle. Siitä ei ole täyttä varmuutta, ovatko videolla juhlivat miehet ampuneet itse vai olleet vain todistamassa tapahtumia.

Murhapaikalla oli ainakin neljä kalastusalusta, jotka olivat pyytämässä pitkällä siimalla tonnikalaa. Silminnäkijöitä on ollut kymmeniä.

Silti tapahtuman yksityiskohdat ovat pysyneet pitkään salassa. Se on johtunut Taiwanin viranomaisten toimettomuudesta ja kalastusalusten lippuvaltioiden – siis maiden, joihin alukset on rekisteröity – vitkuttelusta. Lippuvaltion velvollisuus olisi tutkia epäilyksenalaisen aluksen toimia.

Kukaan ei tehnyt edes rikosilmoitusta tapahtuneesta. Merilain perusteella sellaista ei ole pakko tehdä. Eikä ole selkeitä menettelytapoja, joiden avulla kalastusaluksilla olleet miehistön jäsenet olisivat voineet vapaaehtoisesti kertoa näkemästään sen jälkeen, kun he jatkoivat matkaansa satamasta toiseen.

Poliisillekin tapahtumat selvisivät lopulta vahingossa, hukatun kännykän avulla.

Video jatkuu kaikkiaan kymmenen minuuttia ja 26 sekuntia. Sen aikana luuluu 40 laukausta.

”Minä olen ampunut viisi!” joku kalastuslaivan kannella seisovista huutaa mandariinikiinaksi.

The New York Times sai videon haltuunsa kansainväliseltä rikospoliisijärjestöltä Interpolilta. Selvitystyössä avusti myös yksityisen Remote Operations Agency -turvallisuusyrityksen johtaja Karsten von Hoesslin.

Yhdessä he onnistuivat tunnistamaan useita todistajia, kuolleita uhreja sekä kapteeni Wang Feng Yun, jonka viranomaiset pidättivät Taiwanissa elokuun lopussa.

Ampumiseen sekaantuneita merimiehiä kuljettanut taiwanilaisalus oli nimeltään Ping Shin 101. Se ja monet muut rikospaikalla olleet alukset oli liputettu Seychelleille.

Ping Shin 101:n, kuten monen muunkin paikalla olleen aluksen, omisti mies nimeltä Lin Yu-chih. Hän on Tching Ye Fishery Co. -nimisen yhtiön johtaja ja Taiwanin tonnikalanpyytäjien yhdistyksen eli Taiwan Tuna Associationin puheenjohtaja.

Intian valtameren tonnikalatoimikunta valvoo kalastuslupien myöntämistä alueelle, jolla murhat tapahtuivat. Seychellien tasavalta taas on vastuussa lakien soveltamisesta niissä aluksissa, jotka kantavat maan lippua.

Kummankin tahon viranomaiset kieltäytyivät yhteistyöstä NYT:n kanssa. He eivät suostuneet antamaan mitään tietoja murhapaikalla olleiden alusten miehistöistä, kapteeneista, alusten reiteistä tai satamista, joissa ne olivat käyneet vähän ennen murhia.

Todisteet nähtyään taiwanilaiset viranomaiset epäilivät kuolleita merirosvoiksi. Viranomaiset arvelivat, että miehet olivat yrittäneet rosvota kalastusaluksia mutta epäonnistuneet. Silloinen Taiwanin kalastusviraston johtaja Tzu-yaw Tsay epäili, oliko kyseessä murha lainkaan.

”Emme me tiedä, mitä tapahtui. Niinpä meillä ei ole mitään mahdollisuuksia arvioida, oliko se laillista”, hän sanoi.

On toisenlaisiakin näkemyksiä. NYT:n haastattelemat meriturvallisuuden asiantuntijat sanovat, että kaikenlaisista konflikteista syytetään nykyään turhan helposti merirosvousta.

Yhtä todennäköistä on voinut olla se, että teloitetut miehet olivat paikallisia kalastajia, jotka olivat purjehtineet kiistanalaisille vesille. Tai että he olivat kapinaan nousseita miehistön jäseniä, mereen heitettyjä salamatkustajia tai kaloja tai pyydyksiä hamunneita varkaita.

Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin selvää, että videolla tapahtuu murha, oli ampumisen syy mikä tahansa. Vedessä olleet miehet olivat aseistamattomia ja pakosalla eivätkä uhanneet ketään.

Meriturvallisuuden asiantuntijat korostavat myös, että murhat jatkuvat, ellei väkivaltaa laivoilla seurata tarkemmin, elleivät valtioiden lippurekisterit ja kalastusyritykset toimi avoimemmin ja ellei hallituksilla ole enemmän poliittista tahtoa nostaa syytteitä tällaisista rikoksista.

”Oli se sitten summittaista teloittamista, omankäden oikeutta, yli-innokasta puolustautumista, kaikki palaa samaan: murhatapaukseen merellä ja siihen, miksi tällaista päästetään tapahtumaan”, Klaus Luhta sanoo.

Hän on lakimies kansainvälisessä International Organization of Masters, Mates & Pilots -laivanpäällystöjärjestössä.

Mikä kulkee merellä, vaikuttaa meihin kaikkiin. Siksi murhan tutkinnalla ja syytteiden nostamisella on myös maailmanlaajuisia vaikutuksia.

Laivoilla kulkee yli 90 prosenttia kaikesta, mitä kulutamme. Meren antimet muodostavat merkittävän proteiininlähteen isolle osalle maailman ihmisistä. Hengitysilmasta 50 prosenttia on peräisin valtameristä.

Merillä tapahtuvat laittomuudet tekevät myös kuluttajista ja veronmaksajista tahattomia osallisia ihmisoikeus- ja ympäristörikoksiin. Jos jäteöljyä saa dumpata mereen, laivamiehistöä orjuuttaa tai meressä avuttomina kelluvia ihmisiä ampua ilman pelkoa rangaistuksesta, kilpailuetu koituu niille laivanomistajille, jotka ovat valmiita rikkomaan lakia.

Laittomuuksiin voi puuttua vain, jos ne tulevat ilmi. Harva tulee. Se kävi ilmi myös murhatutkimuksen yhteydessä.

NYT rakensi tätä juttua varten maailmanlaajuisen tietokannan merillä tapahtuvista laittomuuksista selvittääkseen sitä, kuinka yleisiä ne ovat. Tällaista tietoa on hyvin vähän esimerkiksi rannikkovartioston tutkijoilla, laivaston tiedusteluviranomaisilla, akateemisilla tutkijoilla tai ihmisoikeuksia ajavilla ryhmillä.

Yksityisillä tutkintayrityksillä, joita merivakuutusyhtiöt yleensä palkkaavat tutkimaan onnettomuuksien korvausvaatimuksia, on parempaa tietoa kuin useimmilla muilla. Se on kuitenkin näiden yritysten yksityistä omaisuutta, jota ne ovat haluttomia jakamaan.

NYT:n tietokannasta käy ilmi, että vuonna 2014 merirosvot ja muut ryöstelijät hyökkäsivät yli 5 200 merenkulkijan kimppuun, ja yli viisisataa ihmistä otettiin panttivangeiksi pelkästään kolmella vesialueella Intian valtamerellä, Guinean lahdella ja Kaakkois-Aasiassa.

Murhavideo tuli julkisuuteen samana vuonna 2014.

Tekoihin syyllistyi sekalainen joukko. Mukana oli kumiveneillä ajelleita ja singoilla aseistettuja merirosvoja, öisin saalistavia polttoainevarkaita ja viidakkoveitsiä heiluttelevia ja nopeasti karkuun pötkiviä rötöstelijöitä.

Jotkut turvautuivat petoksiin. Kaapparit naamioituivat esimerkiksi meripoliiseiksi ja ihmissalakuljettajat kalastajiksi. Vartijat tekivät kuutamourakoita asekauppiaina.

Miksi maailmassa ei ole järjestelmää merillä tapahtuvien väkivaltarikosten seuraamiseen?

Oceans Beyond Piracy on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on pyrkinyt vähentämään merellä tapahtuvaa väkivaltaa. Sen entinen johtaja Jon Huggins kertoo, että järjestö yritti lähes vuoden ajan saada varustamoita ja kalastusyrityksiä, merivakuuttajia, yksityisiä turvallisuusyrityksiä, suurlähetystöjä ja lippumaiden viranomaisia jakamaan tietojaan – turhaan.

Riskinhallintayritykset kysyivät, miksi heidän pitäisi jakaa sellaista tietoa, jonka he voisivat hyvin myydäkin. Rannikkovaltiot pelkäsivät tällaisten tietojen ehkä osoittavan juuri heidän vesiensä olevan vaarallisia, mikä pelottaisi bisnestä toisaalle.

Lippuvaltiot olivat Hugginsin mukaan vastahakoisia, koska tieto saattaisi pakottaa ne toimimaan rikosten ehkäisemiseksi. Siihen niillä oli vain vähän kykyjä tai motivaatiota.

Charles N. Dragonette on seurannut työkseen Yhdysvaltain laivaston tiedustelupalvelussa eri puolilla maailmaa merenkulkualalla tapahtuneita hyökkäyksiä. Hän sanoo, että niiden jäljittäminen on jo sinänsä vaikeaa. Vielä vaikeampaa on yrittää nostaa väkivallanteoista syytteitä.

Eräs Yhdysvaltain rannikkovartioston entinen virkamies arvioi, että syytteitä nostetaan ”alle yhdessä prosentissa tapauksista”, koska monilla aluksilla ei ole vakuutusta. Lisäksi hyökkäysten kohteiksi joutuneiden laivojen kapteenit ovat haluttomia kärsimään poliisitutkinnan aiheuttamista viivytyksistä.

Kansainvälisillä vesillä partioi vain vähän sotilaita ja poliiseja. Hekään eivät yleensä saa nousta toisen valtion lipun alla purjehtivaan alukseen ilman lupaa.

Vain harvat todistajat ovat halukkaita puhumaan, ja fyysiset todistuskappaleet ovat harvassa. Merellä tapahtuneita väkivaltarikoksia on aina kohdeltu eri tavalla kuin maissa tehtyjä.

Toinen ongelma on läpinäkymättömyys, josta nykymerenkulussa on tullut arkipäivää.

Vuosisatojen ajan maailman kauppa- ja kalastuslaivastot purjehtivat kotisatamiensa maiden lippujen alla. Liputusmaa vastasi miehistön asianmukaisesta kohtelusta ja aluksen turvallisuudesta.

Tämä tilanne alkoi muuttua 1900-luvun alkupuolella, kun markkinoille alkoi ilmaantua ”avoimia rekistereitä”, joita kutsutaan myös ”mukavuuslipuiksi”.

Mukavuuslippulaiva on rekisteröity jonkin muun kuin kotivaltion lipun alle esimerkiksi verotussyistä, pienempien palkkakulujen takia tai sääntelyn välttämiseksi. Kalastusyritykset ovat erityisen mieltyneitä purjehtimaan mukavuuslippujen alla.

Samalla lisääntyy kaikenlainen salailu. Väärinkäytösten peittelystä tulee entistä helpompaa, ja lainvalvonnan toimintamahdollisuudet kaventuvat.

Aldrin kuului taiwanilaisen Ping Shin 101 -kalastusaluksen miehistöön. Hän poseerasi kuvissa ampumisen jälkeen.­

Filippiiniläinen Maximo työskenteli Ping Shin 101 -kalastusaluksella.­

Kännykkävideolle taltioidusta murhasta tiedetään kuitenkin jo paljon. Se ei kuitenkaan ole poliisien ansiota.

Remote Operations Agency -turvallisuusyrityksen johtaja Karsten Von Hoesslin haastatteli muun muassa kahta filippiiniläistä kansimiestä, Aldrinia ja Maximoa, jotka työskentelivät Ping Shin 101 -aluksella. Sen kannelta meressä kelluneita miehiä ammuttiin.

Videolla Maximo hymyilee ja poseeraa kameralle ampumisen jälkeen. Hänellä on ylisuuri, laivastonsininen t-paita, jonka etumuksessa lukee teksti ”Hang 10”.

Kolmas todistaja, indonesialainen Anwar, oli Chun I 682 -aluksella, joka sekin oli tapahtumapaikalla.

Näin miehet ovat kertoneet tapahtumista:

Oli elokuu vuonna 2012. Alukset olivat pyytämässä tonnikalaa Intian valtamerellä jossain Somalian ja Seychellien välillä.

Työ keskeytyi äkisti radioviestin takia. Sen mukaan merirosvot olivat hyökänneet lähistöllä toiseen pyyntialukseen. Viestistä ei tosin saanut selvää, mihin laivaan.

Huuto oli kovaa. Paikalla oli yksi muita aluksia pienempi vene, mutta silminnäkijöiden mukaan siinä olleet miehet olivat aseistamattomia.

Kun ampuminen alkoi, pikkuveneen miehistö hyppäsi mereen. Jotkut heistä alkoivat huutaa, etteivät he uhkaa ketään.

”Ei somaleita!” yksi kansimiehistä muistaa heidän huutaneen. ”Ei merirosvoja!”

Meressä kelluneita miehiä ammuttiin ilmeisesti taiwanilaisen kalastusaluksen Ping Shin 101:n kannelta.­

Ping Shin 101:n kapteenina oli tuolloin kiinalainen Wang Feng Yu. Miehistö kutsui häntä ”Kapteeni Gangsteriksi”.

”Hän oli kova kaveri”, Art-niminen merimies kertoi Hoesslinille. ”Hän hakkaa ihmisiä.”

Aldrin lisäsi, että Wangilla oli kiivas luonne: ”Hän löi ja potki, jos teit virheen.”

Wangilla oli vasemmassa käsivarressaan lohikäärmetatuointi. Kapteeniksi hän oli nuori, noin 40-vuotias.

Vähän yli 50-metrinen Ping Shin 101 oli rakennettu vuonna 1989. Sen alkuperäinen omistaja oli shanghailainen liikemies Lee Chao Ping.

”Se on enemmänkin vankila kuin laiva”, muistelee Duncan Kawino, joka kertoo olleensa töissä laivalla sen tullessa Mombasan satamaan Keniaan vuonna 2013.

”Hyvin kapeat vuoteet, hyvin ohuet patjat, ei tyynyjä. Se on kauttaaltaan saastainen, kirppuja ja täitä kaikkialla.”

Kawino lisää, ettei turvallisuus huolettanut ketään Ping Shin 101:llä.

”Se on säälittävää”, Kawino sanoo.

”Siellä ei ollut pelastuslauttoja eikä pelastusliivejä, eivätkä palonsammuttimet olleet ajan tasalla.”

Kawinon mukaan Ping Shin 101 kalasti suurimman osan ajasta laittomasti Somalian vesillä. Se kuitenkin raportoi pyytäneensä saaliinsa Seychellien vesiltä, jonne sillä oli lupa. Todistajien mukaan Ping Shin 101:llä ja Chun I 628:lla oli molemmilla kolme aseistettua, pakistanilaista vartijaa.

Video näyttää, kuinka ainakin neljä vedessä ollutta miestä surmataan. Aldrin ja Maximo kertoivat, että uhreja oli enemmän, mahdollisesti kymmenestä viiteentoista miestä.

Todistajat paljastivat myös lisää. Ammutut miehet eivät luultavasti olleet merirosvoja, he kertoivat.

”Heidän veneessään ei ollut aseita, vain kalastusvälineitä”, Maximo selitti.

Hän ei halunnut arvioida syytä miesten murhaamiselle.

”Se oli väärin, että ihmisiä ammuttiin. Mutta enhän minä voinut tehdä mitään sen suhteen.”

Aldrin lisäsi, ettei tapaus suinkaan ollut ainoa. Samanlainen murha tapahtui yhtenä yönä noin aamukolmelta videolle päätynyttä tapausta edeltäneellä viikolla. Hänen puheestaan sai kuvan, että tällaiset hyökkäykset eivät olleet harvinaisia, eivätkä ne edes yllättäneet häntä.

Kahden ampumistapauksen olosuhteet olivat käytännössä identtiset: merirosvoiksi väitettyjen uhrien veneitä päin ajettiin, heidät ammuttiin kuoliaiksi, ja heidän ruumiinsa jätettiin kellumaan veteen.

Myös toisesta, aamuyön ampumistapauksesta on taltioitu video. Sen luovutti NYT:lle norjalainen tutkimusyhtiö Tryg Mat Tracking, joka on erikoistunut tutkimaan laitonta kalastusta.

Kalastusalus Ping Shin 101:n surkea tarina päättyi meren pohjaan.

Alus upposi 7. heinäkuuta vuonna 2014. Miehistö kiipesi uppoavasta aluksesta pelastusveneisiin sillä välin, kun kapteeni lähetti hätäviestin. Viestin mukaan alukseen oli tullut määrittelemättömän mekaaninen vika.

Aluksen mukana painui pohjaan ainakin osa niistä todisteista, joita tarvittaisiin murhan selvittämiseksi.

Kaksi laivassa siihen aikaan työskennellyttä miehistön jäsentä kuvasi uppoamista myöhemmin hyvin epäilyttäväksi. Heidän mukaansa kapteeni ja konemestari käyttäytyivät koko laivan uppoamisen ajan epätavallisen tyynesti.

Uppoamiseen päättyi ehkä salajuoni, jonka tarkoituksena oli hankkiutua eroon rikokseen liittyvästä todistusaineistosta ja nostaa vakuutuskorvaukset ”onnettomuudesta”.

Sen sijaan Taiwaniin, Kaohsiungin satamaan elokuussa saapunut Ping Shin 101:n entinen kapteeni Wang Feng Yu on nyt pidätetty. Hän odottaa syytteiden nostamista.

