Kiinan ilmavoimat on julkaissut videon, jossa näytetään simuloitu hyökkäys Yhdysvaltojen lentotukikohtaan Guamille. Videolla hyökkäävät ydinpommeja kuljettamaan kykenevät H-6K-pommittajat, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Kiinan armeija julkaisi videon lauantaina kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa. Samaan aikaan Kiinalla oli käynnissä sotaharjoitus lähellä Taiwania, jota Kiina pitää kapinallisena maakuntanaan. Kiina on ärsyyntynyt viime aikoina siitä, että Yhdysvallat on lähettänyt Taiwaniin viranomaisia vierailulle.

Taiwanissa Kiinan harjoitukset herättivät pelkoja. Kiina on ilmoittanut, että se voi tarvittaessa vallata Taiwanin vaikka sotilaallisesti. Viikonloppuna Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen totesi, että Kiinan harjoitukset olivat osoitus Kiinan vaarallisuudesta alueen turvallisuudelle.

Guamissa Yhdysvalloilla on Andersenin lentotukikohta, joka olisi strategisesti tärkeä, jos alueella tarvittaisiin sotilaallista voimaa. Yhdysvallat on käyttänyt saarta lentotukikohtana sen jälkeen, kun amerikkalaiset valtasivat sen takaisin japanilaisilta toisessa maailmansodassa. Tyynellämerellä sijaitseva Guam on Yhdysvaltojen territorio.

Parin minuutin videolla näytetään dramaattisen musiikin säestyksellä Hollywoodin tyyliin, kuinka pommikoneet iskevät Guamille. Andersenin tukikohtaa ei mainita nimeltä, mutta se näyttää aivan amerikkalaisten tukikohdalta. Video päättyy siihen, kun kiinalaislentäjät ovat palanneet kotikentälleen ja kävelevät pois koneidensa luota auringon laskiessa.

”Puolustamme isänmaamme ilmatilan turvallisuutta, ja meillä on luottamus sekä kyky turvata aina isänmaamme taivaita”, videon saatetekstissä luki.

Propagandavideolla yksi räjähdyskohdista on kopioitu Hollywood-elokuvasta Hurt Locker (2008). Toinen räjähdys on kopio Hollywood-elokuvasta The Rock - paluu helvettiin (1996) ja kolmas Transformers: Revenge of the Fallen (2009) -elokuvasta.

Kiinan sosiaalisessa mediassa kopiointi herätti hämmästystä.

”Näyttäisi siltä että unelmamme suurvallasta kerättiin kokoon amerikkalaisista elokuvista”, kirjoitti yksi käyttäjä uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Kyse on kansakuntamme mainosvideosta, joten miksi emme käyttäisi omia kuvia?” ihmetteli toinen.

Ylhäällä kuvakaappaus yhdysvaltalaisesta elokuvasta The Rock. Alla kuva Kiinan ilmavoimien välittämästä videosta.­

Ylhäällä kuvakaappaus yhdysvaltalaisesta elokuvasta The Hurt Locker. Alla kuva Kiinan ilmavoimien välittämästä videosta.­

Reutersin haastatteleman asiantuntijan mukaan videon tarkoituksena on korostaa Kiinan kasvavaa kykyä tehdä sotilaallisia iskuja kauempana. Kiinalla on Yhdysvaltoihin nähden esimerkiksi se sotilaallinen heikkous, että Kiinalla on vasta kaksi lentotukialusta, jotka eivät yllä amerikkalaisten tasolle.

Lentotukialusten avulla Yhdysvallat voi operoida lähes missä päin maapalloa tahansa. Kiinan suunnitelmat lentotukialuksista ovat vasta alkuvaiheessa.

Pysätyskuva Kiinan ilmavoimien videosta.­

Yhdysvallat on joutunut aiemminkin esimerkiksi Iranin ja Pohjois-Korean simuloitujen iskujen kohteeksi.

Yhdysvallat närkästyi viimeksi heinäkuussa, kun Iranin vallankumouskaarti käytti Yhdysvaltain lentotukialuksen jäljennöstä sotaharjoituksessa Hormuzinsalmen tuntumassa. Yhdysvaltain merivoimat tuomitsi Iranin ”vastuuttoman ja holtittoman käytöksen”, jota se piti pelottelu- ja painostusyrityksenä.

Pohjois-Korea kertoi puolestaan 2017, että sillä on hyökkäyssuunnitelma Guamin saarelle viimeistelyä vaille valmis. Presidentti Donald Trump totesi, että Yhdysvallat vastaisi mahdolliseen iskuun ”ennennäkemättömällä tulella ja raivolla”.

Pohjois-Korea on myös julkaissut videon, jossa sen ohjukset lentävät Yhdysvaltoihin.