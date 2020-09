Botswanassa kuoli salaperäisesti 330 norsua.

Syy satojen norsujen salaperäisiin joukkokuolemiin Botswanassa aiemmin tänä vuonna on selvinnyt. Tutkijoiden mukaan kuolemat aiheutti vedessä ollut sinilevä, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Kaikkiaan Botswanassa kuoli 330 norsua.

”Testeissä on löydetty vedestä syanobakteerien (sinilevän) hermomyrkkyjä. Kysymyksiä on silti edelleen ilmassa: miksi vain norsuja kuoli ja miksi tällä alueella? Meillä on useita olettamuksia, joita tutkimme”, asiaa tutkinut Mmadi Reuben sanoi tiedotustilaisuudessa Reutersin mukaan.

Myös Zimbabwessa on kuollut noin 20 norsua, joiden kuolinsyitä tutkitaan.

Botswanassa on noin kolmannes Afrikan norsuista. Populaation määrä on noin 130 000 yksilöä.