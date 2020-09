Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin mukaan myrkkyä löydettiin sekä hänen elimistöstään että hänen keholtaan.

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi sanoi maanantaina julkaistussa blogikirjoituksessaan, että novitšok-myrkkyä olisi laboratoriotesteissä löydetty hänen elimistönsä lisäksi myös hänen keholtaan.

Berliiniläisessä sairaalassa myrkytyksen vuoksi hoidossa ollut oppositiojohtaja myös vaati maanantaina Venäjää luovuttamaan hänen vaatteensa takaisin, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Navalnyin mukaan vaatteet, joita hän kutsui tärkeäksi todistusaineistoksi, oli otettu häneltä ennen kuin hänet oli lennätetty Siperiasta Berliiniin.

”Ottaen huomioon sen, että novitšokia löytyi keholtani ja myrkytyksen saaminen fyysisen kontaktin kautta on varsin todennäköistä, vaatteeni ovat hyvin merkittävää todistusaineistoa”, hän kirjoitti AFP:n mukaan.

Hän vaati, että vaatteet pakataan muovipussiin ja palautetaan hänelle.

Pitkään koomassa ollut mutta nyt jo toipumaan päin oleva Navalnyi julkaisi maanantaina jälleen myös uuden kuvan sosiaalisen median palvelussa Instagramissa. Kuvassa on myös hänen vaimonsa, jota hän kiitteli vaimonsa toimintaa hänen toipumisensa aikana pitkässä kirjoituksessa.

Navalnyi on Venäjällä tunnettu presidentti Vladimir Putinin kriitikko. Venäjä ei ole ainakaan toistaiseksi aloittanut tapahtuneesta varsinaista rikostutkintaa, mitä Navalnyi myöskin maanantaina kritisoi.

Saksan puolustusvoimien laboratorio vahvisti 2. syyskuuta, että Navalnyi myrkytettiin novitšok-ryhmään kuuluvalla hermomyrkyllä. Kyse on kemiallisesta aseesta, joka kehitettiin Neuvostoliitossa. Se, että kyse on kyseisestä myrkystä, on vahvistettu myös Ruotsissa ja Ranskassa tehdyissä laboratoriotesteissä.

Navalnyin epäillään tulleen myrkytetyksi 20. elokuuta Siperian Tomskissa. Aluksi Navalnyita hoidettiin Omskissa sijaitsevassa sairaalassa. Sieltä hänet tuotiin hoidettavaksi Charité-sairaalaan Berliiniin.