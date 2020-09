Kansanedustajien lukumäärän leikkaamista puoltava perustuslakimuutos oli äänestyspaikkojen sulkeuduttua saamassa hyväksynnän runsaan 60 prosentin äänienemmistöllä.

Italiassa äänestettiin perustuslakimuutoksesta äänestettiin kansanäänestyksessä sunnuntaina ja maanantaina. Kuvassa on vaalivirkailijoita Italian pääkaupungissa Roomassa maanantaina.­

Firenze

Italialaiset poistavat 36,5 prosenttia kansanedustajistaan. Perustuslakimuutoksesta äänestettiin kansanäänestyksessä sunnuntaina ja maanantaina.

Äänestyspaikkojen sulkeuduttua maanantaina kolmelta iltapäivällä kansanedustajien lukumäärän leikkaamista puoltava perustuslakimuutos oli saamassa hyväksynnän runsaan 60 prosentin äänienemmistöllä. Äänioikeutensa käytti 53 prosenttia äänioikeutetuista. Parlamentin leikkaus astuu voimaan seuraavien parlamenttivaalien yhteydessä.

Italian parlamentin kansanedustajien lukumäärää leikataan 945:stä kansanedustajasta 600:aan.

Leikkauksen myötä Italian parlamentti tipahtaa koko Euroopan hännille, kun mittariksi otetaan parlamentin edustuksellisuus eli se, kuinka montaa kansalaista yksi kansanedustaja keskimäärin edustaa. Siinä missä suomalainen kansanedustaja edustaa eduskunnassa noin 27 500 kansalaista, Italian parlamentin ylähuoneen kansanedustaja edustaa jopa 300 000 italialaista.

Kansanedustajien määrän leikkaaminen on voitto populistiselle hallituspuolueelle Viiden tähden liikkeelle, jolle politiikan kulujen vähentäminen on ollut ehto hallitusyhteistyölle. Maan suurimman puolueen valtikkaa vuoden 2018 eduskuntavaaleista asti käyttäneen Viiden tähden liikkeen kannatus on viime kuukausina ollut laskusuuntainen.

Myönteinen tulos kansanäänestyksessä vahvistaa Viiden tähden liikkeen asemaa hallituksessa ja Giuseppe Conten johtamaa keskustavasemmistolaista hallitusta yleisemminkin, tulkitsivat politiikan asiantuntijat äänestystulosta Italiassa maanantaina.

Italiassa äänestettiin sunnuntaina ja maanantaina myös alue- ja kunnallisvaaleissa. Vaalitulosta tulkittiin Italiassa tuoreeltaan status quota puoltavaksi.

Suurin taistelu ja jännite kohdistui Toscanaan, jossa muukalaisvihamielisen oikeistopuolue Lega Nordin ehdokas haastoi tasaväkisessä kamppailussa keskustavasemmiston ehdokkaan.

Toscana on hallituspuolueen, keskustavasemmistolaisen Demokraattisen puolueen, linnoitus, jossa oikeisto ei ole pitänyt valtaa vuosikymmeniin. Oikeiston voitto Toscanassa olisi jyrsinyt myös nykyisen hallituksen perusteita, mutta ääntenlaskennan ollessa vielä kesken maanantaina Toscana näytti jäävän keskustavasemmistolle muutaman prosentin marginaalilla.

Keskustaoikeisto vahvisti asemiaan nappaamalla keskustavasemmistolta itselleen muun muassa Marchen ja Calabrian alueet, mutta valtasuhteet pysyvät pääosin muuttumattomina: oikeisto hallitsee Pohjois- ja Etelä-Italiaa, vasemmisto Keski-Italiaa.

Maan suurin puolue, Viiden tähden liike, ei muutamaa pormestaria lukuun ottamatta hallitse alue- ja kunnallistasolla käytännössä mitään.