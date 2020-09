Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi nimitti Georgian entisen presidentin Mihail Saakašvilin reformineuvostonsa johtoon. Saakašvilin mielestä tärkeintä on uudistaa korruptoitunut oikeuslaitos ja luoda oikeusvaltio.

Ukrainan reformineuvostoa johtava Georgian entinen presidentti Mihail Saakašvili antoi HS:lle haastattelun Kiovan-talonsa takapihalla olevassa katoksessa. Se on rakennettu muistuttamaan perinteistä ukrainalaista maalaistaloa.­

Kiova

Kun tarvitsee esimerkkiä julkisista vihamiehistä, katse kääntyy nopeasti Georgian entiseen presidenttiin Mihail Saakašviliin ja Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Heidän valmiiksi surkeat välinsä katkesivat Georgian sotaan elokuussa 2008. Putin sanoi haluavansa ”hirttää munistaan” Saakašvilin. Hän on puolestaan kertonut julkisesti inhoavansa Putinia ja ottanut elämäntehtäväkseen vastustaa Putinin johtamaa Venäjää.

Nykyisessä roolissaan – Ukrainan presidentin alaisen reformineuvoston johdossa – Saakašvililla on kuitenkin yllättäen hyvää sanottavaa Venäjästä.

Aikataulu on pettänyt, kuten Saakašvilin kanssa käy usein. Kun punaiseen pikeepaitaan ja farkkuihin pukeutunut Saakašvili lopulta saapuu, hän on hyvällä tuulella.

Saakašvili antaa haastattelua pienen takapihansa ruokailukatoksessa Kiovan laidalla. Olkikattoinen, kolmiseinäinen katos muistuttaa vanhaa ukrainalaista maalaistaloa. Seiniin on maalattu perinteisiä kukkakuvioita.

Saakašvili halusi sellaisen, vaikka se eroaakin varsinaisesta talosta, joka on kulmikkaan moderni lasiseinineen. Talo näyttää enemmän ylemmän keskiluokan kuin eliitin kodilta, kunhan unohtaa vartijat.

”Nyt ollaan oudossa tilanteessa, jossa autoritaarinen Venäjä on uudistuksissaan tehokkaampi kuin demokraattinen Ukraina”, Saakašvili sanoo.

Hänestä Venäjän johto oli ”riittävän fiksu” antamaan tilaa ammattilaisille, kun länsi asetti pakotteita Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan sodan vuoksi. Heidän johdollaan byrokratiaa ja säätelyä on osin kevennetty ja verojärjestelmää uudistettu.

”Venäjällä autoritaarinen johto sanoo, että asioita on tapahduttava. Niin onkin käynyt usean vuoden ajan.”

Ukrainassa taas on Saakašvilin mukaan aina jokin ryhmä jarruttamassa melkein mitä vain muutosta.

Saakašvilin nykyinen tehtävä on tuorein merkki hänen sitkeydestään, päättäväisyydestään, itsekeskeisyydestään tai vallanhimostaan. Hän on niin kiistelty hahmo, että jokaiselle näistä määritelmistä löytyy kannattajia niin Georgiasta ja Ukrainasta kuin muualtakin.

Saakašvili on entisen Neuvostoliiton alueen näkyvimpiä poliitikkoja. Hänet muistetaan monista tehokkaista uudistuksista Georgiassa. Lisäksi hän pulpahtaa aina takaisin julkisuuteen kuin korkki.

Georgian johtoon ja kansainväliseen julkisuuteen Saakašvili nousi niin sanotun ruusuvallankumouksen myötä vuonna 2003. Presidenttikaudet tulivat täyteen vuonna 2013, jolloin Saakašvilin puolue oli hävinnyt parlamenttivaalit ja hän lähti käytännössä maanpakoon.

Ura jatkui pienen tauon jälkeen Ukrainassa: ensin presidentti Petro Porošenkon nimittämänä Odessan alueen kuvernöörinä, sitten näkyvänä Porošenkon vastustajana ja tästä vuodesta alkaen presidentti Volodymyr Zelenskyin nimittämänä reformineuvostossa.

Saakašvili ei myöskään sulje pois paluuta Georgiaan. Hänen vanha puolueensa, oppositiossa oleva UNM, julistikin hänet pääministeriehdokkaakseen lokakuun vaaleissa. Se on tosin puolueelle myös riski.

Nyt Saakašvili on siis Ukrainassa. Hän on mies, jolla on missio. Siksi häntä ei huoleta ärsyttää ukrainalaisia sanomalla Venäjän olevan uudistuksissa edellä.

Tarkoitus on kirittää Ukrainaa. Saakašvilin mukaan Ukraina ei voi voittaa Venäjää ”tässä sodassa aseellisesti vaan olemalla Venäjää tehokkaampi”.

Ukrainan tilanne ei ole helppo. Itä-Ukrainassa on sota, ja vallatut alueet olivat taloudelle tärkeitä. Saakašvilin huomio on kuitenkin vanhassa perusongelmassa: pitkään jatkuneessa eliitin ahneudessa ja haluttomuudessa panna kansallinen etu etusijalle. Laaja korruptio ja huono hallinto selittivät myös armeijan heikkoutta vuonna 2014.

Saakašvili huomauttaa Ukrainan olevan ”potentiaalisesti hyvin rikas” maa, jolla on paljon hyvää viljelymaata ja luonnonvaroja. Silti se on Euroopan köyhimpiä maita. Jalostusaste on Afrikan maiden tasolla.

”Kansaa ei voi syyttää. Se on toiminut joka kerta rationaalisesti. Poliittinen luokka on vain aina pettänyt sen.”

Tuorein vaihdos tapahtui viime vuonna, kun Zelenskyi valittiin presidentiksi.

”Ihmiset käytännössä sanoivat uusille tyypeille, että hankkiutukaa eroon koko poliittisesta luokasta, emme tarvitse heitä. Hoitakaa te homma.”

Ilmassa on taas pettymystä, mutta Saakašvili puolustaa esimiestään. Hänen mukaansa Zelenskyi toi hallintoon uusia, nuoria ihmisiä, jotka todella haluavat muutosta. Vanhat juurtuneet eturyhmät ovat kuitenkin vahvoja, ja ne ovat alkaneet taas vahvistua.

”Jos panee tuoreita kurkkuja suolakurkkujen sekaan, jonkin ajan kuluttua niistäkin tulee suolaisia. Zelenskyi toi 90 prosenttia uusia kurkkuja, mutta vanhat suolaavat niitäkin.”

Pettymys voi kääntää katseet Venäjään, Saakašvili sanoo.

Hän huomauttaa, että Venäjällä on nyt vahva ote Ukrainan mediasta. Propaganda muun muassa vihjaa Ukrainan ongelmien johtuvan lännestä ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vaatimista talousreformeista.

”Joskus ajattelen, että Venäjä on jättänyt täyden sotavoiman käyttämättä vain siksi, että sen mielestä Ukrainaa voi heikentää sisäisesti propagandalla, epäonnistumisilla ja korruptiolla.”

Siksi uudistukset ovat niin tärkeitä, hän sanoo. Ensisijaisena Saakašvili pitää korruptoituneen oikeuslaitoksen reformointia.

Sitä uudistusta Saakašvili ei tehnyt Georgiassa. Kaikki analyytikot eivät usko, että oikeusvaltio jäi lännessä oikeustieteitä lukeneelta Saakašvililta rakentamatta vahingossa, koska hän sai siitä presidenttiaikanaan kritiikkiä länneltä. Nyt hän sanoo sen olleen virhe.

”Georgiassa aloitimme väärältä puolelta. Olisi pitänyt aloittaa oikeudesta.”

Mutta mikä hinku Saakašvililla on uudistaa juuri Ukrainaa?

”Opin Georgiassa, että pienet maat eivät voi olla menestyksekkäitä ilman alueellisia magneetteja.”

Ukraina on riittävän iso magneetiksi, hän sanoo.

”Jos Ukraina epäonnistuu, Venäjä voi nielaista meidät kaikki.”