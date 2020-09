Yhdysvaltain korkein oikeus on tehnyt paljon amerikkalaisten elämään vaikuttavia päätöksiä.

Yhdysvaltain korkein oikeus on vuodesta 1789 alkaen tehnyt päätöksiä, jotka vaikuttavat amerikkalaisten elämään ja oikeuksiin. Alkuperäisessä korkeimmassa oikeudessa istui kuusi jäsentä, kun nykyään jäseniä on yhdeksän.

Tässä on katsaus kymmeneen merkittävään päätökseen, joilla on ollut ja on yhä vaikutusta Yhdysvaltoihin.

1. Marbury v. Madison (1803). Päätöksen mukaan korkein oikeus saa tarkastella, ovatko Yhdysvalloissa säädetyt lait perustuslain mukaisia.

2. Brown v. Board of Education (1954). Mustien ja valkoisten erottaminen julkisessa kouluopetuksessa oli 9–0-päätöksen mukaisesti perustuslain vastaista.

3. Gideon v. Wainwright (1963). Jokaisella on oikeus asianajajaan, vaikka siihen ei olisi varaa.

4. Roe v. Wade (1973). Amerikkalaisnaisilla on oikeus aborttiin. Päätös syntyi äänin 7–2.

5. United States v. Nixon (1974). Presidentillä ei ole oikeutta olla luovuttamatta todistusaineistoa rikosoikeudenkäyntiin. Richard Nixonin Watergate-skandaalin yhteydessä annettu päätös tarkoitti, että ”edes presidentti ei ole lain yläpuolella”.

6. Texas v. Johnson (1989). Perustuslain ensimmäinen lisäys sananvapaudesta suojelee amerikkalaisia, jotka haluavat polttaa Yhdysvaltain lipun.

7. Bush v. Gore (2000). Korkein oikeus päätti äänin 5–4 lopettaa äänten uusintalaskennat Floridan osavaltiossa. Tämä tarkoitti, että republikaani George W. Bush voitti täpärät vaalit demokraatti Al Gorea vastaan.

8. District of Columbia v. Heller (2008). Kaikilla Yhdysvaltain kansalaisilla on oikeus pitää kotonaan tuliaseita esimerkiksi itsepuolustusta varten.

9. Citizens United v. Federal Election Commission (2010). Yritykset ja ammattijärjestöt voivat käyttää Yhdysvaltain vaaleissa niin paljon rahaa kuin haluavat.

10. Obergefell v. Hodges (2015). Äänin 5–4 annettu päätös salli samaa sukupuolta olevien avioliitot kaikissa osavaltioissa. Vuonna 2003 annettu päätös Lawrence v. Texas kielsi lait, jotka kielsivät samaa sukupuolta olevien seksin.