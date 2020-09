Kiinteistöalalla rikastuneen Renin väitetään kavaltaneen julkisia varoja ja tunnustaneensa kaikki rikokset. Hän katosi viime maaliskuussa sen jälkeen, kun hän oli arvostellut presidentti Xitä.

Pekingissä toimiva oikeusistuin on tuominnut Kiinan johtoa voimakkaasti arvostelleen entisen puolueen jäsenen Ren Zhiqiangin 18 vuodeksi vankilaan ”korruptiosta”, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja The New York Times -lehti.

Lempinimellä ”Iso Kanuuna” tunnettu suorasuinen Ren katosi viime maaliskuun puolivälissä sen jälkeen, kun hän oli arvostellut presidentti Xi Jinpingiä koronaepidemian huonosta hoidosta.

Tiistaina annetun tuomion mukaan Ren olisi syyllistynyt korruptioon, lahjusten ottamiseen ja julkisten varojen kavaltamiseen. Ren on rikastunut kiinteistöalalla ja häntä on joskus kutsuttu ”Kiinan Donald Trumpiksi”.

Hänet tuomittiin myös noin 530 000 euron sakkoihin. Oikeusistuimen mukaan Ren oli ”vapaaehtoisesti ja totuudenmukaisesti tunnustanut kaikki rikoksensa”, eikä hän aio valittaa päätöksestään, The Guardian lehti kertoo.

Poliisiauto, jossa arveltiin kuljetettavan Ren Zhiqiangia, kuvattiin pekingiläisen oikeustalon edustalla 11. syyskuuta.­

Global Times -lehden mukaan Ren olisi kavaltanut noin 14 miljoonan euron arvosta julkisia varoja, saanut satojatuhansia euroja lahjuksina ja aiheuttanut ainakin yli 12,5 miljoonan euron tappiot valtionomisteiselle kiinteistöyhtiölleen.

Ren erotettiin kommunistisesta puolueesta heinäkuussa. Tuolloin jo kerrottiin, että häntä epäillään useista talousrikoksista ja hänen tapauksensa on siirretty syyttäjälle. Renin esimerkiksi kerrottiin käyttäneen julkisia rahoja golfjäsenyyksien ostamiseen.

Reniä syytettiin siis julkisen asemansa hyödyntämisestä omien etujen ajamiseen. Täsmälleen samanlaisesta toiminnasta hän syytti puoluettaan ja hallitusta viime maaliskuussa julkaisemassaan esseessä, joka on sensuroitu pois kiinalaisesta internetistä.

”Tämä epidemia on paljastanut sen tosiasian, että puolue ja hallituksen virkamiehet ovat kiinnostuneista ainoastaan omien etujensa puolustamisesta”, Ren kirjoitti.

Ren kutsui kovaotteisesti hallitsevaa presidentti Xitä vallanhimoiseksi pelleksi ilman vaatteita, tosin Xin nimeä suoraan mainitsematta.

Korruptio-oikeudenkäynnit ovat melko yleinen tapa päästä eroon hallituksen arvostelijoista. Kahdeksantoista vuoden tuomiota voi pitää kovana myös Kiinan mittapuulla.

Kiinan keskushallitus jakoi viime helmikuussa potkuja alemman tason kommunistijohtajille lepyttääkseen koronatoimista suuttuneita kansalaisia. Samoihin aikoihin pidätettiin kymmeniä ihmisiä, jotka levittivät tietoa virustaudin leviämisestä.

Ren, 69, kuului kommunistisen puolueen pieneen kriitikoiden joukkoon, joka vaati Kiinaan muun muassa laajempaa sananvapautta. Ren jatkoi kritiikkiään huolimatta kurinpitotoimista. Hänet muun muassa erotettiin määräajaksi puolueesta ja määrättiin sulkemaan sosiaalisen median tilinsä, jolla oli kymmeniä miljoonia seuraajia.

Renin isä Ren Quansheng oli aikoinaan Kiinan varakauppaministeri.

Ren Zhiqiang palveli Kiinan armeijassa 12 vuoden ajan.