Trump uhkaa demokraattien johtamia ”anarkisti­kaupunkeja” New Yorkia, Seattlea ja Portlandia liittovaltion tuen jäädyttämisellä

Suurkaupunkien pormestarit syyttävät presidenttiä laittomasta toiminnasta ja ”halvasta poliittisesta pelistä”.

Presidentti Donald Trump harkitsee liittovaltion tuen jäädyttämistä kotikaupungiltaan New Yorkilta, joka on Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan yksi kolmesta ”anarkismiin” vajonneesta suurkaupungista.

Maanantaina annetussa ilmoituksessa mainitaan anarkistikaupunkeina myös länsirannikon merkittävät kaupungit Seattle sekä Portland.

Näitä kolmea kaupunkia yhdistää se, että niitä johtavat demokraattisen puolueen poliitikot. Trump edustaa republikaanista puoluetta. Oikeusministeriön muistiossa kaupunkeja syytetään siitä, että ne ”sallivat väkivallan ja omaisuuden tuhoamisen” sekä ”anarkismin”.

”Kun osavaltioiden ja paikallistason johtajat estävät niiden omia lainvalvojia ja virastoja tekemästä työtään, vaarannetaan viattomat kansalaiset, jotka ansaitsevat suojelua, mukaan lukien he, jotka yrittävät kokoontua ja osoittaa mieltään rauhanomaisesti”, oikeusministeri William Barr totesi ministeriön lausunnossa.

Barr on aiemminkin puolustanut monia Trumpin kyseenalaisia väitteitä.

Hän syyttää esimerkiksi New Yorkia siitä, että kaupunki on leikannut budjetissa poliisin menoja miljardilla dollarilla, vaikka kaupungissa väkivalta lisääntyy. Elokuussa 2019 ampumistapauksia oli 91, tämän vuoden elokuussa 244.

Oikeusministeriö syyttää kaupungin demokraattipormestaria ja osavaltion demokraattikuvernööriä myös siitä, etteivät nämä ole huolineet liittovaltion turvallisuusjoukkojen apua. Trump on halunnut presidentinvaalien alla esiintyä ”lain ja järjestyksen” presidenttinä ja on syyttänyt Yhdysvaltain väkivaltaisuuksista demokraattijohtajia.

Äskettäin julkaistussa tv-mainoksessa näytetään synkkiä kuvia mellakoivista kaupungeista ja todetaan, että ”lapsesi ei olisi turvassa” demokraatti Joe Bidenin johtamassa Amerikassa. Biden on Trumpin vastaehdokas presidentinvaaleissa.

Yhdysvalloissa on pidetty mielenosoituksia siitä lähtien, kun minnesotalainen poliisi surmasi polvella painaen mustan miehen George Floydin toukokuun lopussa. Tapaus on johtanut esimerkiksi Oregonin Portlandissa yli sata päivää kestäneisiin Black Lives Matter -mielenilmauksiin, joista joidenkin yhteydessä on nähty väkivaltaa ja yksi kuolemaan johtanut ampumistapaus.

Seattlessa mielenosoittajat valtasivat muutaman korttelin alueen kaupungista useaksi viikoksi kesäkuussa. Kaksi ihmistä sai surmansa ampumisissa vallatun alueen tienoilla.

Kymmenettuhannet ihmiset pitivät hiljaisen protestimarssin Seattlessa 12. kesäkuuta. Mielenilmaus liittyi poliisin surmaamaan minnesotalaiseen George Floydiin.­

Seattlen pormestari Jenny Durkan totesi lausunnossaan, että Trumpin hallinnon uhkaukset viedä liittovaltion rahoitus kaupungilta on ”räikeää vallan väärinkäyttöä” ja ”häpeämättömän laitonta”. Hän syytti oikeusministeri Barria Seattleen liittyvästä pakkomielteestä, The Seattle Times -lehti kertoo.

Seattlen päättäjien mukaan rikoksista epäiltyjä ihmisiä on viety oikeuteen ja siten on väärin syyttää kaupunkia toimettomuudesta.

Kolmen suurkaupungin pormestarit antoivat myös yhteislausunnon, jossa Trumpia syytettiin ”perustuslain vastaisesta” toiminnasta ja ”halpojen poliittisten pelien pelaamisesta” kongressin lupaamilla rahoilla.

Pormestarien mielestä Trump yrittää kääntää huomiota pois siitä, että presidentti on hoitanut huonosti koronavirusepidemiaa. Yhdysvalloissa noin 200 000 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin.