HS:n toimittaja Jussi Konttinen tapasi entisen liikennepoliisin Vissarionin Siperiassa vuonna 2003 ja kysyi, onko hän Vapahtaja. Yhteisössä on pyritty eroon rahataloudesta, mutta siellä näkee myös satelliittilautasia ja Nissanin maasturin.

Venäjän turvallisuusjoukot ovat pidättäneet siperialaisen uskonlahkon Viimeisen testamentin kirkon johtajan Vissarionin ja muita lahkon johtajia, kertoo uutistoimisto Reuters.

Viranomaisten lausunnon mukaan lahkon epäillään käyttäneen psykologista painostusta saadakseen rahaa lahkolaisilta, mikä olisi vahingoittanut seuraajien terveyttä.

Vissarion on entinen liikennepoliisi, siviilinimeltään Sergei Torop. Hän perusti Viimeisen testamentin kirkon syrjäiseen paikkaan Krasnojarskin alueella Siperiassa vuonna 1991.

Vissarion kuvattuna vuonna 2016.­

Luvatuksi maaksi kutsutulla alueella on asunut vuosien saatossa ainakin 3 500 lahkon jäsentä. Yhteisössä eletään ekologisesti ja omavaraisesti. Lahkolaiset syövät enimmäkseen kaalia, kurpitsaa, perunaa ja muita juureksia. Viime vuosina aikuisille on sallittu myös maitotuotteet ja kananmunat.

Venäjän viranomaiset julkaisivat kuvan turvallisuusjoukoista ja kiinni otetuista uskonlahkon johtajista. Vissarion eli Sergei Torop edessä oikealla, apostoli Vadim eli Vadim Redkin takakulmassa.­

Vissarion ja ainakin kaksi muuta lahkon johtajaa vietiin busseilla helikopterille ja lennätettiin pois tiistaina. RIA-uutistoimiston mukaan heitä uhkaa jopa 12 vuoden vankeustuomio.

Siperiassa asunut HS:n toimittaja Jussi Konttinen on käynyt Vissarionin yhteisössä pariin otteeseen ja kirjoittanut kokemuksistaan kirjassaan Siperia (2019). Vuonna 2003 hän pääsi tapaamaan Vissarionin ja kysymään, onko mies Vapahtaja.

”Kuka itse asiassa on Jeesus Kristus, ja mikä on Hänen todellinen olemuksensa – sitä ei kukaan elävä tiedä. Paitsi se, joka on Hän, ja se, joka synnytti Hänet. Elämä, joka oli 2 000 vuotta sitten Israelissa – kyllä, se on minun elämäni”, Vissarion vastasi.

Konttinen kertoi, että lahkolaisten luvatussa maassa oli selvästi epäonnistuttu yrityksissä päästä eroon rahankäytöstä. Asukkaille oli annettu lupa käydä töissä yhteisön ulkopuolella pari kuukautta vuodessa. Palkkatuloista piti maksaa 20 prosentin kirkollisvero, josta puolet meni rakennusten ylläpitoon ja puolet Vissarionin kirkolle.

Yhteisön keskuspaikka on nimeltään Aurinkokaupunki. Siellä ovat asuneet Vissarion ja 300 hänen siunaamaansa jäsentä. Muut asuvat alueen kymmenissä pienkylissä.

Aurinkokaupungissa näkee satelliittilautasia ja pyykkikoneita ja hevosten paikalla ovat traktorit ja minikaivurit, Konttinen havainnoi. Yksi kirkon johtoportaan jäsen ajeli Nissanin maasturilla.

”Luvatussa maassa on tainnut käydä kuten Orwellin Eläinten vallankumouksessa: jotkut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset”, Konttinen kirjoitti.

Ensimmäisellä vierailullaan Konttinen kertoi vaikuttuneensa yhteisön jäsenten ystävällisyydestä, mutta toisella käynnillä pari vuotta sitten silmiin osui useita epäkohtia.

”Yhteiselämä on saanut Neuvostoliitosta tuttuja piirteitä: henkilökultti, huonosti toimiva yhteisomistus, pyrkimys uudenlaisen ihmisen luomiseen... on sääli jos kokeilu epäonnistuu. Vissarionilaisten uskoa on helppo pilkata, mutta olisi ankeaa ajatella, että eriytynyt kaupunkilaisarki olisi ainoa mahdollinen tapa elää”, Konttinen kirjoitti.

Vissarionin kirkon pyhin teos on Viimeinen testamentti, joka koostuu Vissarionin esiintymisistä koostetuista teksteistä apostoli Vadimin eli Vadim Redkinin mukaan. Viimeisen testamentin osaksi oli päässyt myös Jussi Konttisen tekemä Vissarionin haastattelu Image-lehteen vuodelta 2003.