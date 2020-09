Kokouksen lykkäämisen taustalla on se, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on karanteenissa.

Torstaina ja perjantaina järjestettäväksi suunniteltu Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous siirtyy ensi viikolle lokakuun alkuun. Lykkäämisen taustalla on se, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on karanteenissa, koska hänen kanssaan viime viikon alussa tekemisissä olleella turvallisuusviranomaisella on todettu koronavirustartunta.

Asiasta kertoi viestipalvelu Twitterissä Michelin tiedottaja Barend Leyts. Hänen mukaansa Michelille tehdyn koronatestin tulos oli negatiivinen.

”Puheenjohtaja testataan viruksen varalta säännöllisesti, ja eilinen testitulos oli negatiivinen. Belgian sääntöjä kunnioittaakseen hän on kuitenkin tästä päivästä alkaen karanteenissa”, Leyts kertoi Twitterissä.

Hänen mukaansa tapaamista on siksi päätetty siirtää lokakuun päiville 1.–2. eli ensi viikon torstaille ja perjantaille. Alun perin kokous oli määrä järjestää 24.–25. syyskuuta eli tämän viikon torstaina ja perjantaina.

Eurooppa-neuvoston sivujen mukaan EU-johtajien oli tarkoitus kokoontua Brysseliin keskustelemaan sisämarkkinoista, teollisuuspolitiikasta, digitalisaatiosta sekä ulkosuhteista erityisesti Turkkiin ja Kiinaan sekä tarkastella samalla pandemiatilannetta.