Vielä neljä vuotta sitten republikaanit linjasivat, että vaalivuonna korkeimman oikeuden tuomarin valinta pitää aina siirtää vaalien jälkeiseen aikaan.

Yhdysvaltain republikaanipuolueen entinen presidenttiehdokas ja nykyinen senaattori Mitt Romney sanoi tiistaina hyväksyvänsä pikaisen aikataulun senaatin äänestykselle korkeimman oikeuden uudesta tuomarista. Asiasta kertovat esimerkiksi CNN, BBC ja National Public Radio.

Tämä tarkoittaa lähes varmasti sitä, että tuomari valitaan jo nykyisellä presidentti- ja senaattikaudella eli republikaanienemmistön voimin. Vaalit ovat marraskuussa ja kausi päättyy tammikuussa.

Presidentti Donald Trump on ilmoittanut päättävänsä ehdokkaansa tämän viikon lauantaihin mennessä. Hänen odotetaan nimittävän konservatiivisen tuomarin perjantaina kuolleen naisten ja vähemmistöjen oikeuksia sinnikkäästi puolustaneen Ruth Bader Ginsburgin tilalle.

Konservatiivisemman korkeimman oikeuden on arvioitu voivan tiukentaa esimerkiksi naisten nykyisiä mahdollisuuksia tehdä abortti.

Neljä vuotta sitten republikaanienemmistöinen senaatti esti demokraattisen puolueen presidentin Barack Obaman asettaman korkeimman oikeuden tuomariehdokkaan nimityksen vedoten siihen, että vaalivuonna näin tärkeä päätös on syytä siirtää vaalien ylitse.

Senaatissa on edelleen niukka republikaanienemmistö. Demokraatit ovat toivoneet, että edes muutamat republikaanit pitäisivät neljän vuoden takaisesta periaatteestaan kiinni, jolloin tuomarinimitys siirtyisi vaalien yli ja mahdollisesti demokraattijohtoisiin käsiin. Trumpin ja Romneyn välit eivät ole hyvät, mistä kertoo muun muassa se, että presidentti kutsui Romneya aiemmin tässä kuussa puolueen ”huonoimmaksi senaattoriksi”. Romneya pidettiinkin mahdollisena periaatteen miehenä aikataulukysymyksessä.

Neljän vuoden takainen periaate unohtui kuitenkin nopeasti, kun republikaanit saivat mahdollisuuden täydentää korkeimpaan oikeuteen kuudennen konservatiivisen tuomarin. Jäljelle jäisi enää vain kolme liberaalimpaa tuomaria. Kaikki ovat toki pitkän linjan oikeusoppineita, jotka äänestävät joskus myös odotusten vastaisesti.

Yhdysvalloissa on herättänyt huomiota myös se, että osa republikaanivaikuttajista on vakuutellut kannattavansa Trumpin ehdokasta jo ennen kuin ehdokas on tiedossa.

Romney ei mennyt tähän ansaan.

”Jos ehdokas päätyy senaatin äänestykseen, teen äänestyspäätökseni ehdokkaan pätevyyden perusteella”, hän sanoi.