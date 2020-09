Kiina on lähettänyt jo puoli miljoonaa tiibetiläistä uudelleen­koulutusleireille tänä vuonna: ”He saavat tuntea keskuskomitean huolenpidon”

Maataloudessa työskenteleviä koulutetaan puolueelle uskollisiksi tehdastyöläisiksi sotilaallisella komennolla.

Kiina siirtää satojatuhansia tiibetiläisiä maataloustyöntekijöitä sotilaallisesti johdettuihin uudelleenkoulutuskeskuksiin, joissa heistä muokataan puolueelle kuuliaisia tehdastyöläisiä.

Näin kertoo Jamestown Foundationin tutkijoiden raportti, jota uutistoimisto Reuters on täydentänyt omilla löydöillään laajassa katsauksessa. Asiasta kertoo myös uutistoimisto AFP.

Kiinan johto on asettanut kiintiöt maataloudesta tehdastyöhön siirrettäville massoille sekä palkkioita että rangaistuksia sen mukaan, kuinka monta tiibetiläistä saadaan uudelleenkoulutuskeskusten kautta tehdastyöhön.

Viime kuussa Tiibetin paikallishallinnon verkkosivuilla mainittiin, että yli puoli miljoona tiibetiläistä osallistui projektiin tämän vuoden tammikuusta heinäkuuhun. Se tarkoittaa noin viittätoista prosenttia Tiibetin asukkaista.

Tuhannet heistä on siirretty Tiibetin ulkopuolelle. Välittäjät saavat suuremman palkkion, jos he siirtävät tiibetiläiset nimenomaan toisten alueiden uudelleenkoulutuskeskuksiin.

“Tämä on vakavin ja selkein hyökkäys tiibetiläistä traditionaalista elämäntapaa vastaan sitten kulttuurivallankumouksen vuosina 1966–1976”, raportin kirjoittanut tutkija Adrian Zenz arvioi Reutersille.

Raportissa mainitaan, että uudelleenkoulutukseen ohjatut tiibetiläiset ”rohkaistaan antamaan” maatilansa ja karjansa Kiinaa johtavan kommunistisen puolueen hallinnoitavaksi.

Puolueen oman maininnan mukaan uudelleensijoitus antaa kaikkien etnisten ryhmien ihmisille mahdollisuuden tuntea ”puolueen keskuskomitean huolenpito”.

Erikseen mainitaan, että hallinnon tehtävä on huolehtia uudelleensijoitettujen ”naisista, lapsista ja vanhemmista”.

Tiibetiläisnainen vaatekaupassa Rebkongissa maaliskuussa 2019.­

Kiinan ulkoministeriö vakuutti Reutersille, että kyse ei ole pakkotyöstä ja kaikki työläiset ovat ”vapaaehtoisia” ja saavat ”asiallisen palkkion”.

”Pakkotyö” on ihmisoikeusjärjestöjen käyttämä termi vastaavasta hankkeesta Xinjiangin alueella. YK on raportoinut jopa miljoonan uiguurin sijoittamisesta Xinjiangissa vastaaviin keskuksiin, joita on kutsuttu myös keskitysleireiksi, joskaan tämä raportti ei nimitystä käytä.

Raportin mukaan sekä Xinjiangin että Tiibetin projektien takana on vaikutusvaltainen puoluepomo Chen Quanguo. Hänen suunnittelemansa koulutus on myös ideologista ja sen tarkoitus on kitkeä ajatukset ”separatismista”.

Kiina on luvannut hävittää maaseudun köyhyyden tämän vuoden loppuun mennessä. Noin 70 prosenttia tiibetiläisistä työskentelee maatalouden piirissä.

Palkkatyöläisinä he korottaisivat virallisia tilastoja, joiden mukaan Kiina on paitsi maailman toiseksi suurin talous Yhdysvaltojen jälkeen, myös ainoastaan suunnilleen Botswanan ja Meksikon tasolla, kun bruttokansantuote lasketaan asukasta kohti.

Puolueen mukaan viranomaisten tulee myös ”ohjata massat kovan työnteon kautta luomaan onnellinen elämä”.

Reutersin haastattelema professori James Leibold sanoo, että Kiinan johdossa nähdään tiibetiläiset ”laiskoina, takapajuisina, hitaina tai likaisina” ja heidät halutaan saada ”marssimaan samaan tahtiin”. Raportin mainitsemassa kiinalaisohjeessa puolueen tarkoitus on ”lakkauttaa ihmisten kasvatus laiskoiksi”.

Kiinan itsensä dokumenteissa koulutusta kuvataan myös ”armeijaluonteiseksi”. Siihen kuuluu tiukka kuri, univormut ja sotilaalliset harjoitukset.

Koulutus sisältää myös erityisiä ”kiitollisuusharjoituksia” puoluetta kohtaan, raportti kertoo.