Turvapaikanhakijat

Euroopan komissio julkaisee tänään keskiviikkona pitkään odotetun ehdotuksensa Euroopan yhteisestä maahanmuuttopolitiikasta.

Bryssel

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on jo kertonut, että ehdotus pitää sisällään mallin, joka korvaa niin kutsutun Dublin-käytännön. Dublin-käytännön mukaan turvapaikanhakija lähetetään takaisin siihen maahan, johon hänet on rekisteröity ensimmäiseksi. Mallia ovat arvostelleet erityisesti suurimmat tulijoiden vastaanottajamaat, kuten Kreikka ja Italia.

Von der Leyen sanoi myös viime viikon suuressa EU-puheessaan, että hukkumisia ei saa tapahtua. Yksi paketin painopisteistä onkin Välimeren meripelastus. Siihen yritettiin löytää ratkaisua esimerkiksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019, mutta Italian, Saksan, Ranskan ja Italian ehdotukselle ei ole löytynyt toivottua laajaa kannatusta.

EU:n yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa on yritetty muovata vuoden 2015 pakolaiskriisistä lähtien. Vastuun jakaminen on ollut hankalaa, sillä erityisesti Puola, Unkari ja Bulgaria ovat vastahakoisia turvapaikanhakijoiden jakamiseen jäsenvaltioiden kesken. Myös Itävalta on vastustanut yhteisiä linjauksia.

Uudessa ehdotuksessa vastuunjakoa helpotetaan ”sponsorisopimuksilla”. Politicon ennakkotietojen mukaan turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta kieltäytyvä jäsenmaa voisi sponsoroida toisten jäsenmaiden palautuksia.

Uuden maahanmuuttopolitiikan kiireellisyyttä alleviivasi Kreikassa sijaitsevan Morian pakolaisleirin tuhoisa tulipalo syyskuussa.

”Uuden ehdotuksen jälkeen meillä ei pitäisi olla enää Morian tyyppisiä tilanteita”, maahanmuuttokomissaari Ylva Johansson sanoi Financial Times -lehden haastattelussa.

”Morian tilanne on näyttänyt, miten epäonnistunut tilanne on ilman yhteistä eurooppalaista turvapaikanhakupolitiikkaa”, Johansson sanoi.

Sponsorointi voisi Politicon mukaan pitää sisällään esimerkiksi kotiutuslentojen rahoittamista tai neuvottelemista vastaanottajamaan kanssa. Puheenjohtaja von der Leyen on painottanut aiemmissa puheenvuoroissaan, että EU:n on tehostettava palauttamista. Von der Leyenin mukaan jatkossa on erotettava yhä tehokkaammin ne, joilla on oikeus jäädä EU:hun, ja ne, joilla tätä oikeutta ei ole.

Paketissa painotetaan, että palautusten pitää onnistua kahdeksan kuukauden sisällä. Mikäli ”sponsorimaa” ei onnistu prosessissa, sen on otettava palautustoimien kohteena olevat ihmiset omaan maahansa. Lisäksi komissio ehdottaa, että tulijoiden taustoja selvitettäisiin tarkemmin jo rajalla.

Komission ehdotus etenee jäsenmaiden käsittelyyn syksyllä.