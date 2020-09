Pitkän linjan senaattori tunnettiin ennen keskitien kulkijana. Nyt hän taistelee poliittisen uransa jatkosta puolustamalla Trumpia.

Senaattori Lindsey Graham närkästyi joulukuussa 2015 pyrkiessään yhä republikaanien presidenttiehdokkaaksi. Kilpakumppani Donald Trump oli Grahamin mielestä mennyt aivan liian pitkälle äänestäjien kosiskelussa.

”Tiedättekö, miten Amerikasta tehdään taas suuri? Kertomalla Donald Trumpille, että painu helvettiin”, Graham sanoi CNN-kanavan haastattelussa.

Ulkopolitiikan tuntija, Etelä-Carolinan senaattori Graham oli suuttunut siitä, että Trump vaati Yhdysvaltoja sulkemaan rajansa kaikilta muslimeilta. Grahamin mukaan Trump oli ”rasismilla leikkivä, muukalaisvihamielinen uskonnollinen kiihkoilija”.

Pari viikkoa myöhemmin Grahamin kampanja kuivui kokoon, kun taas Trump porskutti vaalivoittoon asti. Presidentiksi nousi mies, joka Grahamin silloisten puheiden mukaan ”ei edusta puoluettani eikä niitä arvoja, joiden puolesta miehet ja naiset univormuissaan taistelevat”.

Tuollaisten kommenttien jälkeen voisi kuvitella, että Grahamin ja Trumpin välit olisivat katkenneet pysyvästi. Mutta niin ei käynyt. Grahamista on tullut sittemmin Trumpin golfkaveri ja presidentin tärkeimpiä luottomiehiä senaatissa.

Vuodesta 2003 senaatissa istunut 65-vuotias Graham on viime päivinä noussut taas arvoon arvaamattomaan, kun Trump yrittää ennen marraskuun vaaleja runnoa läpi uuden konservatiivisen tuomarin nimityksen korkeimpaan oikeuteen viime perjantaina kuolleen liberaalin Ruth Bader Ginsburgin tilalle.

Graham johtaa senaatin oikeusvaliokuntaa ja hänen mielipiteellään on väliä siinä, saako Trump tahtonsa lävitse. Trumpin onneksi Grahamin mielipiteet ja periaatteet ovat hänen kaudellaan olleet taipuisaa muovailuvahaa.

Lindsay Graham matkalla 27. elokuuta Valkoisessa talossa pidettyyn tilaisuuteen, jossa Donald Trump vahvistettiin republikaanien presidenttiehdokkaaksi.­

Yhdysvaltain tv-kanavat ovat saaneet herkutella videolla, jossa Graham vuonna 2016 suorastaan kerjää pääsyä suurten takinkääntäjien Hall of Fameen. Tuolloin presidentti Barack Obama yritti kahdeksan kuukautta ennen vaaleja nimittää uutta korkeimman oikeuden tuomaria juuri kuolleen tuomarin Antonin Scalian tilalle.

Sellainen olisi äänestäjien tahdon pilkkaamista, republikaanit sanoivat ja jarruttivat nimityksen vahvistamista senaatin enemmistöaseman turvin aina Trumpin kauteen asti.

”Käyttäkää omia sanojani minua vastaan. Jos vuonna 2016 vallassa olisi republikaanien presidentti ja [korkeimman oikeuden] paikka aukeaisi virkakauden viimeisenä vuotena, voitte sanoa, että Lindsey Graham sanoi, että annetaan seuraavan presidentin – olipa hän kuka hyvänsä – tehdä tuo nimitys.”

Nyt kun korkeimman oikeuden tuomari kuoli alle kaksi kuukautta ennen vaaleja, aikaa onkin ihan riittävästi, eikä vaaleillakaan ole väliä. Graham puolusti kantansa muuttumista maanantaina sanomalla demokraateille: ”Itse tekisitte samoin.”

Siinä hän onkin oikeassa, että takinkäännökset ovat tuttuja Yhdysvaltain politiikassa ja puolueet puhkuvat pyhiä periaatteita enimmäkseen silloin, kun ovat altavastaajan asemassa. Tekopyhyys on usein käytetty termi, kun arvioidaan vastustajien tekemisiä.

Kansa pitää edustajainhuoneesta ja senaatista koostuvaa liittovaltion kongressia yleensä ottaen hyvin vähässä arvossa. Tuoreen Gallup-kyselyn mukaan vain 21 prosenttia amerikkalaisista hyväksyy kongressin toimet, kun 75 prosenttia suhtautuu lainsäädäntöelimeen kielteisesti.

Trumpin kannatus on kaksinkertaista kongressiin verrattuna. Viime mittauksessa hänen toimiaan tuki 42 prosenttia amerikkalaisista.

Mielenosoittaja vaati maanantaina Washingtonissa, että senaattori Lindsey Graham pitäisi sanansa sen suhteen, miten korkeimman oikeuden tuomarinimityksessä pitäisi edetä.­

Grahamin kääntyminen Trumpin tukijaksi ja uskotuksi perustuu siihen, että Trumpin vihamiesten on hyvin vaikea edetä republikaanipoliitikon uralla. Graham taistelee nyt omasta senaattorin paikastaan Etelä-Carolinassa, jossa hän on haastajansa, demokraatti Jaime Harrisonin, kanssa tasoissa mielipidekyselyissä.

”Isoisäni aina sanoi, että mies on sanojensa mittainen. Senaattori Graham, olet todistanut, että sanasi ovat arvottomia”, Harrison twiittasi korkeimman oikeuden jupakkaan liittyen.

Grahamin muutosprosessi käynnistyi hyvin nopeasti sen jälkeen, kun Trump nousi valtaan. Vuosi siitä, kun Graham oli ollut lähettämässä Trumpia helvettiin, hän torui amerikkalaista mediaa presidentin kaltoinkohtelusta.

”Minua huolestuttaa tämä Yhdysvaltain median loputon, loputon yritys leimata tätä tyyppiä joksikin sekopääksi [kook], joka ei ole kelvollinen presidentiksi”, Graham sanoi joulukuussa 2017.

Taas löytyi hersyvä Grahamin aiempi kommentti, joka ei ollut edes kovin vanha: ”Minusta hän on sekopää. Pidän häntä hulluna. Mielestäni hän ei ole kelvollinen presidentin virkaan”, Graham sanoi Trumpista helmikuussa 2016.

Graham on toki vain yksi monista republikaaneista, jotka ovat ymmärtäneet, että presidentin kanssa on pysyttävä väleissä. Kun The New York Timesin toimittaja kysyi Grahamilta, miksi hän oli muuttanut suhtautumistaan Trumpiin niin suuresti, Graham vastasi, että hän ”yrittää pysyä relevanttina”.

Siis varteenotettavana.

Graham oli presidentin luottomies esimerkiksi silloin, kun senaatissa käsiteltiin pari vuotta sitten korkeimpaan oikeuteen Trumpin nimittämän Brett Kavanaugh’n taustoja. Demokraatit kaivoivat Kavanaugh’n nuoruudesta lokaa, esimerkiksi väitetyn raiskausyrityksen, mitä Graham piti törkyisenä poliittisena juonena, jolla demokraatit yrittivät voittaa vuoden 2018 kongressivaalit.

”Voi pojat, te haluatte valtaa. Ja voi luoja, miten toivon, ettette sitä saa. Toivon, että Yhdysvaltain kansa näkee tämän huijauksen läpi”, enemmistössä istuva Graham ärjyi demokraateille.

Monia amerikkalaisia Grahamin käytös on hämmentänyt erityisesti siksi, että hänellä oli ennen maine keskitien kulkijana ja sillanrakentajana, joka saattoi tehdä yhteistyötä senaatin demokraattien kanssa esimerkiksi kampanjarahoitukseen, siirtolaisreformiin ja turvallisuuspolitiikkaan liittyen.

Graham oli Trumpin tukena myös tämän vuoden alussa, kun Trumpin virkarikosoikeudenkäynti siirtyi edustajainhuoneesta senaatille. Grahamin mukaan virkarikosjupakka oli ”surullinen ja naurettava huijaus”, joka oli saatettava nopeasti päätökseen.

Jälleen tv-kanavat pyörittivät vanhoja nauhoja. Niillä Graham vaati demokraattipresidentti Bill Clintonin seksisuhteiden perinpohjaista tonkimista virkarikosoikeudenkäynnissä 1999. Hänen mukaansa oli aika palauttaa ”kunniallisuus ja rehellisyys” presidentin virkahuoneeseen.

”Antakaa tosiasioiden puhua puolestaan. Älkää päättäkö kantaanne ennen kuin juttua on edes aloitettu”, Graham sanoi Clintonin tapauksesta.

Nyt näyttää siltä, että senaatin republikaanit ovat hyväksyneet Trumpin nimittämän korkeimman oikeuden tuomarin ennen kuin Trump on häntä nimittänyt. Trump on luvannut kertoa ehdokkaansa nimen lauantaina.