Pohjoismaat

Aiejulistus ei ole oikeudellisesti sitova asiakirja.

Suomi aikoo tiivistää alueellista puolustusyhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa erikseen sovittavin tavoin.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen, Norjan puolustusministeri Frank Bakke-Jensen ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist allekirjoittivat keskiviikkona iltapäivällä Norjan Lakselvissä asiaa koskevan aiejulistuksen.

Kolmenvälinen aiejulistus määrittää vain tavoitetason Suomen, Norjan ja Ruotsin puolustusyhteistyön tiivistämiseksi. Yhteisenä tavoitteena on ”saavuttaa kyky ja valmius suorittaa sotilaallisia operaatioita erikseen niin päätettäessä”.

”Kolmenvälinen puolustusyhteistyö tukee laajemman pohjoismaisen puolustusyhteistyön (Nordefco) tavoitetta vahvistaa kykyä toimia yhdessä rauhan, kriisin ja konfliktin olosuhteissa”, toteaa puolustusministeri Kaikkonen puolustusministeriön tiedotteessa.

Suomi on mukana kaikkien Pohjoismaiden yhteistyössä Nordefcossa, Britannian johtamissa JEF-joukoissa, Ranskan EI2-interventioaloitteessa ja Saksan kehysvaltiohankkeessa. Erilaisia yhteistoiminta-asiakirjoja on yhdeksän maan kanssa, eikä kolmikantakaan ole ihan uutta. Sellainen on Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa.

Hankkeen arvostelijoiden mukaan puolustusyhteistyön tiivistäminen Norjan kanssa on entistä vahvempi linkki sotilasliitto Natoon. Voit lukea aiheesta lisää pääkirjoitussivujemme tuoreesta kolumnista tämän linkin takaa.

Ministeri Kaikkosen mielestä kolmenvälinen yhteistyö täydentää myös Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan kahdenvälistä puolustusyhteistyötä.

Aiejulistus ei sisällä velvoitetta sotilaallisiin toimiin. Niihin ryhtyminen vaatisi aina erilliset kansalliset poliittiset päätökset. Aiejulistus ei myöskään ole oikeudellisesti sitova asiakirja.

”Tämä meni odotusten mukaisesti. Kyseessä on luonteva jatko Nordefcon 2025 -visioon, jonka puolustusministerit allekirjoittivat jo vuonna 2018”, kertoo allekirjoitusta seurannut puolustusministeriön apulaisosastopäällikö Janne Kuusela HS:lle puhelimitse.