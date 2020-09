Jos tilanne pysyy nykyisellään vaaleihin asti, yhden suurehkon osavaltion varmistaminen riittää Bidenille baalivoittoon. Trumpin kampanjaa hermostuttaa täpärä tilanne jopa Texasissa.

Yhdysvaltain presidentinvaaleihin on aikaa 40 päivää. Mielipidekyselyjen mukaan vaalit voittaa suurella todennäköisyydellä demokraattien ehdokas Joe Biden, mutta ennen vaaleja voi tapahtua mitä vain.

HS:n interaktiivisella kartalla voit nyt kokeilla itse, miten eri osavaltioiden kääntyminen Donald Trumpille tai Bidenille muuttaisi lopputulosta.

Painamalla osavaltion kohdalta näet saman tien, miten tilanteen vaihtuminen Bidenin tai Trumpin voitoksi vaikkapa Arizonassa vaikuttaa ehdokkaiden kokonaistilanteeseen.

Osavaltion pohjaväri kertoo tämänhetkisen gallup-tilanteen. Taustalla on useiden kyselyiden keskiarvo. Kiinnostavaa voi olla klikkailla esimerkiksi keltaisella merkittyjä eli tasaväkisiä vaa’ankieliosavaltioita. Väri vaihtuu joka klikkauksella.

Juuri nyt grafiikka näyttää siltä, että istuvalla republikaanipresidentti Trumpilla on vuori kiivettävänään. Biden on niin voimakkaassa johtoasemassa, että hänellä on varaa menettää joitakin tärkeitä osavaltioita ja silti voittaa istuva republikaanipresidentti.

Yhdysvaltain vaalijärjestelmässä kukin osavaltio saa karkeasti ottaen asukaslukuunsa suhteutetun määrän valitsijamiehiä, joita on maanlaajuisesti yhteensä 538. Voittoon tarvitaan 270 valitsijamiestä.

Se, joka saa osavaltion äänten enemmistön, voittaa taakseen kaikki siellä jaossa olevat valitsijamiehet paria poikkeusta (Nebraska ja Maine) lukuun ottamatta. Päivittyvän kartan yhteydessä kerrotaan lisää HS:n käyttämästä metodista.

Keskiviikkoon mennessä julkaistujen osavaltiokohtaisten kyselyiden perusteella Biden on voittamassa melko suurella varmuudella 258 valitsijamiestä, kun Trump voi rauhallisin mielin uskoa 125 valitsijamiehen voittoon. Lopuista taistellaan.

Kartasta näkee, että yhdenkin suuren täpärän osavaltion kääntyminen Bidenin hyväksi voisi puskea Bidenin voittoon, jos kaikkien ”varmojen” osavaltioiden tilanne pysyisi vaaliin asti ennallaan. Näin kävisi, vaikka Trump korjaisi voiton muissa täpärissä taistoissa.

Katseet saattavat kiinnittyä esimerkiksi Pennsylvaniaan, jossa on tarjolla mahtava 20 valitsijamiehen potti. Pennsylvania oli vielä äskettäin melko hyvin Bidenin hallussa, mutta nyt se lasketaankin kovasti kilpailtaviin osavaltioihin.

Yhdysvaltain politiikkaa ahnaasti seuraavat saattoivat huomata, että Trump oli tiistaina kampanjoimassa Pittsburghissa, joka sijaitsee tietenkin Pennsylvaniassa. Se tarkoittaa, että presidentti näkee siellä uutta toivoa.

Sen sijaan esimerkiksi Wisconsinissa ja Michiganissa tehdyt kyselyt ovat olleet viime aikoina pettymys Trumpille. Nämä kaksi osavaltiota ja Pennsylvania ratkaisivat Trumpin vaalivoiton 2016. Hän löi demokraatti Hillary Clintonin kaikissa niissä – niukasti, mutta kuitenkin.

Jos tämän hetkisellä tilanteella käy kartalla muuttamassa nämä kaikki kolme osavaltiota punaisiksi eli Trumpille meneviksi, huomaa, että sekään ei riittäisi enää Trumpin voittoon. Trump tarvitsee varman voiton myös Floridassa ja monessa muussa osavaltiossa.

Trumpin väkeä hirvittää se, että jopa Texasin osavaltiossa on tällä hetkellä hyvin täpärä tilanne. Trumpilla on osavaltiossa vain parin prosenttiyksikön johtoasema, kun tavallisesti Texas on laskettu presidentinvaaleissa automaattisesti republikaanien punaisen värin laariin.

Kuten usein Yhdysvaltain vaalien alla: on aika kiinnittää turvavyöt!