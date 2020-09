Sananvapaus

Vuonna 2015 kaksi veljestä ampui Charlie Hebdon toimituksessa 12 ihmistä ja väitti ”kostaneensa profeetan puolesta”. Avustamisesta epäillyt ovat nyt oikeudessa.

Verilöylyn kohteeksi vuonna 2015 joutunut ranskalaisen Charlie Hebdo -satiirilehden toimitus on saanut jälleen tappouhkauksia julkaistuaan tässä kuussa uudelleen profeetta Muhammediin liittyviksi katsottuja piirroksia.

Tämän johdosta yli sata ranskalaismediaa allekirjoitti keskiviikkona julkaistun avoimen kirjeen, jossa pyydetään kansalaisia tukemaan aikakauslehteä ja sen toimittajia.

Verilöyly tapahtui 7. tammikuuta vuonna 2015. Veljekset Saïd ja Chérif Kouachi hyökkäsivät toimitukseen rynnäkkökiväärien kanssa ja tappoivat 12 ihmistä. He huusivat ”kostaneensa profeetan puolesta”, koska lehden satiirisissa kuvissa on nähty myös hahmoja, jotka oli miellettävissä profeetta Muhammediksi.

Christian Guemyn eli katutaiteilija C215:n tribuutti verilöylyn uhreille kuvattiin Pariisissa 28. elokuuta.­

Murhaajaveljekset kuolivat pidätysyrityksen yhteydessä kaksi päivää myöhemmin. Erillisessä pidätysyrityksessä kuoli samana päivänä myös veljesten tuttava Amédy Coulibaly, joka oli 8. tammikuuta tappanut poliisin ja 9. tammikuuta ottanut kosher-kaupassa panttivankeja, joista hän tappoi neljä ennen omaa kuolemaansa.

Verilöyly sai aikaan maailmanlaajuisen sympatian aallon ”Je suis Charlie” (Minä olen Charlie) -tunnuksen alla.

11. tammikuuta 2015 Pariisissa järjestettiin ”Minä olen Charlie” -marssi, johon osallistui noin kaksi miljoonaa ihmistä, mukana neljänkymmenen valtion johtajat.

Kaksi päivää myöhemmin Charlie Hebdo -lehti sai kauppoihin uuden numeron. Otsikkona oli ”kaikki on annettu anteeksi” ja kannessa näkyi itkevä piirroshahmo, jonka voi mieltää profeetta Muhammediksi.

Hän pitää käsissään kylttiä ”Minä olen Charlie”.

Tammikuun 13. päivänä 2015 otetussa kuvassa Charlie Hebdo -lehden kansikuva.­

Charlie Hebdo -lehti julkaisi satiirisempia aiheeseen liittyviä karikatyyrejään uudelleen nyt, kun iskujen avustamisesta epäiltyjen oikeudenkäynti on alkanut.

Kuvat ilmestyivät kannen saatetekstillä: Tout ça, pour ça eli vapaasti suomennettuna ”Kaikki tämä (vain) tämän vuoksi”.

Lehden toimituksen mukaan he ovat odottaneet oikeaa hetkeä kuvien uudelleenjulkaisulle.

”Meitä on tammikuun 2015 jälkeen usein pyydetty julkaisemaan karikatyyrejä Muhammedista. Olemme aina kieltäytyneet, emme siksi, että se olisi kiellettyä, laki sallii sen, vaan koska tarvitsimme hyvän syyn tehdä sen”, toimitus selittää.

Oikeudenkäynti tarjosi kontekstin, jossa ihmiset voivat halutessaan nähdä millainen sisältö oli kuolleiden veljesten mielestä motiivi joukkomurhaan.

Julkaisu on vastaus myös kriitikoille, joiden mielestä lehdestä tuli verilöylyn jälkeen ”liian pehmeä” ääri-islamisteja kohtaan. Lehti on tunnettu tarkoituksellisenkin mauttomasta huumorista, joka kohdistuu kaiken muun ohella usein suurvaltojen johtajiin ja varsin usein myös kaikkiin suuriin uskontoihin.

Puolustusasianajaja Jean Chevais vastasi journalistien kysymyksiin Pariisissa maanantaina. Neljäätoista syytetään Charlie Hebdo -lehden työntekijöiden joukkomurhan avustamisesta. Oikeudenkäynti jatkuu marraskuulle.­

Oikeudessa syytetään neljäätoista epäiltyä, joista kolme on kateissa: Coulibalyn vaimo Hayat Boumeddiene ja kaksi hänen epäiltyä apuriaan. Ranskalaislehti Le Monden mukaan Boumeddiene auttoi miestään iskuissa ja oli perheen radikalisoitumisen taustalla.

Epäiltyjä syytetään muun muassa aseiden hankkimisesta ja kuljetuksista. Brittilehti The Guardianin mukaan suurin osa tavoitetuista 11 syytetystä on myöntänyt auttaneensa tekijöitä aseiden saannissa tietämättä, että suunnitelmissa on satiirilehden tekijöiden joukkomurha.

Kuvien uusintajulkaisun sisältävä numero myytiin nopeasti loppuun Ranskassa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi tiistaina, että maassa on ilmaisunvapaus, eikä hänen tehtävänsä ole tuomita uudelleenjulkaisua. Hän toivoi samalla, että kansalaiset osoittaisivat kunnioitusta toisiaan kohtaan ja välttäisivät ”vihan dialogia”.

Ranskalaisen CFCM-muslimijärjestön puheenjohtaja Mohammed Moussaoui muistutti, että karikatyyrien vapaus on taattu kaikille, kuten myös vapaus rakastaa tai olla rakastamatta niitä.

”Mikään ei oikeuta väkivaltaa”, hän sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Uudelleenjulkaisu herätti kuitenkin myös vastalauseita ja aggressiivisia mielenosoituksia joissakin muslimijohtoisissa maissa.

Lahoressa Pakistanissa järjestettiin Ranskaa vastustava mielenosoitus 10. syyskuuta, kun Charlie Hebdo oli julkaissut uudelleen kuuluisat karikatyyrinsä.­

Istanbulissa mielenosoittajat varoittivat Ranskan presidentin Emmanuel Macronin maksavan ”kovan hinnan” siitä, että Ranskan ilmaisunvapaus takasi Charlie Hebdo -lehdelle mahdollisuuden julkaista kuuluisat karikatyyrit uudelleen.­

Pakistanin ulkoministeriö kirjoitti Twitterissä, että ”miljardien muslimien tunteiden loukkaaminen ei ole oikeutettua lehdistön- ja ilmaisunvapauden nimissä”.

Ministeriön mukaan julkaisu heikentää maailmanlaajuisia pyrkimyksiä rauhalliseen rinnakkaiseloon uskontojenväliseen harmoniaan.

Osa uudelleenjulkaisun tuomitsijoista meni paljon pidemmälle ja ylsi siis uusiin tappouhkauksiin. France 24 -sivuston mukaan tappouhkauksia tekivät esimerkiksi al-Qaida-aktivistit.

”Uhkaukset olivat sen verran vakavasti otettavia, että poliisi pyysi minua jättämään kotini kymmenessä minuutissa”, poliisisuojelussa vuodesta 2015 ollut Charlie Hebdo -lehden henkilöstöpäällikkö Marika Bret kertoi Le Point -lehdelle.

”Meitä kohtaan tunnetaan yhä järjetön määrä vihaa.”