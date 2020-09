Penttiset elävät todeksi monen tietotyöläisen pakofantasiaa: He seilasivat Pellingistä löydetyn valetroolarin kodikseen Berliiniin

Laivaremontti vei liikakilot, palautti yöunet ja teki Penttisen pariskunnan onnelliseksi.

Berliini

Kun laivan kone käynnistettiin alkukesästä Porvoon Pellingissä, se murahti juuri oikealla tavalla. Anitra Bohman-Penttisestä se tuntui sanovan: ”Mähän sanoin sulle, että mä oon kunnossa. Ostakaa mut, tulkaa mun miehistöks, viekää mut sinne Berliiniin!”

Liikutuksen kyynelet tulevat vieläkin silmiin, kun Bohman-Penttinen kuvaa ensitapaamista. Nyt laiva on saanut nimekseen Suukko II ja se kelluu Berliinin länsipuolella Spandaussa.

Suukko II on jo toinen vanha troolari, jonka Samuli Penttinen ja Anitra Bohman-Penttinen ovat kunnostaneet asuttavaksi. ”Kunnostaminen” tosin voi olla vähäinen ilmaisu. Laivan remontissa meni koko kesä, ja töitä paiskittiin aamusta iltaan.

Samuli Penttinen kertoo, että hommassa vartalosta hävisi 15 kiloa, univaikeudet katosivat ja hartiat asettuivat oikeille paikoilleen.

Penttisten elämäntapavalinta kuulostaa monen tietotyöläisen pakofantasian toteutumalta: oma asuntolaiva boheemissa Berliinissä. Nyt täytyy siis selvittää, kuinka se saavutetaan.

Ensin pitää tietysti löytää sopiva laiva.

Suukko II on rakennettu vuonna 1968 Neuvostoliitossa, Volgan suistossa Astrakhanin telakalla, joka on edelleen toiminnassa. Neuvostoliitossa sen tehtävä oli esittää kalastustroolaria, Anitra Bohman-Penttinen kertoo. Kalan tuoksua tai suomuja sen ruumassa ei kuitenkaan ole.

”Näitä käytettiin vakoiluun”, hän sanoo. Laivan kajuutasta löytyi runsaasti venäjänkielisiä karttoja, joista Ruotsin, Tanskan ja Britannian rannikkoalueita oli ympäröity siististi keltaisella tussilla. Pieniä saaria koskevia rantautumisohjeitakin oli kirjattu.

”Kunpa Suukko osaisi puhua”, Bohman-Penttinen huokaa.

Laivasta löytyneessä kartassa on Ruotsin rannikkoa koskevia muistiinpanoja.­

Suukko II:a ohjataan vanhalla ruorilla ja verkossa toimivilla navigointijärjestelmillä. Laivakissa Namu tuli Penttisten mukana Suomesta.­

Samuli Penttinen löysi laivan netin venepalstalta. Ennen heitä se on ollut useilla suomalaisilla omistajilla, mutta ei tätä ennen päivittäisessä käytössä. Kannella oli linnunpesiä, ja laivan kunto oli monin paikoin alkuperäinen.

Suukon paino on 110 tonnia ja pituus vajaat 24 metriä. Sen sisätiloihin on valmistumassa koti Penttisten perheelle, johon kuuluu vanhempien lisäksi neljä aikuista lasta, joista vain nuorin asuu kotona.

Puulämmitteinen sauna ja kotitoimisto ovat jo valmiita, mutta kaikkein jännittävin asia on vielä tulossa: teatteri.

Bohman-Penttisellä on ollut oma pieni teatteri Berliinissä jo muutaman vuoden. Nyt Suukon ruumaan remontoidaan parhaillaan teatteritilaa. Normaalioloissa sinne mahtuisi 50 katsojaa, koronarajoituksilla ehkä 20. Bohman-Penttinen on suunnitellut jo pienoisoopperaa ja jatkoa lastenmusikaalille, joka on jo tehty.

Pientä teatteria pitämälläkin voi Penttisten kokemuksen mukaan Berliinissä elää.

”Pitää vain löytää oma profiili. Turha yrittääkään Goethea tai queerkabareeta”, Bohman-Penttinen sanoo.

Luovia aloja tuetaan Suomea paremmin, yleisöä on enemmän, verotus on vähän kevyempää, ja minijobilla voi palkata halvalla ihmisiä töihin. Minijob on työllistämismuoto, jossa sosiaaliturva täydentää työntekijän pientä palkkaa.

Suukko II:n remontti on yhä kesken, eikä sillä ole Berliinissä vielä pysyvää satamapaikkaa. Jo vuosia Berliinissä asuneet Penttiset ovat kuitenkin luottavaisia, sillä heidän kokemuksensa mukaan asiat tapaavat järjestyä.

”En nyt halua haukkua Suomea, mutta kyllä täällä on paljon enemmän mahdollisuuksia”, Samuli sanoo. Hän tekee päätyönään keksintöjä, ja löysi juuri vastikään mahdollisen uuden asiakkaan miehestä, joka sattumalta käveli laivan ohi ja ryhtyi juttusille.

Unelmien toteuttaminen on kovaa työtä, se käy selväksi. Vanhan troolarin voi ostaa alle 20 000 eurolla, mutta sen kunnostus onkin toinen juttu. Samuli Penttisen mukaan on oltava joko paljon osaamista ja aikaa tai todella paljon rahaa.

Suukossa on tehty isoja asioita, kuten suoristettu rautaisia kylkiä, purettu ja rakennettu seiniä, vedetty sähköjä ja niin edelleen. Kaiken Penttiset ovat pystyneet tekemään itse, sillä Samulilla on useita ammattipätevyyksiä insinöörintyönsä ohessa.

Laivaelämä ei ole perheelle hetken huumaus. HS kertoi Penttisten laivaelämästä vuonna 2015, jolloin heidän kotinaan oli ensimmäinen Suukko.

Vuosi sitten kesällä ensimmäinen Suukko vietti jo uutta elämää uuden perheen kotina Helsingissä.

Suukko II:n Penttiset kunnostivat kesällä Porissa Reposaaren telakalla ja ajoivat sen sitten Ruotsin rannikkoa pitkin Berliiniin. Matka sujui hyvässä säässä, ja matkan aikana remontti laivalla jatkui. Sauna valmistui onneksi jo Ahvenanmaalla.

”Välillä pysähdyttiin ruokakaupassa käyntiä varten, ja sitten illalla seitsemän, kahdeksan maissa katseltiin yöpymispaikkaa ja aamulla jatkettiin”, Samuli kertoo. Kolme viikkoa kului merellä ja yksi kokonainen viikko Pohjois-Saksan kanavissa.

Taloudellisella kulutuksella Suukko kulkee 6–7 solmua, kun rahtilaivat kulkevat 8–9 solmua. Monille suomalaisille tutut Finnlinesin alukset ehtivät 22 solmun vauhdillaan runsaassa vuorokaudessa Suomesta Saksaan.

Tanskan aluevesillä Penttiset seilasivat vahingossa merellä olevalle tuulivoimalatyömaalle, kun meri-VHF-radiossa oli unohtunut säätiedotuksista kertova kanava päälle.

Oikean kanavan löydyttyä radiosta kuului: ”Suukko two, Suukko two. Olette juuri ylittäneet yhden rajoitetun alueen ja lähestymässä toista”, Bohman-Penttinen kertoo. Lopulta Suukkoa lähestynyt vartioveneen miehistö oli kuitenkin hyvin ystävällinen matkaajia kohtaan.

Niin olivat myös Saksan rajavalvojat, jotka kutsuivat ensin päättäväisesti ”Suukko zweita”, mutta sitten ilahtuivat, kun sinivalkoisen troolarin tarina paljastui heille.

Samuli Penttinen kertoo, että merenkulku on intensiivistä työtä jo jatkuvan sään ja muiden olosuhteiden tarkkailun takia, puhumattakaan laivan ohjaamisesta ja kunnossapidosta.

”Ymmärrän hyvin, että merellä ollaan kolme viikkoa töissä ja sitten kaksi viikkoa vapaalla.”

Penttisten mukaan laivaremontti toi rankkuudestaan huolimatta mukanaan fyysistä ja henkistä hyvää oloa, johon ystävätkin ovat kiinnittäneet huomiota.­

Sinivalkoinen troolari herättää Spandaussa monien uteliaiden huomion.­

Nyt Penttiset odottavat pysyvää paikkaa Berliinin jokivarsilta. Berliini ei ole mikään asuntolaivojen paratiisi. Vuokra saattaa olla kaupungin laitamilla vain pari sataa euroa vuodessa, mutta paikkoja ei ole paljon tarjolla.

Spandaussa Suukko II:een on suhtauduttu enimmäkseen iloisesti. Ohikulkijat pysähtyvät ihastelemaan sitä, ja moni tunnistaa laivan perässä liehuvan Suomen lipun.

Yksi lähellä asuva mies tosin kiikaroi laivoja lähes päätyökseen ja soittaa poliisit heti, jos ääntä pitävää apukonetta käytetään laivassa. Poliisit ovat ystävällisiä, mutta Penttiset eivät halua olla häiriöksi naapureille eivätkä tee äänekkäitä remontteja.

Penttiset ovat tyytyväisiä. Toisaalta kaikki on vasta alussa, vaikka paljon on jo saatu aikaan. Eläkepäivillä he saattavat ajaa Suukkonsa Välimerelle, Tahitille tai mihin tahansa.

”Unelmien eteen kannattaa tehdä töitä. Unelmat voi olla hullujakin, mutta ehkä ne kannattaa toteuttaa”, Bohman-Penttinen sanoo.