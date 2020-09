Trumpin uusi tuomari­nimitys on mahdollista runnoa läpi ennen vaaleja – HS vastaa keskeisiin kysymyksiin korkeimman oikeuden kiistasta

Tuomari Ginsburgin kuolema toi arvaamattoman käänteen Yhdysvaltain vaalisyksyyn. Trump kytki seuraajan valinnan väitteeseensä, jonka mukaan tuomareita tarvitaan vielä ratkomaan vaalien epäselvyyksiä.

Presidentti Donald Trump saattaa onnistua tavoitteessaan, jonka mukaan Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen nimitetään uusi tuomari pikavauhtia jo ennen presidentinvaaleja. Nimityksestä tuli vaalivuoteen yllätyskäänne, kun liberaali tuomari Ruth Bader Ginsburg kuoli perjantaina.

Presidentti teki pian selväksi, että hän haluaa Ginsburgille seuraajan jo ennen 3. marraskuuta pidettäviä vaaleja. Tiistaina hänen uutisoitiin saavan senaattori Mitt Romneyltä tukea, joka voi ratkaista koko asian.

Yhdysvalloissa ei ole aiemmin koettu tilannetta, jossa korkeimman oikeuden tuomarin paikka tulee täytettäväksi näin lähellä vaaleja.

HS vastaa keskeisiin kysymyksiin uuden tuomarin valintaan liittyen.

Miksi Trump haluaa nimittää seuraajan näin nopeasti?

Trump toivoo saavansa liberaalin Ginsburgin jättämälle paikalle konservatiivisen tuomarin, mikä keikauttaisi oikeuden valtasuhteet asentoon 6–3 konservatiivien hyväksi. Se voisi parantaa hänen mahdollisuuksiaan vaaleissa ja saada hänen kannattajakuntansa sankoin joukoin liikkeelle.

Uuden tuomarin valinnan ympärille syntyvä sirkus syö myös uutistilaa Trumpin virheiltä, etenkin koronakriisin huonolta hoidolta. Tiistaina Yhdysvalloissa kirjattiin 200 000. koronakuolema. Nyt amerikkalaiset saavat muuta ajattelemista, kuten uuden tuomariehdokkaan kannat aborttiin, aseenkantoon, siirtolaisiin ja niin edelleen.

Tiistaina Trump löi aikataululleen uuden, kierteisen perustelun. Hänen mukaansa korkeimmassa oikeudessa pitää olla yhdeksän tuomaria vaalien varalle. Presidentti näet epäilee demokraatteja suuresta ”vaalihuijauksesta”, joka päätyy mahdollisesti korkeimman oikeuden ratkottavaksi.

Trump on puhunut kuukausia siitä, kuinka laajamittainen postiäänestäminen johtaa ”vaalien varastamiseen”. Erityisesti demokraatit haluavat äänestää postitse. Aiemmissa vaaleissa postitse äänestämiseen ei ole liittynyt merkittävää vilppiä.

Mitä mieltä ovat demokraatit?

Demokraatit ovat vedonneet Trumpiin ja tuomarin valinnan kannalta keskeisiin senaatin republikaaneihin, että nämä jättäisivät nimityksen vaalien jälkeiseen aikaan.

”Vetoan senaatin republikaaneihin: seuratkaa omaatuntoanne. Antakaa kansan päättää, viilentäkää liekkejä, jotka nielevät maatamme”, demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on sanonut.

Monet ovat sitä mieltä, että nyt pitäisi ensin kuulla amerikkalaisia äänestäjiä ja antaa vaaleissa valittujen päättäjien ratkaista uuden tuomarin nimi. Monet ovat jo äänestäneet vaaleissa ennakkoon, ja niin aikoo tehdä jopa yli puolet kansasta.

CNBC-kanavan teettämässä kyselyssä amerikkalaisista 37 prosenttia sanoi, että Trump voi nimittää uuden tuomarin, vaikka hän häviäisikin vaalit. 57 prosentin mielestä nimitys kuuluu presidentinvaalien voittajalle.

Miten republikaanit näkevät asian?

Suurin osa senaatin republikaaneista tukee asiassa Trumpia, vaikka republikaanit eivät vuonna 2016 suostuneet käsittelemään demokraattipresidentti Barack Obaman tuomarinimitystä. Silloinkin oli vaalivuosi, ja tuomari Antonin Scalia oli kuollut runsaat kahdeksan kuukautta ennen vaaleja.

Kaksi republikaanisenaattoria on kuitenkin sanonut, että he eivät halua nimitysprosessia ennen vaaleja. Republikaaneilla on senaatissa 53–47-enemmistö, ja tuomarin valintaan tarvitaan 51 ääntä.

Tiistaina uutisoitiin, että myös utahilainen republikaanisenaattori Mitt Romney on kallistunut Trumpin pika-aikataulun kannalle. Romneyn ilmoituksen tulkittiin tarkoittavan, että Trump saa puolelleen enemmistön senaatissa, vaikka kaikki demokraatit ja kaksi republikaania äänestäisivät tuomarinimitystä vastaan. Vaalivuonna joku republikaani voi kuitenkin luistaa vielä riveistä.

Romney oli ainoa republikaani, joka äänesti Trumpin syrjäyttämisen puolesta helmikuussa päättyneessä virkarikosoikeudenkäynnissä.

Kuka se uusi tuomari on?

Vielä emme tiedä. Trump aikoo ilmoittaa tämän viikon lauantaina, kenet hän nimittää virkaan.

Veikkausten kärjessä on ollut konservatiivinen Amy Coney Barrett, joka on liittovaltion vetoomustuomioistuimen tuomari. Trumpilla on muitakin konservatiivisia ehdokkaita mielessään.

Voidaanko asia todella hoitaa 40 päivässä ennen vaaleja?

Korkeimman oikeuden tuomarit on yleensä vahvistettu senaatissa noin 70 päivän päästä heidän nimityksistään. Mitään virallista sääntöä aikataulusta ei kuitenkaan ole. Jotkin prosessit ovat kestäneet huomattavasti pidempään, toiset ovat edenneet rivakammin.

Toinen vaihtoehto on vahvistaa tuomarinimitys piakkoin vaalien jälkeen. Nykyinen senaatti on vallassa, tosin niin sanottuna ”rampana ankkana”, tammikuun 3. päivään saakka.

Nimitys olisi mahdollista vahvistaa vielä sen jälkeenkin, mutta se edellyttäisi, etteivät republikaanit menetä enemmistöään senaatissa marraskuun 3. päivän vaaleissa. Presidentin valta vaihtuu puoliltapäivin 20. tammikuuta 2021.

Mutta eikö senaatissa enää vaaditakaan 60 jäsenen enemmistöä?

Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell jyräsi vuonna 2017 läpi sääntömuutoksen korkeimman oikeuden tuomareiden hyväksynnästä. Sen hän teki, jotta demokraatit eivät pystyisi jarruttamaan Trumpin nimittämän tuomarin Neil Gorsuchin valintaa tehtävään.

Demokraatit raivostuivat, sillä McConnell turvautui niin sanottuun ”ydinaseoptioon”, joka soti senaatin pitkiä perinteitä vastaan.

Neljä vuotta aiemmin demokraatit olivat kuitenkin itse turvautuneet samaan ja muuttaneet sääntöjä runnoakseen läpi demokraattipresidentti Barack Obaman tuomarinimityksiä, joita republikaanit kampittivat. Kyse oli alemman tason tuomareista, mutta idea oli sama.

Mitä vaikutuksia tuomarivalinnalla on senaatinvaaleihin?

Tämä on suuri kysymysmerkki, ja tilanne vaihtelee osavaltiosta ja senaattorista toiseen. Tänä vuonna senaatin sadasta nykyjäsenestä 38:n paikka on katkolla vaaleissa. Heistä 25 on republikaaneja.

Tuomariehdokkaan televisioitu kuuleminen voi tuoda joillekin republikaaneille tärkeää näkyvyyttä, kun taas toisilla senaatissa istuminen on pois äänestäjien tapaamisista. Senaatin pitäisi jäädä tauolle lokakuun puolivälissä, mutta tuomariprosessi voi muuttaa aikataulua.

On mahdollista, että tuomarinimityksen aiheuttama suuttumus nostaa demokraattien äänestysaktiivisuutta. Toisaalta se saattaa myös vahvistaa republikaanien rivejä, kun ne pääsevät hurraamaan presidentille ja häntä tukeneille senaattoreille.

Lähteitä: Uutistoimisto AP, The New York Times, NBC, CNBC, The Hill, Fivethirtyeight.com, HS.