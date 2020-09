Ruotsin hedelmällisyysluku on laskenut koko 2010-luvun. Nyt sen ennustetaan kääntyvän nousuun, kun 1990-luvun suuret ikäluokat tulevat lapsentekoikään. Koronaviruksen vaikutusta syntyvyyteen ei kuitenkaan vielä tiedetä.

Tukholma

Täällä Tukholman Södermalmilla on vaikea uskoa, että Ruotsin syntyvyysluvut ovat laskusuunnassa.

Perjantaisena aamupäivänä kymmeniä lapsia leikkii puistossa päiväkodin ohjaajien valvonnassa, ja kaduilla kulkee vanhempainvapaitaan viettäviä isiä ja äitejä.

Niin kuin Siri Barje, jonka vaunuissa istuvat 8-kuukautinen Otto ja 3-vuotias Jack.

”Minä luulin, että nyt on käynnissä vauvabuumi. Siltä ainakin näyttää, kun katsoo täällä ympärilleen”, Barje sanoo suositun Nytorgetin puiston vieressä.

”Normaali ajatus on se, että ihmiset haluavat tehdä uran ennen lasten hankintaa. Itse en ajattele niin. Lapsen voi hankkia ja hoitaa kaiken muun siinä samalla. Lapset ovat fantastisia, täynnä rakkautta”, sanoo Siri Barje.­

Buumia ei ole. Ruotsin hedelmällisyysluku on laskenut vuodesta 2010 saakka. Vielä vuonna 2010 hedelmällisyysluku eli se, kuinka monta lasta nainen keskimäärin synnyttää, oli Ruotsissa 1,98. Viime vuonna se oli 1,71, ja tänä vuonna lasku on jatkunut.

”Ehkä ihmiset eivät tapaa toisiaan niin kuin ennen. Istutaan koneiden ja kännyköiden ääressä. Voi olla, että ilmastonmuutos ahdistaa. Uskon, että syntyvyys kulkee aalloissa: nyt se on alhaalla, mutta tulee vielä ylös”, sanoo Barje.

Suomessa hedelmällisyysluvun laskua on kauhisteltu jo pitkään, ja väestön määrän Suomessa uskotaan kääntyvän laskusuuntaan ensi vuosikymmenellä. Suomen hedelmällisyysluku oli viime vuonna 1,35.

Väestöliitto peräänkuulutti Suomen väestökehityksestä lisää poliittista keskustelua syyskuun alussa julkaistussa raportissaan.

”Jos emme voi ennakoida, millainen väestömme on tulevaisuudessa, teemme vääriä päätöksiä muilla politiikan osa-alueilla”, sanoi Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Vielä ei ole kuitenkaan aika soittaa hälytyskelloja, sanoo Tukholman yliopiston väestötieteen professori Gunnar Andersson. Siis Ruotsissa.

Suomessa ja esimerkiksi Norjassa hälytyskellojen tuleekin vähän soida, Andersson sanoo.

”Ruotsissa hedelmällisyysluvun lasku ei ole ollut niin nopeaa kuin Suomessa ja esimerkiksi Norjassa.”

Suomea ja Ruotsia erottaa Anderssonin mukaan esimerkiksi se, että Suomessa on suurempi osuus ihmisiä, jotka eivät hanki tai saa ollenkaan lapsia.

Eurooppalaisittain Ruotsin hedelmällisyysluku on suhteellisen korkea. Euroopan unionissa vain Turkilla (1,99) ja Ranskalla (1,88) oli vuonna 2018 korkeampi luku, kertoo Eurostatin tilasto.

Vaikka hedelmällisyysluku laskee, Ruotsin väestön odotetaan kasvavan pitkälle tulevaisuuteen. Taustalla on maahanmuutto.

Vuodesta 2010 vuoteen 2019 Ruotsin väkiluku kasvoi melkein miljoonalla ihmisellä, ja nyt Ruotsissa asuu 10,3 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2029 väkiluvun odotetaan ylittävän 11 miljoonaa.

Ulkomailla syntyneiden hedelmällisyysluku on Ruotsissa korkeampi kuin Ruotsissa syntyneillä. Viime vuosina Ruotsiin on muuttanut paljon ihmisiä esimerkiksi Syyriasta ja Irakista, ja näissä maissa syntyneiden hedelmällisyysluku on yli 2,1. Syyriassa ja Irakissa syntyneistä onkin tullut Ruotsin suurimmat maahanmuuttajaryhmät. Suomessa syntyneet ovat kolmanneksi suurin ryhmä.

Tutkijoiden mukaan myös ulkomailla syntyneiden hedelmällisyysluku on laskusuunnassa ja lähenee ajan myötä Ruotsissa syntyneiden lukua.

Mutta miksi hedelmällisyysluku laskee Ruotsissakin?

”Emme tarkalleen tiedä, mikä vie sitä alaspäin”, Andersson sanoo.

”Aiemmin oli selkeitä syitä, jotka oli mahdollista yhdistää rakenteellisiin tekijöihin, työmarkkinoihin, talouteen ja perhepoliittisiin uudistuksiin, mutta nyt emme vielä tiedä.”

Syitä voi Anderssonin mukaan hakea vuonna 2008 alkaneesta globaalista talouskriisistä, ja yleisestä epävarmuudesta, mutta ne eivät yksinään riitä selityksiksi.

”Kun hedelmällisyysluku vuonna 2010 alkoi mennä alaspäin, emme voineet enää yhdistää sitä työmarkkinoihin. Työmarkkinoiden tilanne oli Ruotsissa ja myös muissa Pohjoismaissa hyvä. Työttömyys oli alhainen, eikä perhepolitiikkakaan ollut huonoa.”

Anderssonin mukaan hedelmällisyysluku laskee Ruotsissa kaikkialla: maalla ja kaupungissa, koulutettujen ja kouluttamattomien joukossa, kaikissa ikäryhmissä.

Syy on arvoitus. Andersson kertoo, että asiaa tutkitaan parhaillaan yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa.

Mutta pian Ruotsin hedelmällisyysluvun pitäisi nousta.

Se johtuu siitä, että 1990-luvun alussa Ruotsissa syntyi suuria ikäluokkia, joita kutsutaan ruotsiksi nimellä ”stora kullarna”.

Tuolloin syntyneet lapset alkavat nyt täyttää 30 vuotta, ja näiden ikäluokkien odotetaan kääntävän Ruotsin hedelmällisyysluvun jälleen nousuun. Ruotsissa naiset saavat ensimmäisen lapsensa keskimäärin noin 29-vuotiaina kuten Suomessakin.

Mutta Ruotsin väestöennusteissa ei ole otettu huomioon yhtä asiaa, virusta, nimeltä korona.

Puolitoistavuotias Minin Lallet potkaisee palloa Nytorgetin puistossa. Isä Christophe Lallet ei ole pysyä perässä. Lallet uskoo, että epävarma taloustilanne vaikuttaa merkittävästi lasten hankintaan.

”Ihmiset haluavat olla taloudellisesti turvallisessa tilanteessa ennen kuin hankkivat lapsen”, Lallet kertoo.

Minin Lallet juoksi pallon perässä Nytorgetin nurmella.­

Kun Lalletin lapsi syntyi, hän oli 32-vuotias ja puoliso 37. Nuorempana Lallet ajatteli, että lapset tulee hankkia viimeistään 25 ikävuoteen mennessä. Nykyään harva ajattelee niin, hän uskoo.

”Ihmiset valitsevat uran, ja maailmassa houkuttelee moni muukin asia, mikä hidastaa ensimmäisen lapsen hankintaa. Matkailu, työnteko. Monet haluavat myös elää ennen lasta, pitää hauskaa ja saada turvallisen olon työelämässä ja myös parisuhteessa.”

Nina Jillefors istuu puiston penkillä korvanapit korvissaan. Viisikuukautinen Nour Jillefors nukkuu rattaissa. Myös Nina Jillefors uskoo taloustilanteen vaikuttavan ruotsalaisten intoon hankkia lapsia. Jilleforsin perheessä on kaksi lasta – ja lisääkin voisi tulla, jos Södermalmilta olisi helpompi löytää isoja asuntoja.

”Me rakastamme tätä aluetta, mutta asunnot ovat täällä hyvin kalliita. Jos haluaisimme lisää lapsia, meidän pitäisi muuttaa pois”, Jillefors sanoo.

Vuosina 1990–1991 Ruotsi eli nousukauden huippua. Vanhemmat tekivät rahaa ja lapsia. Ruotsin hedelmällisyysluku oli yli 2,1. Niin korkea luku ei ole ollut koskaan, kun katsoo tilastokeskuksen tilastoa, joka yltää 50 vuoden taakse. Luku 2,1 on juuri yli sen rajan, jonka myötä väestö korvaa itse itsensä.

Molempina vuosina Ruotsissa syntyi yli 120 000 lasta.

Sitten talous alkoi yskiä, ja lapsentekohommat jäivät.

Talouden kriisit vaikuttavatkin merkittävästi vanhempien haluun hankkia lapsia, sanoo Ruotsin tilastokeskuksen väestötutkija Lena Lundkvist. Koronakriisin lopulliset talousvaikutukset eivät ole vielä tiedossa, mutta isku tulee olemaan kova. Ruotsissa työttömyys lähenee jo kymmentä prosenttia.

”Työmarkkinoiden vaarallinen tilanne voi johtaa lasten määrän vähenemiseen, mutta tilanne on vielä epävarma”, Lundkvist sanoo.

Ruotsin väestöennusteisiin on laskettu 2020-luvun ensimmäisille viidelle vuodelle noin 5 000 lapsen vuosittainen lisäys, joka on korvamerkitty 1990-luvun alun suurille ikäluokille. Vielä ei osata sanoa, vaikuttaako koronaviruksen aiheuttama epävarmuus lapsimääriin.

”Sen näemme ensi vuonna”, Lundkvist sanoo.

Professori Gunnar Andersson näkee koronaviruksen yhtenä uutena epävarmuutena pitkällä listalla, johon on kirjattu asioita, jotka voivat vaikuttaa ihmisten intoon tehdä jälkikasvua.

”On ylikansoitusta, populismin nousua ja poliittista epävarmuutta, ilmastonmuutosta”, hän listaa.

Koronaviruksen vaikutuksen tähän keitokseen Andersson kiteyttää ruotsalaisella sanonnalla: korona on kuin lök på laxen, sipuli lohen päällä.

Ei ilmeisesti mitään herkkua.