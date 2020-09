Poliisi ampui maaliskuussa 26-vuotiaan mustaihoisen Taylorin kuoliaaksi tämän omassa asunnossa Kentuckyssa Louisvillessa. Kolmesta tilanteessa mukana olleesta poliisista kaksi välttyi syytteiltä kokonaan.

Kentuckyn osavaltion suuri valamiehistö nosti keskiviikkona syytteen mustaihoista Breonna Tayloria ampunutta poliisia vastaan Yhdysvalloissa, kertovat uutistoimistot. Syytettä ei kuitenkaan nostettu Taylorin kuolemasta, vaan ampumisesta naapureille aiheutuneen vaaran vuoksi.

Tapahtuma-aikaan kolme poliisia tunkeutui Taylorin kotiin osana huumerinkiin liittyvää tutkintaa. Kotietsintäluvan myöntäneelle tuomarille kerrottiin, että poliisi uskoi erään huumeiden myymisestä epäillyn miehen käyttävän Taylorin asuntoa huumelähetysten vastaanottamiseen.

Taylor ja hänen poikaystävänsä olivat sängyssä, kun poliisi murtautui asuntoon. Poliisin mukaan Taylorin poikaystävä ampui ja haavoitti yhtä poliisia reiteen. Poliisit alkoivat ampua asunnossa, ja luodit osuivat Tayloriin.

Taylorin poikaystävää syytetään murhan yrityksestä. Miehen asianajajan mukaan on kuitenkin olemassa näyttöä siitä, että poliisin reiteen osunut luoti oli tämän virkaveljen ampuma.

Kolmesta poliisista yksi sai keskiviikkona syytteen ihmishengen mielivaltaisesta vaarantamisesta. Uutistoimisto Reutersin ja uutistoimisto AP:n mukaan syyte ei kuitenkaan tullut Taylorin ampumisesta, vaan siitä, että luodit kantautuivat naapuriasuntoon saakka.

Kaksi muuta poliisia toimivat suuren valamiehistön mukaan lain oikeuttamalla tavalla, koska he puolustautuivat Taylorin poikaystävää vastaan.

Kentuckyn osavaltiossa ihmishengen mielivaltaisesta vaarantamisesta on kyse silloin, kun joku ilmentää äärimmäistä välinpitämättömyyttä ihmiselämän arvoa kohtaan ja käyttäytyy tavalla, joka aiheuttaa toiselle huomattavan kuolemanvaaran tai vakavan fyysisen vamman.

Rikoksesta voi saada enintään viisi vuotta vankeutta.

Kentuckyn osavaltion oikeusministerin Daniel Cameronin mukaan Tayloriin osui kotietsintätilanteessa kuusi luotia, joista yksi oli tappava.

Syytteet saanut poliisi on erotettu, ja kaksi muuta tilanteessa mukana ollutta poliisia on siirretty muihin tehtäviin. Cameronin mukaan on epätodennäköistä, että tapauksessa nostetaan enää muita syytteitä.

Taylorin kuolema on saanut paljon julkisuutta kesällä puhjenneissa rasisminvastaisissa mielenosoituksissa. Taylorille oikeutta halunneet suhtautuivat syytteeseen hyvin pettyneesti. Taylorin perheen asianajaja Ben Crump kutsui suuren valamiehistön päätöstä ”pöyristyttäväksi ja loukkaavaksi”.

Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI tutkii tapausta yhä.

Louisvillen kaupunki suostui maksamaan 12 miljoonan dollarin korvaukset Taylorin perheelle.

Oikaisu 23.9. kello 23.17: Poliisi sai syytteet vaaran aiheuttamisesta naapureille. Artikkelissa saattoi aiemmin saada virheellisen käsityksen, että syyte olisi tullut Breonna Taylorin ampumisesta.