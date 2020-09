Poliisien uskotaan selviävän vammoistaan. Mielenosoitukset saivat alkunsa, kun mustaihoisen Breonna Taylorin ampumistilanteessa mukana olleista poliiseista vain yksi sai syytteen, ja sekin tuli naapurien vaarantamisesta.

Kahta poliisia on ammuttu Louisvillessä Yhdysvalloissa, kertoo Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI uutistoimisto Reutersin mukaan. Paikallismedioiden mukaan myös toista poliisia olisi ammuttu, kertoo uutistoimisto AFP.

Poliisi on ottanut kahdesta ampumisesta epäillyn ihmisen kiinni, kertoo kaupungin väliaikainen poliisipäällikkö Robert Schroeder. Ammuttujen poliisien uskotaan selviävän vammoistaan, jotka eivät ole hengenvaarallisia.

Louisvillessä on käynnissä laajoja rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustavia mielenosoituksia. Protestit olivat päivällä rauhallisia, mutta kärjistyivät väkivaltaisiksi, kun raskaasti asteistautuneet poliisit alkoivat hajottaa ihmisjoukkoja kaupungin ulkonaliikkumiskiellon alettua kello 21.

Paikalla olleen Reutersin toimittajan mukaan väkijoukosta kuului useita laukauksia pian sen jälkeen, kun poliisi oli suihkuttanut pippurisumutetta ja heittänyt valokranaatin mielenosoittajia kohti.

Protestit Louisvillessä alkoivat paikallista aikaa keskiviikkona, kun Kentuckyn osavaltion suuri valamiehistö nosti syytteen mustaihoista Breonna Tayloria ampunutta poliisia vastaan. Syytettä ei kuitenkaan nostettu Taylorin kuolemasta, vaan ampumisesta naapureille aiheutuneen vaaran vuoksi.

Poliisi ampui maaliskuussa 26-vuotiaan Taylorin kuoliaaksi tämän omassa asunnossa Louisvillessa.

Taylorin kuolema on saanut paljon julkisuutta kesällä puhjenneissa rasisminvastaisissa mielenosoituksissa. Taylorille oikeutta halunneet suhtautuivat syytteeseen hyvin pettyneesti. Taylorin perheen asianajaja Ben Crump kutsui suuren valamiehistön päätöstä ”pöyristyttäväksi ja loukkaavaksi”.

Tapahtuma-aikaan kolme poliisia tunkeutui Taylorin kotiin osana huumerinkiin liittyvää tutkintaa. Kotietsintäluvan myöntäneelle tuomarille kerrottiin, että poliisi uskoi erään huumeiden myymisestä epäillyn miehen käyttävän Taylorin asuntoa huumelähetysten vastaanottamiseen.

Taylor ja hänen poikaystävänsä olivat sängyssä, kun poliisi murtautui asuntoon. Poliisin mukaan Taylorin poikaystävä ampui ja haavoitti yhtä poliisia reiteen. Poliisit alkoivat ampua asunnossa, ja luodit osuivat Tayloriin.

Taylorin poikaystävää syytetään murhan yrityksestä. Miehen asianajajan mukaan on kuitenkin olemassa näyttöä siitä, että poliisin reiteen osunut luoti oli tämän virkaveljen ampuma.

Kolmesta poliisista yksi sai keskiviikkona syytteen ihmishengen mielivaltaisesta vaarantamisesta. Uutistoimisto Reutersin ja uutistoimisto AP:n mukaan syyte ei kuitenkaan tullut Taylorin ampumisesta, vaan siitä, että luodit kantautuivat naapuriasuntoon saakka.

Kaksi muuta poliisia toimivat suuren valamiehistön mukaan lain oikeuttamalla tavalla, koska he puolustautuivat Taylorin poikaystävää vastaan.

Kentuckyn osavaltion oikeusministerin Daniel Cameronin mukaan Tayloriin osui kotietsintätilanteessa kuusi luotia, joista yksi oli tappava.

Syytteet saanut poliisi on erotettu, ja kaksi muuta tilanteessa mukana ollutta poliisia on siirretty muihin tehtäviin. Cameronin mukaan on epätodennäköistä, että tapauksessa nostetaan enää muita syytteitä.