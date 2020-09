Pakotteet liittyvät jo aiemmin pakotelistalle joutuneen venäläisyrityksen toimeksiantoon.

Yhdysvallat on lisännyt pakotelistalleen ihmisiä ja yrityksiä, jotka liittyvät Venäjään ja Venäjän toimintaan. Uudet pakotteet kohdistuvat myös yhteen Suomen kansalaiseen ja neljään hänen johtamaansa Suomessa toimivaan yritykseen.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan syynä pakotteille on, että miehen kuljetus- ja huolintayritys on kuljettanut sukellusteknologiaa jo aiemmin pakotelistalle joutuneen yrityksen toimeksiannosta. Asiasta kertoo myös Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI.

41-vuotias mies on kaupparekisterin mukaan johtotehtävissä neljässä suomalaisessa yhtiössä, jotka toimivat kuljetus-, huolinta-, ja agentuuribisneksessä. Mies on syntyperäinen venäläinen, joka on muuttanut Suomeen 1990-luvulla. Hän on Suomen kansalainen.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan miehen yritys on tammikuussa 2018 järjestellyt Divetechnoservice-yrityksen toimeksiannosta Venäjälle sukellusteknologiaa tai -tarvikkeita noin 150 000 dollarin eli noin 130 000 euron arvosta.

Divetechnoservice lisättiin Yhdysvaltain pakotelistalle kesällä 2018, koska se valmistaa vedenalaista laitteistoa Venäjän viranomaiskäyttöön. Pakotetiedotteen mukaan Divetehcnoservice sai vuonna 2011 toimeksiannon Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:ltä.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yleisradio.