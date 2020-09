Trump kieltäytyi sitoutumasta rauhanomaiseen vallanvaihtoon, republikaani­senaattori Mitt Romneyn mukaan presidentti on Valko-Venäjän tiellä

Samalla kun Trump hyökkää postiäänestämistä vastaan, republikaanit jopa Trumpia myöten kehottavat kannattajiaan äänestämään postitse.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei suostu sitoutumaan rauhanomaiseen vallanvaihtoon marraskuun presidentinvaalien jälkeen. Hänen mukaansa vaaleissa tulisi ”hankkiutua eroon” postiäänistä, minkä jälkeen hänen vaalivoittonsa varmistuisi.

”Haluamme eroon postiäänistä ja silloin saadaan hyvin rauhanomainen… silloin ei tule vallan siirtymää, totta puhuen. Silloin on jatkumo”, Trump sanoi toimittajille pitämässään tiedotustilaisuudessa varhain torstaina Suomen aikaa.

Trumpilta kysyttiin suoraan, sitoutuuko hän rauhanomaiseen vallanvaihtoon. Siihen hän vastasi, että ”meidän täytyy katsoa, mitä tapahtuu”.

Trumpin puoluetta republikaaneja edustava senaattori Mitt Romney lähetti presidentin kommenttien jälkeen twiitin, jossa hän painotti, että demokratian perusta on rauhanomainen vallansiirtymä.

”Ilman sitä puhumme Valko-Venäjästä. On käsittämätöntä ja mahdotonta hyväksyä, että presidentti saattaa olla kunnioittamatta perustuslakia”, Romney twiittasi.

Romney oli ainoa senaatin republikaani, joka äänesti helmikuussa Trumpin syrjäyttämisen puolesta Trumpin vastaisessa virkarikosoikeudenkäynnissä. Virkarikosprosessissa käsiteltiin sitä, yrittikö Trump painostaa Ukrainaa auttamaan häntä demokraattiehdokas Joe Bidenin vastaisissa hyökkäyksissä.

Kaikki muut republikaanisenaattorit seisoivat Trumpin tukena ja vapauttivat hänet syytteistä, mutta presidentin väittämistä postiäänestämisen ongelmista he ovat olleet enimmäkseen vaitonaisia. Yli 200 000 amerikkalaista on kuollut covid-19-tautiin, minkä vuoksi suuri osa kansasta haluaisi antaa äänensä postitse mieluummin kuin tartunnoille altistavilla äänestyspaikoilla.

Noin viidennes äänestäjistä äänesti postitse viime presidentinvaaleissa, jotka Trump voitti vuonna 2016. Silloin ei havaittu mitään laajaa vaalivilppiä. Siitä huolimatta Trump väitti jälkikäteen, ilman todisteita, että hänen vastaehdokkaalleen Hillary Clintonille olisi annettu ”3–5 miljoonaa laitonta ääntä”.

Tämänkertaisissa vaaleissa tilanne on hyvin ristiriitainen Trumpin omankin puolueen näkökulmasta. Monissa osavaltioissa republikaanipuolue on kannustanut ihmisiä äänestämään postitse vakuuttamalla sen turvallisuutta.

Esimerkiksi Ohion osavaltiossa republikaanit ovat lähettäneet Trumpin kuvalla varustettuja kirjeitä, joissa sanotaan: ”Äänestä poissaolevana presidentti Trumpin tavoin!”

Trump äänesti viime keväänä republikaanien esivaalissa postitse ja hän sekä hänen vaimonsa Melania Trump äänestävät postitse myös itse päävaalissa. ”Minä äänestän poissaolevana. Meillä on paljon poissaolevia äänestäjiä. Se toimii”, republikaanien kirjeessä lainataan presidenttiä.

Trump on aiheuttanut laajaa hämmennystä väittäessään, että ”poissaolevana” äänestäminen on hyvä ja toimiva perinne mutta ”postiäänestäminen” on huijaukselle altista toimintaa.

Kyseessä on yleensä ottaen sama asia joistakin osavaltiokohtaisista eroista huolimatta, koska poissaolevana annetut äänet ovat postiääniä.

Trump aloitti postiäänestämisen vastaisen kampanjansa viime keväänä Twitterissä ja tiedotustilaisuuksissaan. Hänen Twitter-tilillään on noin 60 twiittiä, joissa hyökätään postiäänestämistä vastaan.

Esimerkiksi heinäkuun lopussa hän väitti, että postiäänestäminen tekee Yhdysvaltain vaalijärjestelmästä haavoittuvaisen ulkomaiden hyökkäyksille. Äskettäin hän totesi, että laaja postiäänestäminen on ”suurin uhka demokratiallemme, ja demokraatit tietävät sen”.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden johtaa Trumpia selvästi mielipidekyselyissä.

”Missä maassa me oikein olemme? Hän sanoo mitä järjettömimpiä asioita. En tiedä, mitä sanoa”, Biden sanoi Trumpin kieltäytymisestä sitoutua rauhanomaiseen vallanvaihtoon.

Uutistoimisto AP:n kyselyn mukaan noin 39 prosenttia amerikkalaisista aikoo äänestää postin välityksellä marraskuun vaaleissa. Se tarkoittaisi noin kaksinkertaista määrää postiääniä vuoteen 2016 verrattuna.

Yhdessä kyselyssä 48 prosenttia Bidenin tukijoista kertoi äänestävänsä postin välityksellä, kun Trumpin kannattajista niin aikoi tehdä 23 prosenttia, USA Today -lehti kertoo.

Tämä asetelma voi johtaa ”punaiseen kangastukseen” tai ”siniseen oikaisuun”. Se tarkoittaa tilannetta, jossa republikaanien punaista tunnusväriä edustava Trump saa itse vaalipäivänä tuntuvan johtoaseman, koska äänestyspaikoilla annetut äänet lasketaan nopeammin kuin postiäänet. Demokraattien väri on sininen.

Vuonna 2016 Trump julistautui voittajaksi vaaliyönä, kun hän johti demokraattien Clintonia 950 000 äänellä. Vasta viikkojen päästä tarkentuneissa lopullisissa tuloksissa Clintonilla oli lähes 2,9 miljoonaa ääntä enemmän kuin Trumpilla. Clinton hävisi siitä huolimatta valitsijamiehissä laskettavan tuloksen.

Muita ääniä odotellessa Yhdysvallat voi tänä vuonna ajautua räjähdysherkkään tilaan, jos Trump julistautuu voittajaksi ja jatkaa postiäänestämisen vastaisia hyökkäyksiään. Bidenia mahdollisesti suosivien postiäänten laskeminen saattaa kestää jopa viikkoja.

Tiistaina Trump löi uudenlaista vettä myllyyn sanomalla, että hän uskoo vaalituloksen selvittelyn päätyvän korkeimman oikeuden eteen. Sillä hän perusteli kiirettä täyttää viime perjantaina kuolleen korkeimman oikeuden tuomarin Ruth Bader Ginsburgin paikka ennen vaaleja.

HS kävi läpi Trumpin Twitter-hyökkäykset postiäänestämistä vastaan. Näiden twiittien lähettäminen alkoi viime huhtikuussa, ja tähän mennessä niitä on yhteensä noin 60, joten voidaan hyvällä syyllä puhua järjestelmällisestä kampanjasta.

Tässä on kokoelma Trumpin hyökkäyksiä:

Huhtikuussa Trump varoittaa republikaaneja siitä, että postiäänestäminen sisältää mahdollisuuden vaalivilppiin, mikä ei hyödytä republikaaneja.

Toukokuussa Trump väittää, että tiedossa on kaaosta: Postilaatikoita ryövätään ja äänestyslipukkeita väärennetään, tulostetaan laittomasti ja allekirjoitetaan petoksella.

Kesäkuussa Trump lainaa oikeusministeri Bill Barria, joka väittää, että ”postiäänestäminen avaa tulvaportit petokselle”. Enää presidentti ei pehmitä sanamuotojaan, vaan toteaa, että ”postiäänet johtavat PEUKALOITUIHIN VAALEIHIN!”

Heinäkuussa Trump sanoo jälleen, että vuoden 2020 vaaleista tulee ”täysin peukaloidut”. Häntä harmittaa, että Yhdysvalloissa puhutaan niin paljon ulkomaisesta vaalivaikuttamisesta, mutta ei maan omasta ”postiäänestämisen korruptiosta”.

Elokuussa Trump puhuu twiitissään äänestyskirjeiden kokoamislaatikoista, joiden myöhempi kohtalo ääntenlaskentaan olisi arvoitus. Hän toteaa jälleen, että ”poissaolevana äänestäminen” on ainoa hyväksyttävä tapa osallistua vaaleihin menemättä äänestyspaikoille. (Poissaolevien äänet annetaan postitse.)

Syyskuussa Trump väittää, että ”lähes kaikissa aiemmissa vaaleissa” postiäänestäminen on johtanut katastrofiin. Hänen mukaansa ”postiäänestämisen huijaus on suurin uhka demokratiallemme ja demokraatit tietävät sen”.