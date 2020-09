Mauritiuksen heinäkuinen onnettomuus on ensimmäisiä, joissa mereen on päässyt uudenlaista vähärikkistä laivojen polttoainetta.

Mauritiuksella Intian valtameressä heinäkuussa uponneen suuren rahtilaivan öljyä siivotaan yhä saarivaltion ekologisesti herkiltä rannoilta, kun onnettomuudesta tulee kuluneeksi kaksi kuukautta.

Kyseessä on yksi maailman ensimmäisistä onnettomuuksista, joissa mereen on päässyt uudenaikaista, vähärikkistä laivan polttoainetta. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n vaatimukset laivojen polttoaineelle tiukkenivat tämän vuoden alusta.

Rajoittamalla rikin määrää polttoaineessa on tarkoitus vähentää rikkipäästöjä ilmaan. Uuden, niin sanotun VLSFO-polttoaineen vaikutuksia mereen sen sijaan ei vielä täysin tunneta, sanoi ympäristöasiantuntija Sunil Dowarkasing uutistoimisto AFP:lle.

”On näkyvää saastumista ja näkymätöntä saastumista. Osa öljystä ei kellu, vaan liukenee mereen. Kalat syövät sitä, korallit imevät sitä itseensä, se menee ekosysteemeihin”, Dowarkasing sanoi.

”Meidän on tutkittava tätä, ja tästä on varmasti apua tulevissa öljyvuodoissa muualla.”

Onnettomuudessa pääsi öljyä mereen suurella alueella, jonka luontoarvot ovat poikkeukselliset. Kaukana rannikosta sijaitsevalla Mauritiuksella elää monia kotoperäisiä kasvi-, lisko- äyriäis- hyönteis- ja lintulajeja. Lisäksi luontomatkailu on tärkeä osa Mauritiuksen taloutta.

Laivalla oli karilleajohetkellä noin 3 800 tonnia VLSFO-öljyä, 200 tonnia dieselöljyä ja sata tonnia voiteluöljyjä ja raskasta polttoöljyä, kertoi aluksen rahtaajayhtiö Mitsui OSK Lines tiedotteessa elokuussa. Mereen on arvioitu vuotaneen noin tuhat tonnia VLSFO-öljyä.

Kaksi viikkoa karilleajon jälkeen 8. elokuuta otetussa ilmakuvassa näkyi mereen vuotanutta öljyä Mauritiuksen rannikolla.­

Japanilaisen yhtiön omistama, Panamaan rekisteröity kuivalastialus Wakashio oli matkalla Singaporesta Brasiliaan, kun se poikkesi suunnitellulta reitiltään ja törmäsi koralliriuttaan 25. heinäkuuta.

Kyseessä oli erittäin suuri, niin sanotun capesize-luokan rahtilaiva. Capesize-laivat ovat niin suuria, etteivät ne mahdu Panaman tai Suezin kanaviin, eikä näin suuria aluksia usein näy esimerkiksi Itämerellä. Alus oli 300 metriä pitkä ja 50 metriä leveä.

Reittipoikkeama tehtiin aluksen päällikön ohjeistuksella, kertoo Panaman merenkulkuviranomainen AMP tässä kuussa julkistamassaan tiedotteessa. Laivan lippuvaltion Panaman viranomaiset ovat tutkineet onnettomuutta muun muassa kuulustelemalla henkilökuntaa.

Panamalaistutkinnan alustavien tietojen perusteella näyttää siltä, että onnettomuus johtui laiminlyönneistä ja ”liiallisesta itsevarmuudesta”.

AMP:n tiedotteen mukaan reittipoikkeama saattoi liittyä yhden henkilökunnan jäsenen syntymäpäivän juhlintaan. Päällikkö käski lähestyä Mauritiuksen rannikkoa saadakseen laivan puhelin- ja internetverkkojen kantaman sisään, jotta miehistö voisi olla yhteydessä perheenjäseniinsä.

”On syytä todeta, että aluksen päällikkö, konepäällikkö ja yliperämies olivat komentosillalla, kun tämä sopimaton lähestyminen tapahtui”, lukee tiedotteessa.

Lisäksi laivalla käytettiin panamalaistutkinnan mukaan vääränlaista sähköistä merikarttaa, joka oli väärässä mittakaavassa. Sellaisella kartalla oli panamalaisviranomaisten mukaan mahdotonta asianmukaisesti tarkkailla siirtymistä lähemmäs rannikkoa ja matalampaa vesialuetta.

Panamalaisraportin mukaan hälytyksen vaaratilanteesta tekivät Mauritiuksen viranomaiset.

Mauritiuksen rannikkovartiosto yritti varoittaa laivaa viisi kertaa ennen kuin alus ajoi karille, kertoo Mauritiuksen hallitus elokuun lopussa julkaisemassaan tiedotteessa. Rannikkovartiosto oli seurannut laivan liikkeitä siitä asti, kun se saapui Mauritiuksen talousvyöhykkeelle 200 meripeninkulman päässä rannikosta.

Onnettomuus olisi voitu AMP:n alustavien johtopäätösten mukaan välttää noudattamalla hyvää merimiestapaa.

Panamalaisviranomaiset eivät olleet vielä tiedotteen julkaisuhetkellä 7. syyskuuta päässeet kuulemaan Mauritiuksella tutkintavankeudessa ollutta aluksen päällikköä eivätkä tutkineet laivan VDR-laitteen eli matkatallentimen tietoja, jotka olivat niin ikään Mauritiuksen poliisin hallussa.

Wakashio jäi kiinni riuttaan, ja myöhemmin laiva katkesi kahtia. Rannikolla siitä on jäljellä enää peräosa, sillä keula ja pääosa rungosta hinattiin avomerelle ja upotettiin elokuussa.

Keulaosa upotettiin salaiseen paikkaan, jota ei paljastettu monista tiedusteluista huolimatta, kertoo Forbes-lehti. Myös jäljelle jäänyt peräosa on tarkoitus poistaa riutalta.

Hylyn tahallinen upottaminen on herättänyt paljon vastalauseita. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n vuonna 1972 hyväksytyn sopimuksen mukaan tahallinen upottaminen on jätteiden kaatamista mereen, toteaa ympäristöjärjestö Greenpeacen Afrikan-osasto elokuisessa lausunnossaan.

”Kaikista käytettävissä olevista vaihtoehdoista Mauritiuksen hallitus on valitsemassa huonoimman”, totesi Afrikan Greenpeacen kampanjajohtaja Happy Khambule ennen upottamista julkistetussa lausunnossa. Hänen mukaansa upottaminen saastuttaa merta suurella määrällä raskasmetallimyrkkyjä.

Petit Bel Airin rannalla Mauritiuksella näky öljykalvo veden pinnalla 15 elokuuta, lähes kolme viikkoa onnettomuuden jälkeen.­

Öljyvuodon jälkeen Mauritiuksen hallitus on saanut kovaa arvostelua tavasta, jolla se on hoitanut tilannetta. Onnettomuus järkytti monia paikallisia asukkaita ja sai suuren osan väestöstä lähtemään vapaaehtoistöihin siivoamaan jälkiä.

Mauritiuksella kymmenettuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltä hallitusta vastaan öljyturman jälkeen. Näin laajat mielenilmaukset ovat Mauritiuksella harvinaisia.

Asukkaita järkytti esimerkiksi tieto kymmenien delfiinien kuolemasta. Kuolemien syytä ei ole varmistettu. Mauritiuksella syyksi on epäilty joko öljyvuotoa tai keulaosan upottamista.

Jälkien siivoaminen Mauritiuksen rannikolla jatkuu vielä pitkään. Vuodon pitkän ajan vaikutukset nähdään vasta myöhemmin.

Siivoaminen on ulkoistettu ranskalaiselle ja kreikkalaiselle yhtiölle, kertoo AFP. Sen mukaan siivoaminen on jaettu neljään vaiheeseen, ja joillakin alueilla on päästy jo kakkos- tai kolmosvaiheeseen.