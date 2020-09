Tartuntojen määrä kasvaa Euroopassa lähes joka maassa.

Viime viikolla raportoitiin Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan maailmanlaajuisesti enemmän koronavirustartuntoja kuin koskaan aiemmin. Viruksen polttopiste on osin siirtynyt Euroopasta Amerikkoihin, mutta tartuntamäärät kasvavat täälläkin.

Euroopan viikoittaiset tartuntaluvut ovat suuremmat kuin kevään pandemiahuipun aikaan. Esimerkiksi Ranska ja Espanja raportoivat yli 10 000 uutta tartuntaa päivittäin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kartoissa lähes koko Eurooppa on merkitty punaisella ”riskimaiksi”, sillä tartuntoja on näissä maissa selvästi Suomea enemmän. Erityisen paljon tartuntoja on suurkaupungeissa.

Tartuntalukujen mukana lisääntyvät uudestaan myös rajoitukset.

Ranskan terveysministeri Olivier Véran ilmoitti keskiviikkona uudesta järjestelmästä, jossa maan epidemiapesäkkeet luokitellaan tartuntatilanteen mukaan, kertoo ranskalaislehti Le Monde.

Pahimpaan luokkaan kuuluvassa Marseillessa ravintolat ja baarit suljetaan kokonaan lauantaina. Pariisissa ja kymmenessä muussa suurkaupungissa ne saavat vielä pitää ovensa auki iltakymmeneen.

Ranska laskee pahimpaan tartuntaluokkaan vain Marseillen seudun sekä Guadeloupen, joka sijaitsee Karibialla. Terveysministeri Olivier Véran esitteli karttoja aiheesta Pariisissa keskiviikkona.­

Véran kehotti kaikkia ranskalaisia välttämään kontakteja niin paljon kuin mahdollista, sillä tartuntatilanne on vakava: tiistaina jo yli kuusi prosenttia Ranskassa tehdyistä koronavirustesteistä oli positiivisia.

Britannia kertoi tiistaina niin ikään useista tiukennuksista. Brittilehti The Guardianin mukaan pubit ja ravintolat menevät tästä lähtien kiinni jo iltakymmeneltä ja joukkuelajit kiellettiin sisätiloissa toistamiseen. Myös maskien käyttöä koskevia ohjeita kiristettiin.

Brittihallitus on aiemmin rohkaissut kansalaisia käymään normaalisti töissä, mutta nyt niitä, jotka kykenevät, pyydetään jäämään kotiin. Uudet säännöt ovat voimassa alustavasti puoli vuotta. Lisäksi ryhmässä liikkuminen on jo aiemmin rajattu kuuteen henkilöön.

Pääministeri Boris Johnson varoitti, että jos britit eivät noudata rajoituksia ja virus jatkaa leviämistä, maa voidaan sulkea uudestaan.

”Jos ihmiset eivät noudata asettamiamme sääntöjä, otamme oikeudeksemme mennä vielä pidemmälle”, Johnson sanoi televisioidussa puheessaan The Guardianin mukaan.

Britannian pääministeri Boris Johnson lähti virka-asunnoltaan parlamenttitalolle Lontoossa keskiviikkona.­

Espanjassa elettiin alkukesä hätätilassa hyvin tiukkojen rajoitusten alla, mutta niistä luopumisen jälkeen tartuntamäärät ovat kasvaneet jälleen valtavasti.

Rajoituksia säädetään nyt paikallisesti, ja esimerkiksi Madridissa päätettiin maanantaina rajoittaa ulkona liikkumista merkittävästi alueilla, joilla tartuntoja on todettu eniten. Nämä alueet painottuvat Madridin eteläosaan, joka on tiheästi asuttua ja muuta kaupunkia matalatuloisempaa seutua.

Keskiviikkona Madrid ilmoitti koventavansa rajoituksia entisestään perjantaina ja pyysi armeijalta apua rajoitusten valvomiseen ja siivoukseen.

Madridilaiset desinfioivat käsiään ennen jumalanpalvelusta kirkossa tiistaina Puente de Vallecasin kaupunginosassa, jonka asuinalueista osaan on säädetty paikallisia liikkumisrajoituksia.­

Tartuntojen määrä kasvaa myös Saksassa, jota on pidetty virustorjunnan onnistujana. Berliiniläisen Charité-sairaalan johtavan virologin Christian Drostenin mielestä Saksa ei ole varautunut riittävästi epidemian seuraavaan vaiheeseen.

”Hallitaksemme tilanteen tulevina kuukausina meidän on tehtävä asioita toisin”, Drosten varoitti Der Tagesspiegelin haastattelussa.

”Pandemia alkaa toden teolla vasta nyt. Jopa meille.”

Drosten painottaa, että Saksa on käyttänyt viruksen torjunnassa samoja keinoja kuin muutkin maat. Suhteellinen menestys tartuntojen hallinnassa on johtunut hänen mielestään ennen muuta siitä, että Saksa ehti reagoida ajoissa, mutta tulevaisuudessa sen varaan ei voi laskea.

”Emme ole tehneet mitään erityisen hyvin. Teimme sen vai aikaisemmin”, hän sanoo lehdelle.

Suomessa THL on toistellut samaa viestiä: tartuntojen määrä saatiin laskuun puuttumalla aikaisin, mutta se voi lähteä nousuun, jos ihmisten käyttäytyminen muuttuu tai rajoituksista luovutaan.

Yksittäisten maiden lisätessä rajoituksia Euroopan unioni yrittää saada aikaan yhteiset säännöt matkustamiselle.

Jäsenvaltiot aikovat koordinoida, milloin rajoituksia kiristetään ja milloin tiukennetaan, kertoi Ranskan Eurooppa-ministeri Clément Beaune Politicolle tiistaina.

”Euroopan neuvostossa on tästä laaja poliittinen yhteisymmärrys. Nykytilanne on sotku”, Beaune kommentoi.

Euroopan parlamentti ilmoitti avaavansa työntekijöilleen testauskeskuksen, jotta esimerkiksi euroedustajat pystyvät matkustamaan kotimaihinsa ja takaisin ilman jatkuvaa karanteenipakkoa.

Myös EU-virastojen kodissa Brysselissä tartunnat ovat nousussa. Siitä huolimatta Belgia ilmoitti keskiviikkona höllentävänsä maan koronarajoituksia, kertoo belgialaislehti VRT. Ensi torstaina poistuu esimerkiksi maskipakko Belgian kaduilla. Belgia on tähän asti kieltänyt tiettyihin riskimaihin matkustamisen kokonaan, mutta nyt kielto vaihtui vahvaan suositukseen välttää matkustamista.

Terveysministeri Maggie De Block perusteli uusia sääntöjä VRT:lle sillä, että ne ovat aiempaa yksinkertaisemmat ja selkeämmät ja siten helpommat noudattaa. Tarkoitus on oppia ”elämään viruksen kanssa”.

”Tiukat säännöt eivät auta, jos niitä ei noudateta.”