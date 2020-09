Yli miljardin asukkaan maanosassa on raportoitu vain noin 34 000 koronaviruksesta johtuvaa kuolemaa. Kyse ei vaikuta olevan tilastoinnin puutteista, sillä myöskään merkittävää ylikuolleisuutta verrattuna normaalivuosiin ei ole havaittu.

Afrikan ihme on koronavirustilastojen valopilkku.

Yli 1,2 miljardin asukkaan Afrikassa on todettu toistaiseksi vain noin 1,4 miljoonaa sairastumista koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Tämä ei asiantuntijoiden mukaan perustu vain vähäisempään testaukseen vaan myös oikea-aikaisiin torjuntatoimiin.

Tautiin kuolleita on raportoitu noin 34 000. Se on todella vähän, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa tautiin on kuollut jo yli 200 000 ihmistä.

Noin puolet koko Afrikan tartunnoista ja kuolemista on todettu yhdessä maassa, Etelä-Afrikassa.

Etelä-Afrikka sai kesällä hälyttävästi lisääntyneet tartunnat ainakin toistaiseksi kuriin erittäin tiukkojen rajoitusten, ahkeran testaamisen ja tartuntaketjujen jäljittämisen ansiosta.

Testejä on tehty Etelä-Afrikassa jo yli neljä miljoonaa, mikä on lähes kolmannes koko mantereen testeistä.

Afrikan ihmettä on analysoitu viime päivinä esimerkiksi BBC:n, The Washington Postin, uutistoimisto AP:n ja Deutsche Wellen artikkeleissa.

Osasyyksi vähäiseen kuolleisuuteen on nähty ikärakenne. Covid-19-taudin kuolleisuus on suurinta iäkkäimmässä väestössä. Virus pääsi leviämään tuhoisasti monien maiden hoivakodeissa pandemian alkuvaiheissa. Afrikassa väestö on keskimäärin nuorempaa. Se on yksi mahdollinen syy, miksi oireettomien osuus tartunnan saaneista on myös poikkeuksellisen suuri.

Afrikan unionin 54 maan ylläpitämän tautien kontrollikeskuksen johtaja John Nkengasong kiittää myös varhaisia varotoimia. Koska virus lähti liikkeelle Kiinasta ja levisi Euroopassa esimerkiksi Pohjois-Italian laskettelukeskusten kautta, Afrikan maat saivat varotoimiin riittävästi aikaa.

Lisäksi ebola ja muut aikaisemmat vakavat epidemiat ovat tuoneet kokemusta varhaisten varotoimien ja nopeasti käynnistyvän testauksen tärkeydestä.

Kun ensimmäiset tartunnat diagnosoitiin, esimerkiksi Liberia aloitti heti testaukset lentokentillä. Useat maat Ghanasta Etelä-Afrikkaan julistivat matkustusrajoituksia omien kaupunkiensa väliseen liikenteeseen jopa ennen monen Euroopan maan vastaavia toimia.

Pandemian alussa vain kaksi Afrikan maata pystyi tekemään virustestejä. Nyt siihen kykenevät maanosan kaikki valtiot.

”Mutta Afrikassa testejä on tehty vasta 13 miljoonaa. Tarvitsemme saman määrän joka kuukausi”, Nkengasong arvioi AP:n haastattelussa.

Kuvernöörivaalien äänestyspaikalle tuleville nigerialaisille jaettiin kertakäyttöisiä kasvomaskeja Benin Cityssä viime viikonloppuna.­

Menestykseksi lasketaan myös maanosan oman kasvosuoja- ja muun suojavarustetuotannon lisääminen ja jakelu kymmenien Afrikan maiden yhteistyöllä. Monessa muussa maanosassa valtiot yrittivät sinnitellä suojavarusteiden hankinnoissa vähäisemmällä ylikansallisella yhteistyöllä ja yksittäisten lisäostosten turvin.

Erityisen ylpeä Nkengasong on siitä, miten tunnollisesti kasvosuojia käytetään.

”Esimerkiksi kotimaassani Etiopiassa Addis Abeban kaduilla lähes kaikki käyttävät kasvosuojaa”, hän kehuu BBC:lle.

On selvää, että tartuntoja ja kuolemia on tilastoitua enemmän Afrikassakin, mutta niin kutsuttua ”ylikuolleisuutta” ei ole juuri havaittu normaalivuosiin verrattuna. Se viestii, että valtavia määriä koronaviruskuolemia ei ilmeisesti ole jäänyt ilman diagnoosia.

Myös tavallinen influenssa- ja flunssakausi jäi osassa Afrikankin maita selvästi tavanomaista vähäisemmäksi turvatoimien seurauksena.

Kovilla rajoituksilla on ilmeiset haittapuolensa. Talouselämä tukahtuu. Autoritaariset hallinnot myös joissakin Afrikan maissa ovat käyttäneet pandemiaa syynä valvontakoneistonsa vahvistamiseen. Poliisiväkivalta on lisäksi kohdistunut köyhimpiin, joiden on ollut nälkänsä vuoksi pakko uhmata alueellisia ulkonaliikkumiskieltoja.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin Afrikan-johtaja Mausi Segun huomautti HS:lle jo huhtikuussa, että monet Afrikan maat kopioivat Euroopan ja Yhdysvaltain rajoituksia tavoilla, jotka eivät sovi paikallisiin olosuhteisiin.

Nyt rajoituksia on höllennetty esimerkiksi Etelä-Afrikassa, jossa niihin kuului myös alkoholijuomien ja tupakan myynnin täyskielto.

Rajoitusten höllentämiseen on samat taloudelliset syyt kuin Euroopassakin: esimerkiksi Etelä-Afrikassa 99 prosenttia hotelli- ja ravintolatyöntekijöistä on jäänyt pandemian vuoksi ilman töitä.

Rajoitusten vähentäminen auttaa taloutta – ja lisää toisen tartunta-aallon vaaraa.

Rokotteita kehitellään parhaillaan myös Afrikan maissa, ja niitä on lupailtu Afrikkaan myös Maailman terveysjärjestö WHO:n kautta. Rokotteiden valmistus ja levitys ympäri maanosan tulee silti olemaan valtava ja miljardeja euroja maksava haaste.

Joka tapauksessa kuolleisuus sairauteen näyttää Afrikassa jäävän huomattavasti kevään ennusteita vähäisemmäksi.